2-för-1-biljetter finns nu tillgängliga för GO Diving Show

GO Diving Show – den enda konsumentdyk- och reseshowen i Storbritannien – återvänder till NAEC Stoneleigh den 1-2 mars 2025, precis i tid för att dra igång den nya säsongen, och early bird 2-för-1-biljetter finns nu tillgängliga, som representerar fantastiskt värde för pengarna.

Köp din biljett före 31 januari 2025 för £17.50 och få din kompis, din make eller din bästa vän med dig helt gratis! Eller varför inte ta med den icke-dykarkompisen så att de kan se alla underverk i undervattensvärlden de går miste om!

I praktiken innebär 2-för-1-erbjudandet att varje biljett är bara £8.75. Och som alltid inkluderar detta gratis parkering. Och under 16 år åker gratis, så ta med barnen på en fantastisk familjedag!

Huvudpresentatören på Main Stage är tv-stjärnan, författaren och äventyraren Steve Backshall, som gör en välkommen återkomst till GO Diving Show efter några år borta. Han får sällskap av NASA-utbildade NEEMO Aquanaut och Head of Scientific Research på DEEP Dawn Kernagis, medprogramledare, författare och perennfavorit Monty Halls, och den dynamiska duon av upptäcktsresande Rannva Joermundsson och Maria Bollerup, som kommer att prata om deras nyligen expedition Buteng i Indonesien.

The dedicated UK Stage, Tech Stage, Bild Stage and Inspiration Stage are filling up with some familiar faces and a host of fresh speakers, and the show floor is getting fill to capacity with hundreds of exhibitors, including tour operators, resorts, dive centres, liveaboards, tourist boards, utbildning agencies, manufacturers, retailers, and the ever-popular British Isles Experience.