UPY- och DPG-fototävlingar är båda öppna

Två stora undervattensbildtävlingar lanserades i början av november – den Storbritannien-baserade Underwater Photographer of the Year (UPY) 2025 och, från andra sidan Atlanten, DPG Masters Underwater Imaging Competition 2024, som lägger större vikt vid stora priser och inkluderar video. .

UPY-tävlingen, som betonar prestige och feedback, är öppen för bidrag från och med nu till den 4 januari. "UPY är den viktigaste tävlingen för undervattensfotografer och är alltid full av häpnadsväckande bilder som avslöjas för första gången", säger domarordföranden Alex Mustard.

”2025 är det 60 år sedan Phil Smith för första gången tilldelades titeln Årets undervattensfotograf. Idag är tävlingen verkligen internationell, med vinnande bilder från hela världen. Våra tre senaste totalvinnare togs under is i Ishavet, i det tanninfläckade vattnet i Amazonfloden och på natten nära ekvatorn på Maldiverna.

“Tävlingen är öppen för alla stilar av undervattensfotografering; bilder tagna i översvämmade gruvor till simbassänger har belönats tidigare.”

Ett nytt tillägg är en korallrevskategori, som återspeglar livsmiljön med "den mest färgstarka och högsta koncentrationen av liv på vår planet, men som ändå existerar på knivseggen av klimatkrisen".

De andra 12 kategorierna är Wide Angle, Macro, Wrecks, Behaviour, Portrait, Black & White, Compact, Up & Coming och tre British Waters-sektioner, för Wide Angle, Macro och Living Together, tillsammans med Save Our Seas Foundation Marine Conservation.

Tävlingen innehåller ett skräddarsytt resultatsystem som ger feedback till fotograferna om hur långt genom tävlingen varje bild har kommit, så att alla deltagare drar nytta av att delta. Detaljerade domarkommentarer läggs också upp med de vinnande bidragen.

Domarpanelen består som vanligt av fotograferna Mustard, Peter Rowlands och Tobias Friedrich och vinnarna kommer att tillkännages vid en prisceremoni i Londons Mayfair.

Inträdesavgifter är £20, £35 eller £45 för upp till tre, 10 respektive 20 bilder i kategorierna (förutom Marine Conservation, som är gratis för upp till fem inträden). Hitta information om hur du går in här,

DPG Masters undervattensbildtävling

DPG Masters totalvinnare för 2023 var Suliman Alatiqi (DPG Masters)

Samtidigt har DPG Masters Underwater Imaging Competition 2024 också öppnat för bidrag från undervattensfotografer och videografer på alla nivåer – med en fond av dyk-semester och priser för kamerautrustning värda mer än 80,000 XNUMX USD.

Deltagare i denna tävling kan tävla i nio kategorier: Traditionell, Makro, Vidvinkel, Over-Under, Conservation, Blackwater, Portfolio, Compact och Short Film.

Bildskaparen bakom det bästa bidraget bland kategorivinnarna kommer nu att koras till DPG Grand Master 2024 (utmärkelsen var tidigare för "Best Of Show"). Denna person vinner både toppresan och bästa utrustningspriser.

"Den totala prispotten är den största vi har haft, med otroliga dykresor och bildutrustning att få tag på", säger tävlingsarrangörerna Joe Tepper och Ian Bongso-Seldrup. "Och våra rekord i nio kategorier ger både amatörer och proffs en möjlighet att vinna, oavsett deras specialitet eller kamerasystem.

"Vi är också glada över att ge en ny titel till den totala vinnaren – DPG Grand Master – och vi tvivlar inte på att våra domare kommer att ha svårt att välja honom eller henne bland alla talangfulla deltagare."

För dykare med örnögda som trodde att ett annat fotografi än det som visas ovan hade varit den direkta vinnaren 2023, beror det på att Marco Gargiulo visade sig inte ha följt tävlingsreglerna. Hans bild var senare diskvalificerad och priset upphävdes, med Suliman Alatiqi och Önskebrunn kliva in i genombrottet.

Som ett resultat av denna incident, för den senaste tävlingen DPG (DivePhotoGuide) har utsett en ordförande för juryn för att tillsammans med domarna "granska bilder noggrannare än någonsin".

Liksom tidigare kommer 15 % av inträdesintäkterna att doneras till insatser för havsvård. Anmälningar kostar 10 USD (7.80 GBP) per bild eller video, och tävlingen stänger för bidrag den 31 december, med fullständig information om DPG Masters 2024 plats.

