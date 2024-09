Colin Doeg: Bortgång av u/w photographys äldre statsman

Den framstående brittiske pionjären har dött vid 96 års ålder och lämnat ett arv till undervattensfotografering det är svårt att överskatta, säger STEVE WARREN

Colin Doeg, född den 23 januari 1928, var en pojkreporter under andra världskriget och vände sig till heltidsjournalistik efter att ha fullgjort sin nationella tjänstgöring i Egypten.

Efter ett provdyk i Frankrike i början av 1960-talet såg han omedelbart en möjlighet att sälja undervattensbilder och kronologiska artiklar till den nationella pressen. Så när han återvände hem gick han med i British Sub-Aqua Clubs London Branch och började dyka lärdomar.

Vid den här tiden, med Aqualunging knappt ett decennium gammal, var han redan en skicklig landfotograf, med ett speciellt intresse för att fotografera tävlingssporter.

Tillsammans med senare BSAC-ordförande Mike Busuttilli och två andra dykare bildade Colin ett konsortium som skulle bära deras uppblåsbara och utombordsmotorer längs slingrande stigar för att utforska vattnen utanför, som då, brittiska kuster som inte dykt upp.

Som undervattensfotograf som filmade skulle Colin bearbeta negativen under duk på campingplatser.

Tillsammans med att tillhandahålla sina bilder till tidningar och tidskrifter, gick han in i det framväxande undervattensfotografering tävlingar anordnade av dyktidningar och dykklubbar, inklusive de konferenser som grundades av Brighton & Worthing BSAC 1959 och som blomstrade in i slutet av 80-talet efter att ha samarbetat med Dykare magasinet.

På raden: Täcka för Triton (som senare blev Dykare) i 1965

Babyvitling, 1966

Dykarsamhället var fortfarande mycket litet och undervattensfotografer utgjorde en liten minoritet inom det. De var också bortkopplade från varandra, utspridda över hela Storbritannien – men ett slumpmässigt misstag skulle förändra allt det.

Fel bilder

Efter en tävling, när bilderna returnerades, fick Colin bilder från en annan tävlande av misstag. Han skaffade fotografens adress och tog på sig den för att leverera dem för hand.

Den andra deltagaren öppnade sin ytterdörr, de två började prata och, enligt uppgift, blev de så uppslukade att de timmar senare fortfarande var ute på verandan.

Den andra dykaren var Peter Scoones, då tryckare på Fleet Street men avsedd att bli en av de finaste och mest prisade undervattens-tv-filmfotograferna i sin generation.

De två männen började ta med sig undervattensfotografering gemenskap tillsammans. 1967 var de med och grundade British Society of Underwater Photographers i sin hemstad London, och BSoUP började en långvarig period av innovation som erkändes för sina framgångar runt om i världen.

Peter, tillsammans med de tidiga medlemmarna Tim Glover och Geoff Harwood, som båda arbetade för Kodak vid den tiden, kom med fantasifulla tekniska lösningar för att förbättra undervattenshöljen, optik och stroboskop från perioden.

Pionjärer återförenade: Geoff Harwood, Tim Glover, Mike Busuttilli, Phil Smith och Colin Doeg på London International Dive Show 2014

Detta var avgörande för att övervinna problemen med mycket låg sikt och svagt ljus som är vanliga för brittisk dykning. Utan deras tekniska genombrott, de kreativa framstegen som drev fram konsten att undervattensfotografering skulle inte ha varit möjligt.

Även om BSoUP-medlemmar var hårt konkurrenskraftiga, var de paradoxalt nog också entusiastiska över att dela idéer för det kollektiva bästa. Colin var en av dem som skrev ofta för att förmedla svårvunna tips till andra genom spalter i dyktidningar.

1972 fick Kendall McDonald sällskap av Colin, Peter, Geoff, Tony Baverstock, Phil Smith och John Lythgow som medförfattare Fisktittande & Fotografi att hjälpa andra att utvecklas.

Fisktittande & Fotografi

Colin höll farten som en konkurrenskraftig undervattensfotograf tills en anfall av bältros tvingade till ett uppehåll på 1980-talet. Då hade han samlat på sig en imponerande samling medaljer och till och med vunnit titeln Årets undervattensfotograf i Brighton 1968.

Det som gjorde den prestationen så talande var att Colin i en internationell tävling hade vunnit med en portfölj som uteslutande togs i brittiskt vatten. Detta kom förutom att namnges AmatörfotografÅrets sportfotograf.

Årets undervattensfotograf 1968 får sitt pris av BSAC-ordförande Harry Gould

Colin var den första att fotografera en solhaj i det vilda. Han arbetade också nära med sin gamla vän David Bellamy på ett kelpforskningsprojekt, och var med i Marine Conservation Societys huvudkommitté under ett antal år, såväl som i Southeast MCS-gruppen på 90-talet.

