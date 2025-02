Utforska den marinbiologiska zonen

I Just One Ocean Marine Biology Zone vid GO dykshow, kommer det att finnas mycket för besökare att se och göra med flera interaktiva skärmar som återspeglar bara en del av det arbete som görs för att bevara haven av nya havsforskare från University of Portsmouths Institute of Marine Sciences.

Kelpforskaren Joe Sargent kommer att visa upp ett BRUV (Baited Remote Underwater Video) kamerasystem, prover på videofilmer, kelpprover och en utmaning för artidentifiering. BRUV används för att bedöma förekomsten och mångfalden av fisk inom kustnära ekosystem och gör det möjligt för forskare att bedöma barnkammarens funktion och betydelse för viktiga livsmiljöer.

Kelsey-Marie Cadd kommer att demonstrera en prototyp av ett av hennes Seahorse Hotels. Den nedbrytbara strukturen kommer att användas som en bevarandestrategi för att förbättra den brittiska sjöhästpopulationen på Storbritanniens sydkust. Hon kommer också att ta med en skalenlig modell av en av hennes sjöhäststäder, som kommer att placeras i anslutning till sjögräsbäddar för att förbättra sjögräsets naturliga expansion och samtidigt ge ett hem till sårbara och sällsynta arter.

Georgia Sharpe-Harris kommer att köra en mikroskopuppställning så att besökare kan se exakt vad som finns i deras vatten på flaska, och det kommer också att finnas en utmaning för identifiering av mikroplast samt en demonstrator för vågtankar som visar hur naturliga försvar gör ett bättre jobb med att skydda kustlinjer jämfört med betongkonstruktioner.

Gå till stand 1051 för att ta reda på mer om marinbiologi runt vår kustlinje.

Utforska den marinbiologiska zonen 2

GO Diving Show

GO Diving Show – det enda konsumentdyket och färdas show i Storbritannien – återvänder till NAEC Stoneleigh den 1-2 mars 2025, lagom till att dra igång den nya säsongen, och lovar en helg full av interaktivt, lärorikt, inspirerande och roligt innehåll.

Såväl som Main Stage – denna gång rubriken av tv-stjärnan, författaren och äventyraren Steve Backshall, som gör en välkommen återkomst till GO Diving Show efter några år borta, tillsammans med NASA-utbildade NEEMO Aquanaut och Head of Scientific Research på DEEP Dawn Kernagis, andra TV-presentatör, författare och fleråriga favorit Monty Halls, Dr Timmy Gambin, som kommer att diskutera Maltas rika sjö- och krigstid arv, och den dynamiska duon av upptäcktsresande Rannva Joermundsson och Maria Bollerup, som kommer att prata om deras senaste Expedition Buteng i Indonesien – det finns återigen dedikerade scener för brittisk dykning, teknisk dykning, undervattensfotografering och inspirerande berättelser. Andy Torbet kommer att spela huvudscenen igen, samt hålla en presentation om utmaningarna med att fotografera teknisk dykning för TV-program. En lista över alla talare, inklusive tider, finns här..

Tillsammans med scenerna finns det en mängd interaktiva element – ​​den ständigt populära grottan, den gigantiska trydive-poolen, det uppslukande virtuella verklighetens tekniska vrakdyk, andningsworkshops och lining-out-övningar, marinbiologiska zon och, nytt för 2025, din chans att prova på vrakkartläggning med Nautical Archaeology Society och deras ständigt skördade sällskap. utbud av montrar från turistråd, tillverkare, utbildning byråer, resorts, liveaboards, dykcenter, återförsäljare och mycket mer.

I år ser också NoTanx Zero2Hero-tävling står i centrum. Denna tävling, som riktar sig till nybörjare fridykare, kommer att se första 12 kandidater genomgå utbildning med Marcus Greatwood och NoTanx-teamet i London i slutet av februari. Sedan kommer fem utvalda finalister att tävla på GO Diving Show under marshelgen, inklusive statiska apnésessioner i poolen, för att hitta den totala vinnaren, som kommer att få en veckolång resa till Marsa Shagra Eco-Village, med tillstånd från Oonasdivers. Klick här. för att registrera dig för din chans att tävla.

Förköpsbiljetter finns nu!

Köp din dagsbiljett nu för £17.50 + bokningsavgift och var redo för en lärorik, spännande och inspirerande upplevelse! Eller med så många talare under de två dagarna, plus alla interaktiva skärmar och utställare att besöka, varför inte göra det till en helg och köpa en tvådagarsbiljett för £25 + bokningsavgift? Gruppbiljettpriser för 10+ personer är också tillgängliga om du kommer med ditt center/klubbmedlemmar. Boka biljetter på Go Diving Shows hemsida.

Och som alltid inkluderar biljettpriset gratis parkering. Och under 16 år åker gratis, så ta med barnen på en fantastisk familjedag!