Jayne Jenkins – "dyker i min egen bakgård"

at 10: 00 am

Undervattensfotografen Jayne Jenkins kommer att vara med Bild Scenen vid GO Diving Show ANZ i Sydney i september, och hon kommer att diskutera de fantastiska dykmöjligheterna som finns "i hennes egen bakgård" i lokala vatten.

Jayne Jenkins är född och uppvuxen i Wales och lärde sig dyka i det kyliga vattnet längs den karga walesiska kusten innan hon flyttade till Australien 1973. Hon har varit aktivt involverad i många aspekter av dykbranschen i över fyra decennier.

Jayne är en regelbunden redaktionell medarbetare i Scuba Diver Australien och Nya Zeeland, och hennes undervattensbilder har vunnit henne många priser.

Jayne är en stolt Fellow International i Explorers Club och en av endast tre australier som har blivit invalda i Women Divers Hall of Fame.

Hon har varit domare i ett flertal bild tävlingar, inklusive Bild Tävling för Världshavens dag organiserad av FN.

GO Diving Show ANZ

Detta årliga evenemang äger rum i år den 6-7 September vid Sydney Showground i Olympic Park, syftar till att visa upp det allra bästa av vår undervattensvärld för alla från råa nybörjare som antingen funderar på att börja dyka, eller har slutfört sina instegskurser, till avancerade dykare, ända fram till tekniska dykare och veteran CCR dykare.

Det finns en rad scener – huvudscenen, den Bild Stage, Australien/Nya Zeeland-scenen, Inspiration-scenen och Tech-scenen – som kommer att vara värd för dussintals talare från hela världen, samt en mängd interaktiva funktioner som passar unga och gamla, från VR-dykupplevelser, en demonstrationspool, en trydive-pool och mycket mer.

Runt scenerna och funktionerna kommer ett brett utbud av utställare att finnas, från turistråd och researrangörer till resorter, liveaboards, utbildning byråer, återförsäljare, tillverkare och naturvårdsorganisationer.

Skaffa dina biljetter nu!

Biljetter till GO Diving Show ANZ finns till salu nu, och du kan dra nytta av 2-för-1-erbjudande fram till 9 september – du och din kompis/vän/partner/make/maka kan besöka oss för endast $12, och barn upp till 16 år går in gratis, vilket gör det till en perfekt familjedag. Det finns gott om parkeringsplatser på plats och platsen är lätt att ta sig till med många transportalternativ, så skriv in datumen i din kalender nu och förbered dig på en episk helg som firar alla former av dykning.