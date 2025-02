Dödsfall i torrdräktsdykning – Skapa verkliga lektioner genom ett mänskligt tillvägagångssätt

Den prisbelönte Human Factors-pedagogen och tekniska dykaren Gareth Lock kommer att avslöja hur förståelse för mänskligt beteende förändrar säkerhet och prestanda under vattnet när han tar sig till Tech Stage på GO dykshow i mars.

Gareth Lock är den globala auktoriteten om mänskliga faktorer vid dykning och hur detta bidrar till säkerhet, roligare dyk och dykare med mer kapacitet. Skapare av de hyllade Human Factors in Diving utbildning programmet är han också författare till den bästsäljande boken Under Pressure och producent av den känslomässigt kraftfulla och meningsfulla dokumentären If Only...

Med en magisterexamen i mänskliga faktorer och systemsäkerhet, och årtionden av operativ erfarenhet inom militären, blandar Gareth akademisk expertis med verkliga insikter för att hjälpa dykare att förbättra beslutsfattande, kommunikation och ledarskap.

Dödsfall vid dykning i torrdräkt

2020 dog en ung dam, Linnea Mills, under en torrdräkt dykkurs i Glacier National Park. Det fanns betydande ilska och frustration över att denna händelse inträffade eftersom den var helt och hållet förhindrad. Denna presentation kommer att ta en strategi för systemsäkerhet och mänskliga faktorer för att identifiera det djupare lärdomar som kan läras av händelsen.

Människans natur och samhälleliga förväntningar gör att vi har en stark tendens att skylla på de inblandade individerna – om vi blir av med det "dåliga äpplet" kommer allt att bli bra framöver. Men vetenskapen visar att om vi inte är nyfikna och undersöker systemet och sammanhanget, kommer samma händelser sannolikt att hända igen.

Kom till den här presentationen om du har ett öppet sinne och vill se hur du gör varaktiga förändringar i sporten så att vi ökar njutningen och förbättrar prestationen, och hanterar operativa risker, inte bara ansvarsrisker.

GO Diving Show

GO Diving Show – det enda konsumentdyket och färdas show i Storbritannien – återvänder till NAEC Stoneleigh den 1-2 mars 2025, lagom till att dra igång den nya säsongen, och lovar en helg full av interaktivt, lärorikt, inspirerande och roligt innehåll.

