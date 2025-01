Don’t delete your trash!

Underwater photographer Lawson Wood urges fellow snappers not to delete their trash, and explains why there may be some hidden gems in there, when he ventures on to the Bild Scenen vid GO dykshow i mars.

Lawson is co-founder of the Berwickshire Marine Reserve and has authored and co-authored over 50 books. He is a founding member of the Marine Conservation Society (Member No.6) and made photographic history by gaining Fellowships with both the Royal Photographic Society and British Institute of Professional Photographers solely for Undervattensfotografering.

His latest book on the Marine Life of the North Sea and English Channel will be available at the GO Diving Show.

GO Diving Show

GO Diving Show – den enda konsumentdyk- och reseshowen i Storbritannien – återvänder till NAEC Stoneleigh den 1-2 mars 2025, lagom till att dra igång den nya säsongen, och lovar en helg full av interaktivt, pedagogiskt, inspirerande och roligt innehåll.

Såväl som Main Stage – denna gång rubriken av tv-stjärnan, författaren och äventyraren Steve Backshall, som gör en välkommen återkomst till GO Diving Show efter några år borta, tillsammans med NASA-utbildade NEEMO Aquanaut och Head of Scientific Research på DEEP Dawn Kernagis, medprogramledare, författare och perennfavorit Monty Halls, och den dynamiska duon av upptäcktsresande Rannva Joermundsson och Maria Bollerup, som blir talar om deras senaste Expedition Buteng i Indonesien – det finns återigen dedikerade scener för brittisk dykning, teknisk dykning, undervattensfotografering och inspirerande berättelser.

Tillsammans med scenerna finns det en mängd interaktiva element - den ständigt populära grottan, den gigantiska trydive-poolen, det uppslukande virtuella verklighetsdyket med tekniska vrak, workshops för att hålla andan och övningar för att hålla ut och, nytt för 2025, din chans att prova på vrakkartering med Nautical Archaeology Society och deras "skeppsvrak" – allt utspridda bland ett ständigt ökande utbud av montrar från turistbyråer, tillverkare, utbildning byråer, resorts, liveaboards, dykcenter, återförsäljare och mycket mer.

I år ser också NoTanx Zero2Hero-tävling står i centrum. Denna tävling, som riktar sig till nybörjare fridykare, kommer att se första 12 kandidater genomgå utbildning med Marcus Greatwood och NoTanx-teamet i London i slutet av februari. Sedan kommer fem utvalda finalister att tävla på GO Diving Show under marshelgen, inklusive statiska apnésessioner i poolen, för att hitta den totala vinnaren, som kommer att få en veckolång resa till Marsa Shagra Eco-Village, med tillstånd från Oonasdivers. Klick här. för att registrera dig för din chans att tävla.

2-för-1-biljetter finns nu!

Gör ett fynd nu - early bird 2-för-1-biljetter finns nu tillgängliga, som representerar fantastiskt värde för pengarna.

Köp din biljett före 31 januari 2025 för £17.50 och få din kompis, din make eller din bästa vän med dig helt gratis! Eller varför inte ta med den icke-dykarkompisen så att de kan se alla underverk i undervattensvärlden de går miste om!

I praktiken innebär 2-för-1-erbjudandet att varje biljett är bara £8.75. Och som alltid inkluderar detta gratis parkering. Och under 16 år åker gratis, så ta med barnen på en fantastisk familjedag!