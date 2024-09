GO Diving Show ANZ ett måste för undervattensfotografer

Inledande GO Diving Show ANZ, som äger rum på Sydney Showground den 28-29 september – och med helt GRATIS entré – har beskrivits som ett måste för undervattensfotografer, oavsett om du precis har börjat på din resa eller är en erfaren "snapper".

En mängd världsberömda undervattensfotografer och utbildare kommer att pryda Bild Scenen, och vinnarna av den prestigefyllda Underwater Awards Australasien 2024 tävlingen kommer att presenteras på lördag eftermiddag. Nedan är bara några av dem på scenen under helgen:

Nigel Marsh är mannen bakom Scuba Diver ANZs Unique Aussie Marine Life

Nigel Marsh

Nigel Marsh, vars Unique Aussie Marine Life-funktioner i Scuba Diver Australia och Nya Zeeland är fasta läsarfavoriter, kommer att vara med på Bild Scenen vid GO Diving Show ANZ i september.

Nigel är en frilansande undervattensfotograf och fotojournalist baserad i Brisbane. Hans arbete har publicerats i många tidskrifter, tidningar och böcker, både i Australien och utomlands.

Han har dykt flitigt runt Australien, särskilt Stora Barriärrevet och Korallhavet, och hans resor har tagit honom genom Asien, Stilla havet, Indiska oceanen, Atlanten och Karibien. Hans undervattensfotografier har också vunnit ett antal internationella fototävlingar.

Nigels passion för dykning och den marina miljön utvecklades från en tidig ålder när han snorklade på stränderna utanför hans hemstad Sydney, Australien. Att lära sig dyka 1983 ökade hans intresse för det marina livet, och han delade snart sina erfarenheter med andra, presenterade bildspel och skrev artiklar för tidskrifter – hans första artikel publicerades 1983.

Nigel har sedan dess producerat tusentals artiklar för dykning, resor och flygtidningar runt om i världen, med fokus på sina favoritämnen – fiskar, dykning, hajar, skeppsvrak, marint liv och resor.

Nigel har också skrivit två dykguideböcker tillsammans med Neville Coleman, Dive Sites of the Great Barrier Reef and the Coral Sea (New Holland 1996) och Diving Australia (Periplus Editions 1997). Han har också självpublicerat en bok – HMAS Brisbane Queensland Coral Warship (Nigel Marsh) Fotografi 2011).

Under de senaste tio åren har Nigel varit upptagen med att arbeta med en serie barnböcker om havsrelaterade ämnen (A till Ö om Sharks & Rays, Exploring Shipwrecks, Crabs & Crustaceans, Weird and Wacky Fish) och en serie dykguider och marina livsböcker (Coral Wonderland, Muck Diving, Underwater Australia, Diving With Sharks, Close Encounters With Marine Life) för New Holland Publishers.

Brett Lobwein kommer att erbjuda några insikter om undervattensfotografering tekniker

Brett Lobwein

Den prisbelönte undervattensfotografen Brett Lobwein kommer att visa upp sina underbara bilder på Bild Scen vid invigningen GO Diving Show ANZ i september.

Brett är en passionerad och miljömedveten fotograf baserad i Sydney, som efter att ha växt upp vid Port Hacking Rivers vattenvägar i stadens södra förorter såg sin kärlek till dykning verkligen ta form i början av 2000-talet medan han arbetade i en lokal dykbutik.

År 2010 hade han börjat intressera sig stort undervattensfotografering och köpte sitt första DSLR-hus.

Från sin första resa för att simma med knölvalarna i Tonga var han helt fast.

Hans passion för fotografi konkurreras endast av sin vandringslust efter exotiska resor.

Oavsett om han skjuter silkeslena hajar i Kubas drottningsträdgårdar, pingviner i Antarktis, isbjörnar i Arktis, späckhuggare i Norge eller sälar i Narooma, är Brett alltid säker på att representera marint liv i sitt naturliga element, utan att demonisera eller sensationalisera ett djur att vinna uppmärksamhet på en bild av fel anledningar.

I linje med sin kärlek till havet och dess invånare är Brett också en stark förespråkare för att skydda våra hav och miljö genom att öka medvetenheten kring överdriven användning och efterfrågan på engångsplast.

Brett är en stolt Sony Digital Imaging Advocate, ambassadör för Isotta Underwater Housings, medlem av Explorers Club, medlem av Ocean Artist Society och tidigare associerad/resident fotograf på Ocean Geographic.

Brett är också ägare till UW Images, en distributör av undervattensfotografering utrustning.

Hans bilder har vunnit många internationella fotografi utmärkelser och har publicerats över hela världen.