Ekologen och tv-personligheten David Bellamy med Colin Doeg (Steve Warren)

Han lämnade nyhetsjournalistiken för att arbeta inom PR, han hade varit avgörande för att skapa de berömda PG Tips schimpansreklamerna för temärket Brooke Bond.

Colin återförenades också med Kendall, som själv var journalist, på en kampanj för Brooke Bond 1974. "The Sea – Our Other World" var en marknadsföringskampanj som uppmuntrade teförsäljning genom att placera ett av 50 bildkort i varje låda.

Dyksamlarkort följde med varje låda med PG-tips – har någon någonsin fått alla 50?

Varje kort täckte ett stycke dykhistoria, och de kunde samlas i ett 5p-album med ytterligare scubabakgrund och en plugg för BSAC, som Colin hade en lång koppling till – även om dess metoder inte alltid passade hans böjelser som undervattens fotograf. Han tillhandahöll omslagsfotot till klubbens manual från 1970.

BSAC-manual 1970 med Colin Doeg-omslag Guinness guide till undervattensliv

1975 anställdes Colin som teknisk rådgivare för den engelskspråkiga versionen av Guinness guide till undervattensliv av franska dykarna Christian Petron och Jean-Bernard Lozet.

1997 var han med och grundade Visions in the Sea undervattensfotografering konferens. Detta pågick årligen i 10 år, med Colin som MC, och välkomnade kända presentatörer som David Doubilet, Kurt Amsler, Amos Nachoum, Alex Mustard, Tom Peschak, Michael AW och Douglas David Seifert.

David Doubilet signerar sin bok Fisk Ansikte för Colin, vars undervattensfotograferingsartiklar han citerar som en personlig inspiration (Warren Williams)

2002 belönades Colin med det inledande Visions in the Sea Award för enastående bidrag till undervattensfotografering, och vid dykshowen 2017 gav Paul Rose honom en Dykare magazine Lifetime Achievement Award.

Colin Doeg med sitt Lifetime Award från Diver på Birmingham Dive Show 2017 (Steve Warren)

Undervattenskameramannen Dan Beecham firar den utmärkelsen, känd för sekvenser som fågelätande trevally i Blue Planet 2, skrev: "När jag tänker tillbaka på de utmaningar som visionärer som du måste ha ställts inför, fylls jag av både en överväldigande känsla av avundsjuka över att inte vara en del av dessa dagar av upptäckt och innovation, men också naturligtvis av uppskattning.

”Vi skulle helt enkelt inte vara där vi är idag, när det gäller att producera bilder och naturhistoriska filmer, om det inte vore för all påhittighet, risktagande och beslutsamhet hos er generation av pionjärer. På ett väldigt verkligt sätt är och kommer du alltid att vara en del av livsnerven som utgör vår samlade kunskap om undervattensbildskapande”.

Colin Doeg klipper bandet för att öppna en undervattensfotografering utbildning utspelar sig i Essex 2009 (Steve Warren)

I januari delade BSoUP-ordföranden Nur Tucker ut Colin med en Lifetime Service to Underwater Photography-pris på samhällets vägnar.

BSoUP Lifetime Service to Underwater Photography Award 2024 (Nur Tucker)

När han tillkännagav nyheten om sin död för medlemskapet, skrev Nur: "Colin var en pionjär inom undervattensfotografisamhället, känd för sin passion, hängivenhet och bidrag till konsten och vetenskapen att fånga underverken under vågorna med utrustning han har byggt. . Hans ledarskap på BSoUP hjälpte till att forma organisationen och inspirerade otaliga fotografer.”

Alltid redo att hjälpa Nicky Martinez med Colins dubbla slang Med alla sina prestationer kunde Colin Doeg med rätta ha tagit sin plats som först bland jämlikar, men han förblev alltid självutplånande och blygsam. För sex år sedan hade Nicky Martinez satsat på att gå på Falmouth University för att studera naturhistoria, undervattensfotografi och filmskapande. Men han saknade förtroende för den portfölj han hade samlat för sin inlämning. Separerad av åtta decennier satte han sig ner med Colin, som försäkrade honom att han hade genuin talang. Nicky vann sin plats och Colin skrev till honom: "Drömmen vidare, Nicky. Utan drömmar är vi ingenting. Världen är din och du har redan uppnått så mycket. Drömmar kan bli verklighet." "Ingen fråga var för dum eller för obetydlig för honom att dela sina erfarenheter med", säger den yngre fotografen. "Den här anspråkslösa och ödmjuka man var villig att lyssna och dela all sin kunskap med en alltför upprymd 18-åring som försöker jaga ett liv inom undervattensfotografering. "Men jag och många andra håller med om att mötet med Colin hade en enorm inverkan på våra liv och för det tackar jag honom. Jag kommer verkligen att sakna honom.”

