Före och efter 2000: Hur dyksäkerheten förändrades

Dykning kan ibland verka utvecklas i en glacial takt, men medan faktorer som bättre utrustning och utbildning har gjort oss säkrare över tid, har andra faktorer, såsom dykarnas demografi och egenskaper, presenterat en helt ny uppsättning utmaningar.

I en ny statistisk studie har den ledande dykmedicinska experten Dr John Lippmann analyserat och jämfört de dykdödsfall som inträffade i Australien under 20-talets sista kvartal med de från 21-talets första kvartal, för att fastställa vad som har förändrats.

Minst 57,000 1980 australier tros dyka årligen, tillsammans med de många utländska turister som besöker kontinenten för att dyka, särskilt i Queensland. Dykning har inte ökat lika starkt bland australier som i vissa andra befolkningsgrupper runt om i världen, säger Dr Lippmann, och antalet ingångscertifieringar verkar ha nått sin topp runt årsskiftet 90-XNUMX.

Dr Lippmanns studie är baserad på information om dykrelaterade dödsfall hämtad från databasen tillhörande Australasian Diving Safety Foundation, som han driver, och Nationellt informationssystem för kriminalvården, och tar hänsyn till polis, vittnen och obduktion rapporter.

Fler kvinnliga dykare

1972 togs som utgångspunkt för studien eftersom det var då formell regelbunden rapportering av dödsfall i samband med dykning i Australien började. Under den tidiga perioden 1972–1999 inträffade 236 dödsfall, medan den kortare perioden 2000–2021 uppvisade 194 dödsfall.

Det genomsnittliga antalet dödsfall per år ökade något mellan de två perioderna, från 8.4 till 8.8. Fler kvinnliga dykare fanns bland 21-talets dödstal (en ökning från 17 till 24 %), eftersom fler kvinnor dök vid den tidpunkten.

Utbildningsorganisationen PADI säger att 33 % av deras certifieringar under den första perioden var för kvinnor jämfört med 39 % under den andra, så om något är kvinnor statistiskt sett underrepresenterade bland de dödsfall som omkommit, säger Dr Lippmann.

Av största betydelse är att medianåldern för dykdödsfall ökade avsevärt mellan perioderna, från 33 till 47, i takt med att den befintliga dykpopulationen åldrades. Andelen dödsfall bland personer över 45 år ökade från 24 till 57 %.

Åldern på de som omkom ökade stadigt under hela halvseklet, med cirka fem år per decennium. Detta var förenligt med att erfarna dykare åldras och att en bredare och ofta äldre befolkning lockas till aktiviteten – och därmed en ökad förekomst av åldersrelaterade sjukdomar, med deras konsekvenser för dyksäkerheten.

Antalet hjärtrelaterade funktionsnedsättande tillstånd involverade i dödliga incidenter mer än fördubblades (från 12 till 26 %) under den senare perioden i takt med att dykare åldrades och tenderade att bli mer överviktiga, där de som dog sannolikt var mer överviktiga än den allmänna befolkningen.

Ännu en undersökning av Dr Lippmann rapporterad av Divernet Tidigare i år avslöjade en studie att två tredjedelar av offren i de mer än 300 dödsfallen inom snorkling och fridykning i Australien under detta århundrade var överviktiga eller feta – och nästan hälften av dem hade underliggande hälsotillstånd som skulle ha predisponerat dem för hjärtrytmrelaterade incidenter.

Bättre träning

Under den tidiga delen av perioden 1972–99 fanns det mindre formell utbildning tillgänglig för dykare. Följaktligen dödsfall under den senare perioden var färre ocertifierade dykare (5 %, minskning från 20 %) eller de som genomgick utbildning (6 %, minskning från 8 %).

Antalet dykare som dör ensamma under vattnet minskade i viss mån under 21-talet. Under den tidigare perioden hade 11 % av de skadade gett sig ut på ensamdykning, och endast 17 % av offren hade åtföljts av en kompis under den dödliga olyckan. Hälften av dem som hade gett sig ut med en kompis hade separerat före händelsen och 18 % under den (andra incidenter rapporterades inte).

Bland incidenterna under 21-talet hade 12 % av dykarna gett sig ut ensamma, 27 % var med en kompis när de dog och 40 % hade separerat från dem före, och 15 % under, den dödliga incidenten.

Antalet gasbristincidenter minskade i viss mån mellan perioderna, från 30 till 25 %. Förbättringar av tryckmätare var en sannolik bidragande faktor, medan det gradvisa införandet av tryckmätare från början av 1970-talet skulle ha bidragit till att minska antalet primära drunkningsincidenter (från 47 till 36 %).

Viktminskning

Dödsfall relaterade till viktbälten och bröstkorg minskade mellan perioderna – dock inte så mycket. Under den tidigare perioden hade 13 % av offren tagit bort sina vikter och 23 % hade blåst upp eller delvis blåst upp sina viktbälten, men av de 34 dykare som hade gjort det hade endast fyra också tagit bort sina vikter. Främst under den första delen av den första perioden hade 57 offer inte använt någon viktbälte alls.

