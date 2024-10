Grodyngelsvärm fångar årets djurfotograf

The Wildlife Photographer of the Year är återigen en undervattensfotograf – kanadensaren Shane Gross, vars Livets svärm vann kategorin Wetlands: The Bigger Picture och totalpris vid årets prestigefyllda evenemang. Vinnarna tillkännagavs live på Londons Natural History Museum i går kväll (8 september).

Den marina bevarande fotojournalisten, som har sett framgångar i tävlingen förut, snorklade i Cedar Lake på Vancouver Island i British Columbia i flera timmar genom mattor av liljekuddar och såg under dem när en massa västerländska paddor simmade förbi. Han behövde vara försiktig för att förhindra störningar av de fina lagren av silt och alger som täcker sjöbottnen.

Västerländsk padda grodyngel, en nästan hotad art på grund av förstörelse av livsmiljöer och predation, simmar upp från sjöns säkrare djup och undviker rovdjur i deras försök att nå grund för att äta. De växer till paddor 4-12 veckor efter kläckningen, men endast uppskattningsvis 1% överlever till vuxen ålder.

(Tat med ett Nikon D500 + Tokina fisheye 10-17 mm f/3.5–4.5-objektiv vid 11 mm, Aquatica-hus, två Sea & Sea-blixtljus. 1/200:e @ f/13, ISO 640)

Livets svärm valdes bland rekordartade 59,228 117 bidrag från XNUMX länder och territorier för att vinna tävlingen Årets Wildlife Photographer, som är utvecklad och producerad av Naturhistoriska museet (NHM).

"Juryn blev fängslad av blandningen av ljus, energi och anslutning mellan miljön och grodyngeln", sa juryordföranden och redaktören Kathy Moran om det vinnande skottet. "Vi var lika glada över att en ny art lagts till i arkivet för årets vilda fotograf.

"Under de senaste åren har tävlingen lyft fram miljöer och arter som ofta förbises, men som ändå framkallar samma förundran och glädje när de delas som det mer typiskt fotograferade vilda djur och vilda platser."

Undervattensbilder

Av de 18 kategorivinnarna kan fyra sägas kvalificera sig som undervattensbilder. Varje bidrag bedömdes anonymt av den internationella expertpanelen för originalitet, narrativ, teknisk excellens och etisk praxis.

Själva undervattenskategorin vanns av den brittiska/australiensiska fotografen Matthew Smith's Under vattenlinjen, som visar en nyfiken ung leopardsäl under antarktisk is vid Paradise Harbour.

Under vattenlinjen av Matthew Smith / Årets djurfotograf

Smith använde en specialgjord förlängning som han hade designat för framsidan av sitt undervattenshus för att få den delade bilden.

I det som var hans första möte med en leopardsäl såg han den göra flera nära passningar. "När den tittade rakt in i linshylsan visste jag att jag hade något bra", sa han. Än så länge är leopardsälar fortfarande utbredda och rikliga, men överfiske, retirerande havsis och värmande vatten innebär att deras huvudsakliga födokällor – krill och pingviner – båda är på tillbakagång.

(Tat med ett Nikon Z 7 II + 14–30 mm f/4-objektiv, graderat filter med neutral densitet, Aquatica AZ6/7-hus + Matty Smith 12-tums kupolport med splitshot, Sea & Sea YS-D3 MKII-blixtljus. 1/200:e @ f/11, ISO 640)

Dolphins Of The Forest av Thomas Peschak / Årets djurfotograf

Delfiner Av Skogen av Thomas Peschak (Tyskland / Sydafrika) vann priset Photojournalist Story. Den visar en floddelfin från Amazonas, en av två sötvattensdelfinarter som lever i Amazonas och Orinoco-bassängerna och den enda som har utvecklats för att utforska den säsongsmässigt översvämmade skogsmiljön.

