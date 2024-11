Undervattensevärdheter för att öka Balearernas medvetenhet 

The fifth annual MARE competition for Balearic Sea and Mediterranean marine fotografi unveiled its winners on 15 November. The organisers of the “Audiovisual Contest for the Conservation of the Balearic Sea” held their awards ceremony in Mercadal on the island of Menorca.

Tvåhundra undervattensfotografer, som tävlade i underkategorier av sektionerna Expert Vuxen, Amatör Vuxen och Ungdom, skickade in cirka 1,400 10,000 fotografier, som tävlade om 26 XNUMX euro i kontanter och priser för undervattensutrustning. Det var XNUMX pristagare, inklusive hedersomnämnanden för bidrag i de ytterligare marina skyddade områdena och vattenkvalitetskategorierna.

The jury comprised conservationist Debora Morrison, bild-journalist and documentary-maker Pep Bonet and underwater photographer Rafael Fernández Caballero, and the work they selected will form part of an exhibition set to tour the Balearic Islands during 2025.

"När miljöutmaningarna som vårt hav står inför blir allt tydligare, får var och en av ers engagemang en unik relevans," berättade Toni Periano, hållbara projektchef för Menorca Island Council, till konkurrenterna och sponsorerna. "Den här tävlingen är inte bara en uppvisning av konstnärlig talang, utan också en kraftfull uppmaning till bevarande och respekt för den naturliga världen."

Expert vuxen

Skarv Och Pomfret (Victor de Valles Ibañez)

Utsikt över Ibiza (Ainhoa ​​Ezkurra)

Rädda Posidonia (Claudio Palmisano)

Margalida Av Havet (Néstor Carda Aroca)

Amatör vuxen

Fjäderduster (Ivan Ruiz Llobera)

Fisk post mortem (César Vicente-García)

Sjöhäst (José Salmerón Pérez)

Hantverkare Av Handtag (Fernando Estarellas Calderón)

Antenner (Alex Morell)

Ungdom

Törneskog (Cati Sans Tous, 10)

Moray symbios (Kenzo Segura Barajas, 12)

Nosklämma (Luna Mas Escandell, 13)

Drakvingar (Joan Sans Tous, 13)

Nytt liv (Pablo Ángel Wenham Martínez, 15)

Marinskyddade områden

Nu ser du mig, nu gör du det inte (Tato Damiani)

Korsande blickar (Tony Juan)

Under Surfen (Xavier Mas Ferrà)

Vattenkvalitet

Sandkorridor (Victor de Valles Ibañez)

Dialoger I Skymningen Av Maneterna (Theo Belafonte)

Oas Av Färger I Baleariska Havet (Pedro Riera Llompart)

Populär röst

Det fotografi som fick flest röster (350 av 3,376 XNUMX) fanns inte bland juryns urval – det var I slutet av sommaren av Miquel Gomila.

I slutet av sommaren (Miquel Gomila)

MARE skapades och fick ekonomiskt stöd av Marilles Foundation för att öka medvetenheten om behovet av bevarande av Baleariska havet, och sägs stödjas av de flesta Baleariska bevarandeorganen och nio av dess dykcenter.

Sedan tävlingen startade 2020 säger MARE att av de över 5,000 XNUMX bilder som den har fått har nästan hälften donerats för att användas i bevarandesyften.

"Det finns hundratals fotografier som visar oss skönheten i allt under havet, men som också påminner oss om det växande trycket på detta ekosystem och det akuta behovet av att gå samman för att skydda det", säger Marilles Foundations chef Aniol Esteban.

”Vi sa det redan förra året, och tyvärr kan vi inte uppdatera dessa uppgifter eftersom skyddet inte har ökat: endast 0.07 % av havet som omger oss är högt skyddat, medan arter som t.ex. escato eller gitarrfiskar har nyligen försvunnit, och andra som sjöhästar är en sällsynthet.

”MARE hyllar det marina livet med passion och engagemang, men utmanar oss också att agera. Det är dags att arbeta tillsammans för att fylla på våra vatten med liv och hopp för framtida generationer!” Läs mer om den årliga MARE-tävlingen.

