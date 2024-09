30+ stjärnor för GO Diving Show ANZ

Inledande GO Diving Show ANZ, som äger rum den 28/29 september på Sydney Showground i Olympic Park, syftar till att visa upp det allra bästa från undervattensvärlden för alla – från de som har slutfört sina instegskurser eller fortfarande funderar på det, till avancerade till de mest erfarna tekniska och rebreather dykare.

Storbritanniens GO Diving Show lockade mer än 10,000 10,000 deltagare och täckte 2024 XNUMX kvm utställningsyta under sitt femte år i mars XNUMX. Den nya versionen av Australien och Nya Zeeland strävar efter att nå denna nivå under de närmaste åren och ser ut att komma iväg till en flygande start. Dessutom är inträdet helt gratis.

Bland de många attraktionerna finns 31 dykpresentatörer – alla väl värda att höra för de besökare som kan vara överallt på en gång. På STORA SCENEN du hittar några av de största namnen i branschen: Steve Backshall, Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson, Pete Mesley och, som ceremonimästare, Anthony Gordon.

Steve Backshall

All actionhjälten Steve har utforskat några av de mest avlägsna platserna på planeten, bär lätt på sin oöverträffade kunskap om vilda djur och naturen och är en av de mest hektiska programledarna på TV, kanske mest känd för sina fenomenalt framgångsrika Deadly serien.

Han reste nyligen över Atlanten, Stilla havet och Indiska oceanen och filmade Whale, redan har gjort Expedition och Haj för Sky TV och dök upp i Vår föränderliga planet för BBC – en ambitiös sjuårig serie som dokumenterar sex av planetens mest hotade ekosystem.

Tidigare filmer inkluderar Wilderness St Kilda, Extreme Britain – Caves, Alaska Live, Blue Planet Live och Oupptäckta världar. Steves senaste bok är en produktiv författare DJUPBLÅ – och han satte nyligen ett världsrekord för den tid det tog att paddla längs Themsen.

Jill heinerth

Fler människor har gått på månen än som har besökt många av de platser som Jill Heinerth har utforskat på jorden. Från farliga tekniska dyk djupt inne i grottor till att simma genom gigantiska isberg i Antarktis, hon tillämpar ofta sina kunskaper i samarbete med klimatologer, arkeologer, biologer och ingenjörer över hela världen.

Jill har gjort prisbelönta TV-program för CBC, National Geographic och BBC, konsulterat om filmer, producerat oberoende dokumentärer och förespråkat prospektering, undervattensvård och klimatförändringar och skydd av vattenresurser.

Den första Explorer-in-Residence av Royal Canadian Geographical Society, hon var den första mottagaren av Sir Christopher Ondaatje Medal for Exploration och har vunnit stipendier från många prestigefyllda institutioner, inklusive Explorers Club, som gav William Beebe Award för havsutforskning.

Jills bästsäljande memoarbok heter In i planeten och den nya dokumentären Diving Into The Darkness: Never Cave Into Fear kastar ytterligare ljus över hennes enastående liv – liksom hennes framträdande på Go Diving ANZ.

Dr Richard 'Harry' Harris

Richard 'Harry' Harris har arbetat med anestesi, dykning och flygmedicin runt om i världen, och hans passion för grottdykning, som går tillbaka till 1980-talet, har tagit honom över hela världen.

Intresset för olycksutredning och sök- och räddningsverksamhet har varit ett återkommande tema – och han spelade en känd roll i att utvinna det thailändska juniorlaget i fotboll från Tham Luang-systemet 2018.

Harry har ett särskilt intresse för planering, logistik och fysiologi som ligger till grund för den säkra utforskningen av djupa grottor och vrak. Som entusiastisk undervattensfotograf och videograf bygger han nu också en karriär inom dokumentärfilm.

Liz Parkinson

En PADI IDC-personal instruktör, fridykare instruktör-tränare, grottdykare och undervattensstuntkvinna, Liz växte upp i Sydafrika och flyttade till USA på ett simstipendium.

När simkarriären tog slut började hon med dykning och fridykning, med fokus på hajarbete och bevarande. Baserad i Los Angeles arbetar hon med organ som Shark Angels och PADI Aware, samlar in pengar och utbildar människor om hajar och havsbevarande.

För film- och tv-arbete jobbar hon både framför och bakom kameran, dubblering för skådespelare och utbildning dem för undervattensprestanda.

Pete Mesley

Pete började dyka 1990, gick på heltid 1991 och har ägnat sig åt att forska, hitta, dyka och fotografera vrak runt om i världen, med mer än 6,000 30 timmars erfarenhet i vattnet i ett XNUMX-tal länder. En PADI-kursledare, han är en av södra halvklotets mest erfarna tekniska dykning instruktör-tränare.

Pete har lett och deltagit i många djupa vrakexpeditioner, driver en dyk-resa företag som tar erfarna dykare till specialiserade dykplatser och har ägnat de senaste tre decennierna åt att perfektionera sina långexponerade ljusmålningsbilder. Han har också varit aktivt involverad i dykvetenskaplig forskning.

Anthony 'Gordo' Gordon

Gordo är en dokumentärfilmare med mer än två decennier av yrkeserfarenhet av att producera och filma allt från världens första sherpa-räddningsteam på Mt Everest via ultralångdistanscykling till havsutforskning av nya dykare.

Han är också drivkraften bakom en Aliquam och Next Generation-kampanj för att främja dykning för yngre människor. Förutom att prata om sitt eget arbete, kommer Gordos MC-kunskaper att vara i rampljuset när han går upp för Main Stage på Go Diving ANZ.

+ 3 steg till

Förutom Main Stage kommer tre andra scener att vara värd för ytterligare 25 högt rankade talare från hela världen, som diskuterar inspirerande och specifikt australiensiska och Nya Zeelands dykningsteman, teknisk dykning och undervattensfotografering. Här är laguppställningen som den ser ut just nu:

ANZ / INSPIRATIONSSTAD: Nays Bagai, Rohni Ben-Ahron, Danny Charlton, Terry Cummins, Deborah Dickson-Smith, James Hunter, Torrey Klett, Matias Nochetto, Holly Wakeley

TEKNISK STAGE: Kerrie Burrow, Dr Matt Carter, John Garvin, Jill Heinerth, John Kendall, Mike Mason, Yana Stashkevich, David Strike, Patrick Widmann

FOTO SKEDE: Talia Greis, Brett Lobwein, Nigel Marsh, Craig Parry, Nicolas Remy, Mike Scotland, Don Silcock, Matty Smith

Interaktiva funktioner + displayer

Besökare på mässan kommer också att hitta en rad interaktiva funktioner utformade för att passa unga och gamla, från VR-dykningsupplevelser till prova-dyk; en demopool för en rad utrustning från sidofästen till undervattensdrönare och rebreathers; fridykare, sjöjungfrur och mer.

Runt scenerna och funktionerna kommer ett brett utbud av utställare att finnas, från turistråd och researrangörer till resorter, liveaboards, utbildning agenturer, återförsäljare, tillverkare och naturvårdsorganisationer.

Registrera dig för gratisbiljetter

Steve Backshall på GO Diving Show

Det finns gott om parkeringsplatser på plats och Sydney Showground är lätt att komma åt, med gott om transportmöjligheter.

Inträde till den inledande Go Diving Show är helt gratis, så om du sannolikt kommer att vara i området under helgen 28/29 september, registrera dig här. för att få dina biljetter till Australiens otvivelaktiga dykarevent 2024!

