Vinn Symbios-telefon i Halcyon-fototävlingen 

Dykarfotografer världen över bjuds in av Halcyon Dive Systems att ta och dela sina favoritbilder under vattnet via den floridiska utrustningstillverkarens app mellan nu och den 31 juli i år.

Ocuco-landskapet bild måste ha Halcyon-utrustning och behöver skickas direkt till Halcyon-appen, som lanserades tidigare i år, med hashtaggen #MyHalcyon.

De fem mest gillade inläggen senast sista ansökningsdag kommer att granskas av Halcyon-teamet, som sedan utser en vinnare. Symbios-handenhet dator.

Symbios-handenhet som används med Halcyon-appen (Arkadiusz Srebnik)

Halcyons nya dyk-dator kan paras ihop med appen för att tillhandahålla funktioner som dyksimulator, profilinläsning och synkronisering mellan enheter.

”Vi ville fira och vara en del av dykgemenskapens passion och kreativitet”, säger företagets operativa chef Orie J Braun.

”Halcyon-appen kopplar oss inte bara samman med Symbios ekosystem, utan det är också en plats där dykare kan få kontakt, bli inspirerade och nu vinna fantastisk utrustning genom att dela de fångade ögonblicken som inspirerar dem och skapar minnen som kommer att bestå.”

En ny tävling i samma stil men med olika teman och priser kommer att lanseras varannan månad. Tävlingarna är öppna för alla användare av Halcyon-appen som är 18 år och äldre, med villkor som finns. här..