De utrotningshotade valarna, även känd som tumlare eller rosa floddelfiner, har ett komplicerat förhållande till människor, säger Peschak. Enligt traditionella Amazonas övertygelser kan de anta mänsklig form och är både vördade och fruktade, men andra ser dem som tjuvar av fiskar från nät som förtjänar att dödas.

Peschak tog sina bilder i områden i Brasilien och Colombia där lokala samhällen skapar möjligheter för turister att möta delfinerna, vilket ger den extra komplikationen att när de matas av människor tenderar de att bli ohälsosamma, medan yngre individer inte lär sig att jaga själva.

(Tat med ett Nikon Z 9 + 14–30 mm f/4-objektiv @ 16 mm. 1/320:e @ f/6.3, ISO 1250)

The Serengeti of the Sea av Sage Ono/Årets djurfotograf

Havets Serengeti av den amerikanska fotografen Sage Ono vann Rising Star Portfolio Award. Bilden togs i de gigantiska kelpskogarna i Monterey Bay National Marine Sanctuary i kalifornien.

Fiskäggen kommer att blekna i färg när embryona utvecklas men Ono fångade dem gnistrande som rubiner bredvid kelpens guldglödande, gasfyllda flythjälpmedel. De gröna tandade kanterna på kelpbladen fullbordade den enkla kompositionen.

(Tat med ett Nikon D850 + 60 mm f/2.8-objektiv, Nauticam NA-D850-hus, två Sea & Sea YS-D2J-blixtljus. 1/160:e @ f/14, ISO 250)

Wetland Wrestle av Karine Aigner / Årets naturfotograf

En femte vattnig bild, även om den är tagen ovanför ytan, var Våtmarksbrottning av den amerikanska fotografen Karine Aigner, och triumferade i kategorin Behaviour: Amphibians and Reptiles. När hon ledde en turnégrupp på Transpantaneira Highway, Mato Grosso i Brasilien, hade hon stannat för att fotografera några kärrhjortar när hon märkte en udda form som flyter i vattnet.

Genom en kikare kände hon igen att en gul anakonda slingrade sig runt nosen på en yacaré-kajman och såg hur de två kämpade, även om hon sa att det var svårt att veta vem som var angriparen.

Kajmaner kommer att äta ormar, medan när anakondor blir större inkluderar de andra reptiler i sin kost. På ormens rygg finns två tabanider, blodsugande hästflugor som riktar sig mot reptiler.

(Tat med ett Sony α1 + 200-600 mm f/5.6–6.3 objektiv. 1/400:e @ f/16, ISO 800)

"Förespråkare för vår planet"

"Årets djurfotografs livslängd är ett bevis på den avgörande betydelsen och den växande uppskattningen av vår naturliga värld", säger NHM-chefen Dr Doug Gurr.

"Vi är glada över att presentera sådana inspirerande bilder i årets portfölj – det här är fotografier som inte bara uppmuntrar till ytterligare ansträngningar för att bevara vilda djur, utan som också sätter igång skapandet av verkliga förespråkare för vår planet på en global skala."

För att fira sitt 60:e år öppnar flaggskeppet WPotY-utställningen med de 100 prisbelönta bilderna på museet i slutet av denna vecka (fredagen den 11 oktober)

Jubileet till ära belyser utställningen tidigare vinnare av stortitel genom tävlingens historia och inkluderar fotografier, troféer och höjdpunkter inom kamerateknik. Det ingår också videor visar påverkan på vilda djur fotografi kan ha globalt tillsammans med insikter från jurymedlemmar, fotografer och NHM-forskare.

Naturhistoriska museet i London

Utställningen finns kvar på NHM till den 29 juni nästa år och kommer även att sträcka sig över Storbritannien och internationellt till Australien, Kanada, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien och Schweiz, med fler mötesplatser att tillkännages.

Smakämnen Portfolio för årets vilda fotograf 34 boken, redigerad av Keith Wilson, publiceras idag (9 oktober) och kostar £28.