Don Silcock kommer att prata om stora djurmöten

Don Silcock

Scuba Diver Australien och Nya Zeelands Senior Travel Editor Don Silcock kommer att ta till Bild Scen vid invigningen GO Diving Show ANZ i september för att berätta om sin fascination för stora djur.

Don är en australisk undervattensfotograf och fotojournalist baserad på ön Bali i Indonesien, och han gick med i Scuba Diver ANZ-teamet som Senior Travel Editor 2020.

Don kommer ursprungligen från Storbritannien och började dyka i början av 1980-talet medan han bodde och arbetade i Bahrain, i Persiska viken, och fortsatte med att bli en BSAC Advanced instruktör och dykare.

Han flyttade till Australien 1991 med sin unga familj, där han utvecklade sina bestående passioner för undervattensfotografering och dykresor.

Don har dykt mycket i Papua Nya Guinea och Indonesien under de senaste 25 åren och tror att de två länderna har den bästa tropiska dykningen i världen. Scuba Diver ANZ publicerade nyligen 13th artikel i en serie om dykning PNG, och nästa fråga kommer att ha 5:anth i en liknande serie skriver Don om dykning i Indonesien.

För ungefär 15 år sedan fångade Don vad han beskriver som den "stora djurkrypen" när han åkte till södra Australien för första gången för att fotografera vithajar och förra året gjorde han sina 15th resa dit...

Däremellan har han fotograferat och skrivit om tiger-, hammarhajar och havsspetshajar på Bahamas; oceaniska mantor, blåhajar, valhajar, amerikanska krokodiler och randig marlin i Mexiko; södra rätarvalar i Argentina, södra knölvalar i Tonga och kaskeloter på Azorerna.

Under pandemin kom Don in på teknisk dykning och avslutade nyligen sin TDI Extended Range-certifiering för att kvala honom till 55m som förberedelse för dedikerade tekniska resor för att fotografera vraken på Salomonöarna och Bikini Atoll, som kommer att finnas med i kommande nummer av Scuba Diver ANZ .

Mike Scotland kommer att prata om det australiska marina livet

Mike Skottland

Dive Log Australasia Editor och undervattensfotograf Mike Scotland kommer att fokusera på marinbiologi "i det vilda" på Bild Scen vid invigningen GO Diving Show ANZ i september.

Mike började dyka 1976 och fick sin PADI framgångsrikt instruktör betyg 1982. Samt undervisa mer än 1,000 7,000 dykare. Mike har gjort XNUMX XNUMX dyk och vunnit priser för sina U/W-bilder.

Hans två huvudsakliga passioner är undervattensfotografering och marinbiologi. Han skriver om firandet av det marina livet i kombination med äventyrsdykning. Mike publicerade sin bok, Marine Biology in the Wild som en tjänst till dykare som vill lära sig mer om havet. Den innehåller vykortsstandardfoton med djupgående forskning. För närvarande skriver han på en serie om fiskars och hajars biologi, som han kommer att ta med i en ny bok nästa år.

Marinbiologi i det vilda

Det bästa sättet att tända din passion för dykning är att lära dig mer om det underbara marina livet vi möter. Under sitt uppdrag på Bild På scenen kommer Mike att avslöja många otroliga insikter han har observerat under 48 år av aktiv dykning som kommer att motivera dig att dyka.

Mike är en professionell utbildare och en av Australiens mest publicerade U/W-fotografer. Detta föredrag kommer att stödjas av hans mest utmärkta bilder samlade från mer än 100 expeditioner till Stora barriärrevet och Stilla havet.

Talia Greis kommer att prata om abstrakt undervattensfotografering

Talia Greis

Den självlärda, internationellt hyllade undervattensfotografen Talia Greis kommer att vara med Bild Scenen vid GO Diving Show ANZ talar om abstrakta undervattensbilder.

Född och uppvuxen i kuststadsregionerna i Sydneys östra förorter exploderade hennes uppskattning för havets liv när hon dykte Ningaloo Reef, WA.

"Att förstå den rika mångfalden och överflöd av vårt lands undervattensvärld vände på en strömbrytare som gjorde det viktigt för mig att ta en kamera under ytan så snart som möjligt," sa hon.

"Inte bara för att kunna återskapa några av de fina ögonblick som naturen har att erbjuda, utan också för att helt och hållet kunna förstå de sanna färgerna och komplexiteten i det jag hade varit vittne till."

Alltid en att fånga ett ögonblick när det utspelar sig, Talia insåg att hennes roll i dykning hade förändrats, och i våra dagar finner det omöjligt att dyka utan att titta genom linsen.

Talia har vunnit Ocean Art 2019 Compact Division, Emerging Photographer of the Year 2023 för Ocean Geographic, Head On Bild Festival, Landskapskategori 2023, Northern Beaches Underwater Bild Tävling 2023 och Årets undervattensfotograf (UPY) för Makrokategorin 2024.

