Väck dina sinnen på Anthony's Key Resort

Vi vet alla att dykning har en zen-liknande egenskap när det gäller att skapa en känsla av lugn och avkoppling, men varför inte ta detta till nästa nivå med en uppslukande retreat som kombinerar dykning och snorkling med yogaövningar, inklusive en unik undervattenssession?

Inbäddat vid kanten av det mesoamerikanska barriärrevet, den väletablerade Anthony's Key Resort har i årtionden varit den självklara destinationen för dykare som söker den perfekta blandningen av naturlig skönhet och engagerande aktiviteter.

Family owned and run, the nine-acre resort boasts a range of unique accommodations, from waterfront bungalows offering a ringside view of the Caribbean, to secluded hillside retreats promising peaceful privacy. All feature air-conditioning, ceiling fan, mini refrigerator and coffee-maker. You won’t find telephones or TVs in the rooms, meaning you can really get away from the stresses of daily life.

Flygfoto över Anthony's Key Resort

Känner du dig hungrig? Du kan njuta av öarnas smaker på den berömda Ankor Seafood Grill, som serverar tre läckra à la carte-måltider dagligen, med aptitretande rätter som nyfångad hummer, snapper och kockens signaturrevben, allt beläget precis vid vattnet.

Törstig? Börja morgonen med baristorna på Coast Coffee, i AKR:s huvudlobby, som erbjuder ett urval av förstklassiga, lokalt producerade kaffebönor och kan skapa din perfekta kopp te, samt läckra isdrycker. Detta är också en utmärkt liten eftermiddagssemester.

AKR Pool Bar är den perfekta platsen att svalka sig med en uppfriskande cocktail – och om du tar ett dopp behöver du inte ens gå upp ur poolen!

Den inbjudande poolbaren är en av tre barer på Anthony's Key Resort

Under hela dagen och kvällen kan gästerna välja mellan två andra frestande barer – Frangipani Bar and Lounge och Ankor Bar. Ett brett utbud av drycker finns tillgängliga, från öl, vin och sprit till några av resortens signaturcocktails. De bildsköna platserna för att avsluta en heldag med att njuta av allt som AKR har att erbjuda.

Så det är boende, mat och dryck ordnat, men oavsett om du vill använda Anthony's Key Resort som bas för att utforska Roatáns undervattensunder, utforska några av sevärdheterna på denna karibiska ö, eller bara koppla av och ta det lugnt från vardagens stress och påfrestningar, så har resorten det du söker.

Gå och utforska…

Vattnet i anläggningens lagun är lugnt och stilla de flesta dagar på året, och kajakpaddling eller paddleboarding är ett fantastiskt sätt att tillbringa en förmiddag eller eftermiddag. Du kan ta en lugn paddling runt anläggningen, eller bege dig till Bailey's Key för att hitta en lugn strand för en siesta.

Om du har fått nog av saltvatten ett tag kan du fortfarande hålla dig uppfriskad med ett dopp i Anthony's Keys 30 x 60 meter stora sötvattenspool. Med ett djup på 4 meter är den perfekt för simningar eller bara för att koppla av efter en dag av äventyr.

Tillbringa lite tid på Maya Key

Du kan också bege dig till Maya Keys privata ö. Här kan du promenera genom öns vackra och välskötta trädgårdar, eller utforska djurreservatet, komplett med vänliga kapucinerapor, exotiska fåglar och djungelkatter som alla är inhemska i området, medan det turkosa vattnet utanför de privata stränderna och piren erbjuder en oemotståndlig lockelse att snorkla. När du är redo att lägga upp fötterna kan du koppla av på den 5,000 kvadratmeter stora terrassen, som också har en inbjudande pool på 70,000 XNUMX liter.

Dyka

Anthony's Key Resort has been ranked as one of the top dive resorts for over 50 years, so whether you are taking your first FIN steps into the world of diving – AKR is a great location to get your entry-level certification – or expanding your diving skillset, or just wanting to explore the waters off Roatan, the Anthony’s Key Resort Dive Shop is your port of call.

Centret har en flotta av moderna dykbåtar av typen Pro 42 och Pro 48 (de största på ön), och det finns inte mindre än 35 olika dykplatser inom en båttur på fem till 30 minuter. Tre dagliga båtdyk erbjuds, samt nattdyk två gånger i veckan, och det finns också regelbundna snorkelturer varje dag på en dedikerad 51-fots snorkelbåt.

