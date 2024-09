Dr Matt Carter – Ghost Wrecks of the Blue Pacific

Marinarkeolog, havsförespråkare och teknisk dykare Dr Matt Carter kommer att vara på Tech Scen vid GO Diving Show ANZ i Sydney i slutet av månaden.

Sedan 2003 har han arbetat med arkeologiska undervattensprojekt i 13 olika länder, allt från utgrävningen av ett 2,800 3 år gammalt feniciskt skeppsvrak i Spanien, till ledande expeditioner för att XNUMXD-modellera spökflottan i Bikini Atoll och Chuuk Lagoon.

2009 tilldelades Matt Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS) Australasian Rolex-stipendium, där han introducerades till att använda rebreathers för vetenskaplig dykning. Sedan dess har han blivit en pionjär inom användningen av CCR och fotogrammetri för marinarkeologi, specialiserad på kartläggning och bedömning av andra världskrigets vrak i Australien och Stilla havet.

Matt är en International Fellow och EC50-pristagare i Explorers Club, en tidigare vicepresident för Australasian Institute for Maritime Archaeology (AIMA) och Nya Zeelands representant i ICOMOS International Committee on Underwater Cultural Heritage (ICUCH). Han har också varit specialistpresentatör i tv-serien Coast: New Zealand, en spin-off från den BBC-producerade brittiska serien Coast, och är ämnesexpert för FN, International Union for the Conservation of Nature (IUCN) ), sekretariatet för Pacific Regional Environment Program (SPREP) och Australiens regering.

Genom att kombinera vetenskaplig, kommersiell och teknisk dykning i över ett decennium, fungerar Matt nu som forskningschef för Major Projects Foundation, och arbetar för att skydda marina ekosystem, kulturer och försörjning som hotas av att förorena andra världskrigets skeppsvrak över Blue Pacific.

Matts föredrag på GO Diving Show ANZ kommer att vara:

The Ghost Wrecks of the Blue Pacific

GO Diving Show ANZ

Detta årliga evenemang äger rum i år den 28-29 September vid Sydney Showground i Olympic Park, syftar till att visa upp det allra bästa av vår undervattensvärld för alla från råa nybörjare som antingen funderar på att börja dyka, eller har slutfört sina instegskurser, till avancerade dykare, ända fram till tekniska dykare och veteran CCR dykare.

Det finns en rad scener – huvudscenen, den Bild Scenen, Australia/New Zealand Scenen, Inspiration Scenen och Tech Scenen – som kommer att vara värd för dussintals högtalare från hela världen, såväl som en mängd interaktiva funktioner som passar unga och gamla, från VR-dykningsupplevelser, trydives , en demonstrationspool och mycket mer.

Runt scenerna och funktionerna kommer ett brett utbud av utställare att finnas, från turistråd och researrangörer till resorter, liveaboards, utbildning byråer, återförsäljare, tillverkare och naturvårdsorganisationer.

2024 GO Diving Show UK, som nu är inne på sitt femte år, lockade mer än 10,000 10,000 deltagare under helgen och sträckte sig över en yta på XNUMX XNUMX kvm utställningsyta, och varianten Australien och Nya Zeeland strävar efter att nå denna nivå under kommande år.

Inträde till den inledande GO Diving Show ANZ är helt gratis – registrera dig här. för att få dina biljetter till vad som utan tvekan är dykareventet 2024 i Australien. Det finns gott om parkeringsplatser på plats och platsen är lätt att ta sig till med många transportmöjligheter, så lägg datumen i din dagbok nu och förbered dig för en episk helg som firar alla former av dykning.