Abstrakt undervattensfotografi

Talia kommer att prata om abstrakt undervattensfotografering – ger en kort introduktion till varför hon älskar att experimentera med det som dykare i Sydney, och diskuterar de olika metoder och tekniker hon använder för att fördjupa sig i hantverket.

Hon kommer att ge några exempel på bilder hon har tagit med olika tekniker och diskutera inställningar och utrustningskrav för att utföra det.

Nicolas Remy kommer att ge råd om bild tekniker

Nicolas Remy

Den fransk-australiska undervattensfotografen Nicolas Remy, som nu är baserad i Sydney, kommer att ta till Bild Scen på GO Diving Show ANZ i September.

Nicolas bilder har fått över 40 internationella priser, inklusive kategorivinnare i det prestigefyllda havet Fotografi Utmärkelser, Ocean Art, DPG Masters, Ocean Geographic Pictures of the Year och World Nature Fotografi Utmärkelser.

Hans fotografier har presenterats i vanliga media som BBC, CNN, Forbes, såväl som toppdykmedia och fotografi media.

Han är grundaren av Undervattensklubben, En nätet fotografi skolan och samhället, som för närvarande har medlemmar i 12 länder. Klubbmedlemmar har tillgång till kurser i egen takt, supportforum och månatliga webbseminarier, där Nicolas och andra kända fotografer undervisar fotografi Masterclasses.

Drivs av hans passion för undervisning fotografi, Nicolas är en erfaren offentlig talare. Förutom de månatliga webbinarierna för The Underwater Club, är han regelbundet inbjuden att tala i dykshower, undervattensfotografering sällskap och dykklubbar.

En fullbordad bild-journalist, Nicolas har skrivit dussintals artiklar publicerade i internationella dykmedia. Han är fältredaktör för DivePhotoGuide.com, och en regelbunden bidragsgivare till Plongez! magazine (Frankrike) och Scuba Diver magazine (Storbritannien och Australien/Nya Zeeland), där han skriver om marint liv, resor, fotografisk teknik och utrustning.

Nicolas samarbetar med dykutrustning och fotografi varumärken för produkttester och fältrecensioner. Han är känd för de detaljerade, insiktsfulla artiklar som han har skrivit, och arbetar med varumärken som Nauticam, Mares, Nikon Australia och Retra UWT, för att nämna några.

Nicolas är Nauticam-ambassadör. Han fotograferar för närvarande med en Nikon Z9 i ett Nauticam NA-Z9-hus och hans favoritoptik är Nauticam EMWL-systemet och Nauticam FCP-1, även om han också använder WWL-C när storlek och vikt är av avgörande betydelse.

Rebreathers utgör en annan viktig del av Nicolas dyksats: han har tillbringat över 1,300 XNUMX timmar med att fotografera medan han dykt antingen en rEvo CCR eller Mares Horizon SCR, och stannat nere under tre till fyra timmar långa dyk. Nicolas brinner för dessa maskiner, som han ser tar ett växande utrymme inom dykbranschen.

GO Diving Show ANZ ett måste för undervattensfotografer 8

GO Diving Show ANZ

Detta årliga evenemang äger rum i år den 28-29 September vid Sydney Showground i Olympic Park, syftar till att visa upp det allra bästa av vår undervattensvärld för alla från råa nybörjare som antingen funderar på att börja dyka, eller har slutfört sina instegskurser, till avancerade dykare, ända fram till tekniska dykare och veteran CCR dykare.

Det finns en rad scener – huvudscenen, den Bild Scenen, Australia/New Zealand Scenen, Inspiration Scenen och Tech Scenen – som kommer att vara värd för dussintals högtalare från hela världen, såväl som en mängd interaktiva funktioner som passar unga och gamla, från VR-dykningsupplevelser, trydives , en demonstrationspool, sjöjungfrur och mycket mer.

Runt scenerna och funktionerna kommer ett brett utbud av utställare att finnas, från turistråd och researrangörer till resorter, liveaboards, utbildning byråer, återförsäljare, tillverkare och naturvårdsorganisationer.

2024 GO Diving Show UK, som nu är inne på sitt femte år, lockade mer än 10,000 10,000 deltagare under helgen och sträckte sig över en yta på XNUMX XNUMX kvm utställningsyta, och varianten Australien och Nya Zeeland strävar efter att nå denna nivå under kommande år.

Inträde till den inledande GO Diving Show ANZ är helt gratis – registrera dig här. för att få dina biljetter till vad som utan tvekan är dykareventet 2024 i Australien. Det finns gott om parkeringsplatser på plats och platsen är lätt att ta sig till med många transportmöjligheter, så lägg datumen i din dagbok nu och förbered dig för en episk helg som firar alla former av dykning.