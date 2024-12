Wildlife-filmaren Stone dör vid 66 års ålder

Den brittiska filmskaparen Vicky Stone dog den 17 november, 66 år gammal. Hon var länge samarbetspartner med sin man Mark Deeble i många berömda naturhistoriska dokumentärer, inledningsvis inspelade främst under vatten men oftare ovanpå de senaste åren.

Paret bodde och arbetade tillsammans i Cornwall och på långvariga platser främst i Östafrika, och deras filmer ansågs ha visats i mer än 140 länder och setts av mer än 600 miljoner människor.

Deeble & Stone-filmerna vann också mer än 100 internationella priser, inklusive sex Wildlife Oscars och en Emmy, för artisteri och berättande. Deras senaste produktion, Elefantdrottningen från 2020, var den första långfilmen som köptes och släpptes av Apple, och vann ett Cinema for Peace-pris.

"I nästan 45 år var vi oskiljaktiga - tillsammans nästan varje timme varje dag, varje vecka, varje månad", sa Deeble dagen efter hans frus död. "Vi reste långt och sköt högt eftersom vi var ett lag.

"Vicky var målmedveten, rättvis och rättfram och, under det, djupt kreativ. Hon fick saker att hända. Aldrig någon som sökte rampljuset, hon lät sitt verk, våra filmer, tala för sig själva.”

Bläckfisk exponering

Efter att ha tagit en MA vid Royal College of Art, inledde Stone sin karriär med Deeble 1983 när de gjorde sin första film tillsammans, Yndan An Fala – Dalen under havet.

Denna prisbelönta dokumentär om Cornwalls Fal-mynning, som släpptes internationellt av Survival Anglia 1984, markerade första gången som bläckfisk som parar sig och lägger ägg har filmats i brittiska vatten. Arbetet ska ha varit avgörande för att förhindra att en containerhamn byggdes i mynningen.

Uppmärksammad på den tiden för att behandla undervattensvärlden på samma sätt som topside när det gäller film och sekvensbyggande, var filmen starten på en 20-årig association med Survival Anglia.

Paret, inte bara skickliga dykare utan också piloter, flyttade sedan till Östafrika för att filma för BBC Här är drakar (1990) om nilkrokodiler, och en annan prisbelönt film som heter Djävulfisk, baserad på gigantiska bläckfiskar. Dessa två dokumentärer sägs ha fått ovanligt höga tittarsiffror.

Efterföljande titlar ingår En liten fisk på djupt vatten (om Tanganyikasjöns ciklider, tillverkade 1996); Tale of the Tides: The Hyaena and the Mudskipper, 1998, fokuserade på kustnära marint liv i avlägsna norra Kenya, och senare Tidvatten i Kirawira, om en säsongsmässigt översvämmad flod i Serengeti (2019).

Uppsökande program

Specialiserad på filmer skrivna, regisserade, inspelade och producerade av dem själva, Deeble & Stone bodde vanligtvis på plats i bushen med små team i cirka två år för var och en av sina produktioner, och uppfostrade sina två söner Freddy och Jacca tillsammans med dem.

Paret hävdade att deras arbete alltid drevs av bevarande och passion för naturen. De byggde upp uppsökande och utbildningsprogram kring filmerna genom att översätta dem till lokala språk, tillhandahålla gratis sändningsrättigheter till de länder där de gjordes och samarbeta med lokala naturvårdsgrupper.

Vicky Stone miste livet efter en tvåårig kamp mot cancer. "Hon dog fridfullt hemma och tittade ut över klipporna och havet hon så älskade", sa Deeble.

Även på Divernet: Colin Doeg: Bortgång av u/w photographys äldre statsman, Martin Edge: Dykare som skrev u/v-fotografens bibel, Stan Waterman: Mannen som älskade hajar, Titanic-fotografen Emory Kristof dör