Australiens marina bevarandeinsatser

Australian Marine Conservation Societys verkställande direktör Paul Gamblin kommer att vara på ANZ / Inspiration Stage i Sydneys GO dykshow i september, och han kommer att prata om olika aspekter av australiensiskt naturvård.

Efter att ha fascinerats av den västra australiska kusten och Ningaloo Reef som tonåring och arbetat volontärt med sköldpaddsforskning där på 1990-talet, var Paul talesperson för den ursprungliga kampanjen för Ningaloo i början av 2000-talet (där AMCS spelade en nyckelroll) som stärkte skyddet och uppnådde en plats på världsarvslistan.

Paul ledde sedan WWF-Australiens arbete med att skydda havsrev och öar från olje- och gasutvinning, och dess del av de gemensamma ansträngningar som skapade Kimberleys bevarandestrategi och världens största system av marina skyddsområden, i Australiens federala vatten (och i Antarktis). Paul arbetade i Europa med WWF International och var arkitekten bakom deras kampanj för att väcka ledare runt om i världen till den akuta nödvändigheten av havsskydd och klimatkopplingen.

Innan Paul tillträdde rollen som VD var han WA-direktör på AMCS och ledde Skydda Ningaloo kampanj för att skydda den magnifika Exmouthbukten, Ningaloo från industrialisering, och arbetade med en rad prioriteringar för havet, naturen och klimatet i West Virginia och på nationell nivå.

GO Diving Show äger rum på Sydney Showground den 6-7 september.

GO Diving Show ANZ

Detta årliga evenemang äger rum i år den 6-7 September vid Sydney Showground i Olympic Park, syftar till att visa upp det allra bästa av vår undervattensvärld för alla från råa nybörjare som antingen funderar på att börja dyka, eller har slutfört sina instegskurser, till avancerade dykare, ända fram till tekniska dykare och veteran CCR dykare.

Det finns en rad scener – huvudscenen, den Bild Stage, Australien/Nya Zeeland-scenen, Inspiration-scenen och Tech-scenen – som kommer att vara värd för dussintals talare från hela världen, samt en mängd interaktiva funktioner som passar unga och gamla, från VR-dykupplevelser, en demonstrationspool, en trydive-pool och mycket mer.

Runt scenerna och funktionerna kommer ett brett utbud av utställare att finnas, från turistråd och researrangörer till resorter, liveaboards, utbildning byråer, återförsäljare, tillverkare och naturvårdsorganisationer.