Under den senare perioden hade 17 % av de omkomna tappat sina vikter och 44 dykare (32 %) hittades med uppblåsta eller delvis uppblåsta bröstvårtor, varav 11 också hade tappat sina vikter. Alla utom tre offer hade använt ett bröstvårtor.

Siffrorna för viktminskning ”fortfarande alldeles för låga och tyder på att denna potentiellt livräddande åtgärd fortfarande inte är tillräckligt etablerad”, säger Dr Lippmann. ”Tillräcklig träning och efterföljande regelbunden förstärkning är nödvändig för att göra sådana åtgärder automatiska i händelse av att en dykare riskerar att bli medvetslös under vattnet.”

Förutsägbara faktorer

De viktigaste predisponerande faktorerna (PF) för dödsfall under den tidigare perioden var oerfarenhet (40 %), dålig planering (33 %), utrustning (30 %) och hälsa (24 %), säger Dr Lippmann. Den största förändringen i PF mellan de två perioderna var ökningen av hälsorelaterade faktorer, främst på grund av att dykarna var äldre men också på grund av kost och motion.

De största planeringsproblemen var att besluta sig för att dyka i ogynnsamma förhållanden som grov sjö, starka strömmar eller vågor, dålig sikt och mycket kallt vatten. Beslutet att ge sig ut ensam eller att dyka separat bidrog sannolikt till 35 dödsfall.

Den vanligaste bristen på utrustning var avsaknaden av en kontrollenhet (främst under de tidigare åren) eller användning av en felaktig apparat. Andra problem i fallande ordning inkluderade övervikt, regulator eller fel på tankventiler, saknade eller för trånga våtdräkter, felaktiga eller saknade tryckmätare och förlorade fenor.

Underlåtenhet att följa riktlinjer i slamrika grottor eller vrak ledde till 10 dödsfall under den tidigare perioden. Utrustningsfel var de som sannolikt resulterade i primära drunkningar och, i mindre utsträckning, pulmonellt barotrauma/arteriella gasemboli.

Hälsorelaterade PF identifierades i 24 % av dödsfallen mellan 1972 och 99, och bidrog sannolikt direkt till 18 %. Hjärtrelaterade faktorer identifierades i 30 dödsfall, varav två tredjedelar involverade allvarlig och ofta odiagnostiserad ischemisk hjärtsjukdom (IHD).

21-talets PF:er

Hälsorelaterade PF blev de vanligaste under den senare perioden, identifierade i 53 % av offren och bidrog sannolikt direkt till 40 % av dödsfallen, mestadels infektiös hjärtsjukdom och andra hjärtrelaterade problem.

Av 163 offer vars BMI registrerades klassificerades 43 % som överviktiga eller svårt överviktiga (BMI registrerades mindre sannolikt under den tidigare perioden).

Under den senare perioden var oerfarenhet sannolikt en bidragande orsak till 30 % av dödsfallen och planeringsbrister förekom i minst 29 %, återigen främst involverande att ge sig ut under ogynnsamma förhållanden eller dyka ensamma eller komma överens om att separera.

Redan befintliga utrustningsproblem identifierades i 21 % av dödsfallen under 21-talet. De värsta boven var felaktiga cylindertrycksmätare, följt av felaktiga tillsynsmyndigheter, grov övervikt, felaktiga BC-ventiler, läckande cylinderventiler, felaktigt konfigurerad cylinder/regulator kombinationer, felaktiga gasblandningar eller kontaminering och felaktiga CCR-sensorer.

Utrustningsrelaterade olyckor beror numera mer på dåligt underhåll eller bristande kunskaper, säger Dr Lippmann.

Åldersfaktorn

”Även om det inte har skett någon signifikant ökning av det genomsnittliga årliga antalet dödsfall mellan perioderna 1972–1999 och 2000–2021, har det skett en betydande ökning av offrens ålder och andelen kvinnor”, avslutar han.

”Den ökade tillgången till utbildning och den allestädes närvarande användningen av bröst- och cylindertrycksmätare och cylindertrycksmätare över tid har sannolikt varit avgörande för att minska antalet primära drunkningshändelser.”

"Deltagarnas ökande ålder i kombination med kost- och motionsfaktorer åtföljs dock av en högre förekomst av hjärtsjukdomar och fetma, vilket leder till en ökning av frekvensen av hjärtrelaterade dödsfall. Förbättrad hälsoinformation och övervakning, särskilt av äldre dykare, är avgörande för att minska sådana dödsfall."

"Dessutom bör förbättrad dykplanering, inklusive val av dykplatser och bedömning av rådande och potentiella förhållanden, samt tätare dykkompisar, ökad erfarenhet och inbyggda protokoll för nöddykning, minska dödsfallen, särskilt bland mindre erfarna dykare."