Anthony's Key Resort driver en flotta av dykbåtar

Roatans vatten har en genomsnittlig vattentemperatur på runt 80 grader Celsius året runt, och tillsammans med den utmärkta sikten gör det dem till en sublim plats för dykare. Några av de mest populära platserna inkluderar det 230 meter långa vraket av El Aguila, som efter att ha sjunkit 1989 bärgades och fördes till Roatán av AKR 1997 och sänktes på 100 meters djup som ett artificiellt rev – det dyker fortfarande bra trots att det drabbades av orkanen Mitch; Odyssey-vraket, ett annat av AKR:s program för artificiella rev, som med sina 300 meter är ett av öns största skeppsvrak och nu ligger 120 meter utanför norra kusten; och naturligtvis Anthony's Key Resorts berömda hajdyk, där gästerna kan komma nära flera karibiska revhajar.

Dykbutiken har ett brett utbud av uthyrningsutrustning, så du behöver inte oroa dig för att släpa din egen utrustning om du inte vill, och AKR är också hem för Cornerstone Medical Services och Hyperbaric Chamber, vilket ger extra trygghet för dykgäster.

Eller slappna av…

Om avkoppling är nyckeln till din semester, har Ixora Spa två massagerum, ett ansiktsbehandlingsrum och en nagelvårdslounge, där du kan njuta av ett brett utbud av massage, helkroppsinpackningar, ansiktsbehandlingar och pedikyr/manikyr.

And nothing relaxes the mind more than a bit of retail therapy, and you can browse the on-site Seaside Gifts and Bild for handcrafted jewelry, T-shirts, postcards, sunglasses, and much more.

Paddling på Anthony's Key Resort

Dyk eller koppla av – eller varför inte göra båda?

Du kan få din dykdos och hitta ett sätt att koppla av på den speciella veckolånga yogaretreaten i augusti.

Yogaretreatet (23-30 augusti 2025) inkluderar sju nätters boende i antingen en bungalow på en sluttning eller vid vattnet, tre måltider dagligen, dykning eller snorkling, delfinmöte, olika gruppaktiviteter (välkomst- och avslutningscirklar, gruppmiddagar och kvällsträffar), en utflykt till Maya Key och en rad yogapass, inklusive soluppgångsyoga, paddleboardyoga och en unik undervattensyogaupplevelse.

I paketet ingår även flygplatstransfer tur och retur, välkomstcocktail och introduktion, gratis kajaker och paddleboards samt gratis wifi på rum och i gemensamma utrymmen.

Priserna varierar från 1,282 1,457 USD för en Hill Superior Bungalow och XNUMX XNUMX USD för en Key Superior Bungalow. Priserna är per person, baserat på enkel- eller dubbelrum, och inkluderar inte skatter.

Yogaretreat på Anthony's Key Resort

Linda Sue Dingel

Linda is a PADI Course Director and DAN instruktör Trainer with over 45 years of global traveling and diving experience, and more than 3,500 logged dives, and she will be bringing her expertise and passion for exploration to the island, sharing insights and inspiration with fellow divers.

Linda finns med i Guinness rekordbok för två evenemang med Dixie Divers i Deerfield Beach, Florida – den längsta mänskliga kedjan under vattnet (2018) och den största undervattenssaneringen (2019).

She was the former Director of Scuba Operations at the USA’s first dive center, Dive N Surf, in Redondo Beach, kalifornien.

Terri och Linda Sue dyker tillsammans på Anthony's Key Resort

Terri Zimmerman

Terri is a certified yoga instruktör, and she will be providing her expertise with a holistic approach that integrates physical postures, breathwork and mindfulness. Terri’s personalised classes enhance overall well-being and integrate our connections to nature, both above and below the waterline.

Hon är välkänd för sina livliga, dynamiska vinyasa flow-klasser, blandade med intervaller av styrkebyggande rörelser som får eleverna att känna sig inspirerade och lättsamma.

Terri undervisar även i Yin- och nybörjaryoga, vilket innebär att alla elever har roligt på mattan samtidigt som de känner sig utmanade, vilket gör att alla erfarenhetsnivåer kan få kontakt med sin yogapraktik.

Photographs by Walt Stearns and AKR Bild Roatan