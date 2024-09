Diver Alert Networks respekterade Vice President of Medical Services, Dr Matias Nochetto, kommer att ge inspiration och pedagogiska presentationer vid invigningen GO Diving Show ANZ (pågår på Sydney Showground den 28-29 september).

Dr Nochetto blev certifierad dykare 1994 och SSI-instruktör 1999. Han avslutade sin medicinska utbildning 2001 vid Universidad de Buenos Aires (UBA), i Argentina. Han anmälde sig senare till ett treårigt kliniskt och forskningsstipendium inom hyperbar och dykmedicin i Mexico City.

Med en bakgrund inom toxikologi och ett intresse för det marina livet, blev han inbjuden att föreläsa för en DAN-UHMS CME-kurs i Cozumel i slutet av 2001. Sedan dess började han arbeta deltid med DAN, erbjuda föreläsningar, utbildningar, översättningsutbildningar program och främja DAN:s uppdrag i hela Sydamerika och Karibien.

Dr Matias Nochetto

2006 erbjöds han en anställning på heltid vid DAN:s huvudkontor i Durham NC, där han har varit sedan 2007.

Idag är Dr Nochetto Vice President of Medical Services på DAN, där han driver ryggraden i Divers Alert Network. Han leder ett team av ambulanspersonal, sjuksköterskor och läkare på fyra kontinenter som hanterar över 3,500 5,000 nödsamtal på fem språk och cirka XNUMX XNUMX medicinska förfrågningar per år över hela världen.

På DAN arbetar han även med ett team för att utveckla och implementera olika DAN medicinska program på olika nivåer, från lekmän till vårdpersonal.

Nochetto är Co-Course Director för DAN-UHMS Diving Medicine Course, för närvarande det längsta CME-programmet i sitt slag, som utbildar läkare i dykmedicin sedan 1982. Han är ofta gästfakultet på dykmedicinkurser och -program internationellt.

Han skrev och var medförfattare till flera artiklar, vetenskapliga publikationer och utbildningsprogram för DAN och andra institutioner eller organisationer. Han är också medlem i DAN:s institutionella granskningsnämnd sedan starten 2010.

Vanliga dykskador, distansdykningsolyckor och DAN Hotline

Missa inte DAN:s dykhälso- och säkerhetsseminarium, presenterat av Dr Matias Nochetto, på ANZ/Inspiration Stage söndagen den 29 september från kl.

Dr Nochetto, DAN VP of Medical Services, kommer att diskutera vanliga dykskador (symtom, första hjälpen, behandling), distansdykningsolyckor (utmaningar och fallexempel) och DAN:s akuttelefon.

Detta kommer säkerligen att bli ett intressant och tankeväckande seminarium, oavsett om du är ny inom dykning, en erfaren dykare eller en härdad teknisk dykarveteran.

Vanliga dykskador, distansdykningsolyckor och DAN Hotline 3

GO Diving Show ANZ

Detta årliga evenemang äger rum i år den 28-29 September vid Sydney Showground i Olympic Park, syftar till att visa upp det allra bästa av vår undervattensvärld för alla från råa nybörjare som antingen funderar på att börja dyka, eller har slutfört sina instegskurser, till avancerade dykare, ända fram till tekniska dykare och veteran CCR dykare.

Det finns en rad scener – huvudscenen, den Bild Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage och Tech Stage – som kommer att vara värd för dussintals högtalare från hela världen, samt en mängd interaktiva funktioner som passar unga och gamla, från VR-dykningsupplevelser, en demonstrationspool och mycket mer.

Runt scenerna och funktionerna kommer ett brett utbud av utställare att finnas, från turistråd och researrangörer till resorter, liveaboards, utbildning byråer, återförsäljare, tillverkare och naturvårdsorganisationer.

2024 GO Diving Show UK, som nu är inne på sitt femte år, lockade mer än 10,000 10,000 deltagare under helgen och sträckte sig över en yta på XNUMX XNUMX kvm utställningsyta, och varianten Australien och Nya Zeeland strävar efter att nå denna nivå under kommande år.

Inträde till den inledande GO Diving Show ANZ är helt gratis – registrera dig här. för att få dina biljetter till vad som utan tvekan är dykareventet 2024 i Australien. Det finns gott om parkeringsplatser på plats och platsen är lätt att ta sig till med många transportmöjligheter, så lägg datumen i din dagbok nu och förbered dig för en episk helg som firar alla former av dykning.