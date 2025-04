Hur Rex Cowan personifierade "guldåldern" av brittisk skeppsvraksjakt

at

at 1: 06 pm

Rex Cowan, som har dött vid 97 års ålder, har hyllats som Storbritanniens mest framgångsrika skeppsvrakforskare, säkerligen av historiska vrak på dykdjup – och det var den maritima historien som fascinerade honom mer än dykningen i sig.

Cowan föddes den 16 juni 1927 och växte upp i norra London. Hans far var en framgångsrik leksaksimportör och han gick på University College School innan han evakuerades till New York för att bo hos släktingar under andra världskriget. Familjen flyttade senare till Los Angeles, där Cowan arbetade deltid på Paramount Studios i Hollywood.

När han återvände till England gick han med i RAF men hans förhoppningar om att bli pilot krossades av hans färgblindhet. Han fortsatte med att vakta tyska krigsfångar.

Efter kriget studerade han juridik vid King's College i London, och var också Fulbright-forskare vid University of Southern California till 1953 innan han blev en kriminell advokat.

1967 bestämde han sig dock för att överge vad som hade varit en framgångsrik juridisk karriär för en som jagade svårupptäckta skeppsvrak – även om många inom det maritima arkeologiska etablissemanget skulle komma att betrakta honom som något av en fredlös.

Cowan hade ett fritidshus på Scillyöarna och när han blev ombedd att skriva om Royal Navys upptäckt i början av 18-talet Förening man o'war där, fann vrakdykarnas arbete för absorberande för att stå emot.

Men istället för att bli dykare organiserade han dykteam och övervakade operationer från båten. Hans låga expeditioner finansierades delvis genom försäljning av vanliga föremål, medan historiskt intressanta och ofta värdefulla fynd donerades till museer.

Rex Cowan, vänster, tillsammans med andra vrakexperter Peter McBride, Bridget Larn, Nick Rule, dottern Alex Cowan och Richard Larn på Shipwreck Museum i Cornwall 2021 (Mike Davey Photography)

Smakämnen Hollandia & Prinses Maria

Cowans avlidna fru Zelide skulle också bli expert på historiska skeppsvrak. När hon stötte på en redogörelse från 1794 om ett fartyg från Holländska Ostindiska kompaniet (VOC), Hollandia, som hade sjunkit utanför Scillyöarna, satte de ihop ett dykteam i ett försök att hitta vraket – i hård konkurrens.

42m, 32-kanon fluyt hade sjösatts 1742 och förliste på sin jungfruresa till Ostindien året därpå på Gunner Rock, väster om ön Annet. Förlorade med fartyget var 306 sjömän, soldater och passagerare och stora mängder handelsmynt.

Familjen Cowans sökning började 1968, då de sökte igenom arkiv i England och Nederländerna och använde, ovanligt för den tiden, en protonmagnetometer för att söka i lovande områden på havsbotten. Vraket hittades i september 1971 och man hittade en stor mängd silvermynt samt bronskanoner, murbruk och andra artefakter.

Sjöarkeologer ifrågasatte snart Cowans metoder och hans balans mellan arkeologiskt bevarande och skattjakt, men Cowan var inställd på att hitta fler holländska ostindiefarare. Han skulle vara involverad i upptäckten av ytterligare sju sådana fartyg, inklusive Prinses Maria, ett stort VOC-fartyg förliste i grunt vatten utanför Scillyöarna 1686.

Kung James II hade skickat bärgare för att hämta silvermynten ombord och förnekade senare all kännedom om vraket för holländarna, men Cowan hittade fler mynt, tillsammans med kanoner, fartygsvirke och många artefakter.

Smakämnen Vliegenthart & Rooswijk

1981 hittade hans team Vliegenthart (Flygande Hart), komplett med skattkistor fulla av mexikanskt silver och holländska guld- och silvermynt och andra föremål. Den hade varit på väg mot Ostindien när en kuling i kombination med vårvatten och pilotfel ledde den ut på en sandbank. Därifrån halkade den och sjönk på 18 meter med förlust av alla händer.

En karta producerad av dåtidens misslyckade bärgare upptäcktes och gav ledtrådar för Cowan, även om det tog honom fyra år att lokalisera vraket och ytterligare två att hitta de första mynten. Hans dykare hämtade fortfarande kistor 1992.

Det var också 1981 som Cowan klagade in The Times, som antecknats i parlamentet, att den brittiska regeringen "påtvingade dykare som är engagerade i undervattensarkeologi och utforskning av den nya och officiella uppsättningen regler som finns i deras lagstadgade instrument", med hänvisning till Protection of Wrecks Act. Han förlorade få möjligheter att kämpa för det bidrag amatördykare kunde göra till havsarkeologin.

Ett annat VOC-fartyg, den Rooswijk, hade sjunkit i början av 1740 på sin andra resa österut på Goodwin Sands, återigen utan kända överlevande.

Den upptäcktes på ett djup av 25 m av en amatördykare 2004 och sommaren följande år återfann ett team under ledning av Cowan i hemlighet mycket av skeppets innehåll, inklusive 1,000 XNUMX silvertackor och guldmynt.

En samling mynt, några klippta, hittades senare på Rooswijk (HE / #Rooswijk1740 Project)

Fynden presenterades för en representant för den nederländska regeringen i Plymouth i slutet av 2005, men räddningsoperationen ledde till ytterligare kritik mot att internationella konventioner om arkeologiskt arv struntade i. De Rooswijk är nu en brittisk skyddad vrakplats.

Ett galleri ägnades dock åt att visa Cowans VOC-fynd på Rijksmuseum i Amsterdam och han förblev stenhård på att hans vrakjakt inte motiverades av ekonomisk vinning utan av hans kärlek till historia och äventyr.

Och under loppet av sin karriär vann han över ett antal proffs som kom att erkänna hans bidrag och integritet. Han satt i den brittiska regeringens rådgivande kommitté för historiska vrakplatser i 23 år.

I många år var Cowan Dykare tidningens Wrecks-konsult tillsammans med Kendall MacDonald, och ringde ofta in med nyheter om hans senaste spännande projekt – såväl som för att uttrycka sin frustration över de mindre sympatiska medlemmarna i det maritima arkeologiska etablissemanget, eller rivaliserande privata upptäcktsresande om han kände att de var amatörmässiga i sitt tillvägagångssätt.

Cowan bodde i Hampstead, där han var känd som författare, programledare, magistrat och samhällskaraktär. Vid ett tillfälle föreslog han till den lokala satirtidningen Hampstead Village Voice att det skulle slå till med anledning av hans död, som kom den 9 mars.

Publikationen svarade med att sätta upp affischer runt den delen av norra London som proklamerade "Kungen är död - Hampstonia sörjer sin mycket älskade monark". Cowan lämnar sina tre döttrar, Alex, Juliet och Annie och deras barn.

Även på Divernet: WRECK_DIVE PIONIERS FIRADE I CORNWALL, VAPEN OCH MYNT: VIDEO EXPANDERAR ROOSWIJK-HISTORIEN, VIRTUELL TUR I ROOSWIJK Släppt, DYKARE HITAR SMUGGLADE MYNT PÅ ROOSWIJK