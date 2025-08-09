Adaptiv dykterapi står i centrum

Lyndi Leggett är en pionjär inom adaptiv dykterapi och grundare av The Scuba Gym Australia, en ideell organisation som är dedikerad till att förändra liv genom vattnets helande kraft, och hon kommer att stå på huvudscenen på GO Diving Show ANZ i september delade de fängslande berättelser om förvandling, diskuterade vetenskapen bakom dykterapi och lyfte fram den djupgående effekten av att kombinera rehabilitering med miljöaktivism.

Lyndi och hennes team arbetar främst på NSW Central Coast och erbjuder specialiserad dykterapi till personer med funktionsnedsättningar, inklusive personer med multipel skleros, cerebral pares, autism och ryggmärgsskador. Hennes innovativa tillvägagångssätt utnyttjar den viktlösa undervattensmiljön för att underlätta rörelse, minska smärta och förbättra det mentala välbefinnandet för klienter där traditionella behandlingar ofta har varit till bristningsgränser.

Inspirerad av framgången med The Scuba Gym USA introducerade Lyndi denna transformerande terapi i Australien 2018. Hennes engagemang sträcker sig bortom fysisk rehabilitering; hon är djupt engagerad i att stödja veteraner och första hjälpen-personal genom Scuba Warrior-programmet.

Detta initiativ erbjuder terapeutiska dykupplevelser till de som hanterar posttraumatisk stress, vilket ger en känsla av mening och gemenskap. Deltagarna deltar i "missionsdyk" och bidrar till miljövårdsinsatser genom att avlägsna skräp från lokala vattendrag. Hittills har programmet framgångsrikt avlägsnat över sex ton skräp, inklusive föremål som motorcyklar och plastavfall, från vattenmiljöer.

Lyndis mångfacetterade expertis inkluderar certifieringar som dykinstruktör inom NAUI, RAID, SSI och PADI, samt kvalifikationer i neurolingvistisk programmering och första hjälpen för psykisk hälsa. Hennes holistiska terapistrategi betonar inte bara fysisk läkning utan även mental motståndskraft och miljövård.

Genom sitt arbete har Lyndi skapat en stödjande gemenskap där individer återupptäcker självförtroende, självständighet och en förnyad livslust.

GO Diving Show äger rum på Sydney Showground den 6-7 september.

