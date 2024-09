Sunbursts poäng vid första Underwater Awards Australasia

The inaugural edition of the Underwater Awards Australasia (UWAA) 2024 bild competition has been judged, and the winning entries were revealed on stage today (28 September) at the Go Diving Show ANZ i Sydney.

Den nya undervattensbildtävlingen arrangeras av DivePhotoGuide (DPG), Undervattens Australasien och UW bilder, som i början av juni ringde på Divernet och på andra håll för undervattensskyttar från hela världen att lämna in sitt mest fängslande och fängslande bilder och videor från den australiensiska regionen.

Juryn bestod av experterna Tobias Friedrich, Jayne Jenkins, Brett Lobwein, Ross Long, Matty Smith och William Tan.

Entrants competed in eight categories for prizes of resort and liveaboard diving holidays and bild och video- gear valued at more than Aus $50,000 (c £37,400).

Portfölj

Vinnare av den totala tävlingen – "Best of Show" – var Gabriel Guzman, med samlingen av sunburst-bilder som tog topplaceringen i kategorin Portfolio.

“Sunburst fotografi is a technique that utilises the sun as a focal element to enhance the visual impact of underwater images,” says Guzman. “By positioning the subject in front of the sun, the resulting rays create a natural halo effect, adding depth and drama to the scene. This approach emphasises the interaction between light and the marine environment, making the subject stand out in a striking manner.

"Denna portfölj innehåller sex bilder: en sting ray, en lejonfisk, en manta ray, en sköldpadda, en puckelpipa och en titan triggerfish. Dessa arter fångades genom en blandning av planerade skott och spontana tillfällen.

“While most images feature the classic sunburst effect, the bild of the sting ray (ovan) är unik. Tagen under den gyllene timmen, fångar den solens strålar som penetrerar vattnet med en varm, gyllene nyans, vilket skapar en annorlunda men lika fängslande atmosfär. Den här tekniken har fängslat mig i flera år, och jag har ägnat mycket tid åt att öva.

GULD: Solen Och Havsvarelser (Gabriel Guzman, Chile / Australien). Lionfish, Coral Bay, Western Australia (1/200:e, f/16, ISO 200, Canon EOS 5DSR, Aquatica-hus, 2x Ikelite DS160 blixtljus). Det här fotografiet tog också Silver i kategorin Australien

GULD: Solen och havets varelser (Gabriel Guzman, Chile / Australien). Mantor, Nusa Penida, Indonesien (1/200, f/9, ISO 320, Canon EOS 5DSR, Aquatica hölje, 2x Inon Z-330 blixtljus)

GULD: Solen Och Havsvarelser (Gabriel Guzman, Chile / Australien). Grön havssköldpadda, Saxon Reef, Great Barrier Reef (1/200:e, f/14, ISO 250, Nikon D500, Aquatica hölje, 2x Ikelite DS160 blixtljus)

GULD: Solen Och Havsvarelser (Gabriel Guzman, Chile / Australien). Humphead leppefisk, Norman Reef, Great Barrier Reef (1/250:e, f/14, ISO 250, Canon EOS 5DSR,

Aquatica hölje, 2x Ikelite DS161 blixtljus)

GULD: Solen Och Havsvarelser (Gabriel Guzman, Chile / Australien). Titan triggerfish, Moore Reef, Great Barrier Reef (1/200, f/13, ISO 250, Canon EOS 5DSR, Aquatica hölje, 2x Inon Z-330 blixtljus)

"Det är inte lätt att få den perfekta solstrålebilden. Det kräver idealiska förhållanden, inklusive lugna vatten för att solstrålarna ska tränga igenom tydligt, fullt solljus och motivet placerat så nära ytan som möjligt. Varelsen måste vara på exakt rätt plats, och man måste ha sin kamera och blixtljus inställda perfekt för att fånga ögonblicket.

"Processen involverar många misslyckade försök, eftersom anpassningen av alla dessa faktorer är sällsynt. Den här portföljen representerar det bästa av dessa ansträngningar – en samling bilder där allt äntligen kom ihop.”

De andra kategorivinnarna var Talia Greis (Sydney), Jenny Stock (Over-Under), Selanie Waddilove (Smartphone), Emma Turner (Environmental), Lewis Burnet (Australien), Luc Rooman (International Waters) och Ste Everington (Reels Showcase) ). Guld- och silverplacerade bidrag visas nedan:

Sydney

GULD: Puff (Talia Greis, Australia). Clifton Gardens. “This unusual, undocumented behaviour cannot be explained by even the most skilled of scientists, specialising in frogfish / anglerfish behaviour. I was experimenting with wide-aperture fotografi at a local dive-site when this striated anglerfish (clearly having devoured a huge meal) regurgitated a smoke-like substance. Never having witnessed such an occurrence, I sat and observed the behaviour for over an hour. Experts can only speculate that the angler had cannibalised an egg sac (intentionally or non-intentionally). This likely would have led to swelling of the stomach, causing the individual to cough up chunks of it at a time. Nature at its best.” (1/250:e, f/5, ISO 320, Sony A1, Isotta-hus, Inon Z-330 strobe, Backscatter snoot)

SILVER: Djupuppfattning (Rowan Dear, Storbritannien). Cabbage Tree Bay Aquatic Reserve. ”Dessa maneter hade setts i hundratals vart och ett av de senaste tre åren, samlade i bukten vid en av Sydneys populära stränder. Just det här året var det fler än jag någonsin sett, med vissa avsnitt som var flera meter djupa och tätt befolkade. När jag simmade in i smällen och skjuter nedåt i den djupaste koncentrationen av geléerna hoppades jag kunna skapa denna överjordiska bild med mycket djup och visa hur många det fanns av dem.” (1/200, f/14, ISO 320, Sony A7 Mark IV, Ikelite-hölje, 2x Inon Z-330 blixtljus)

Över under

GULD: Calm Tongan Nursery (Jenny Stock, Storbritannien). ”Här vilar en knölvalmamma och hennes nya unga kalv strax under ytan i det lugna, varma vattnet i Vava'u. Högdräktiga knölhundar anländer varje år i juli. Efter förlossningen stannar de i denna barnkammare tills kalvarna är tillräckligt stora för att göra sin första resa till Antarktis. När du tar delade bilder är det ofta klokt att använda en snorkel istället för att dyka på scuba, eftersom du skapar färre bubblor på ytan, vilket kan vara distraherande i bilden.” (1/125:e, f/14, ISO 320, Canon EOS 5D Mark II, Nauticam-hus, 2x Inon Z-240 blixtljus)

SILVER: Baby sköldpadda (Gabriel Guzman, Chile / Australien). Queensland. "Fångad på Heron Island, en viktig häckningsplats för havssköldpaddor, avslöjar den här delade bilden ögonblicket för en sköldpaddsunges första simtur efter kläckningen. Bilden övergår graciöst mellan det grunda vattnet och den vidsträckta horisonten, och visar upp sköldpaddans resa från dess födelseplats till det stora havet bortom. Jag var noga med att undvika att använda blixtljus eller artificiellt ljus, med respekt för dessa nyfödda barns känsliga natur. Efter att ha tagit några bilder lät jag kläckningen fortsätta sin resa utan extra stress.” (1/250:e, f/7.1, ISO 320, Canon EOS 5DSR,

Aquatica bostäder)

smartphone

GULD: Kan jag hjälpa till? (Selanie Waddilove, Australia). “Sometimes a bild is asking to be taken… The playful pose of this pup in contrast with the abandoned rope was both confronting and beautiful. Often the New Zealand fur seal pups at Baranguba will play tug-of-war and chase with drifting seaweed, letting it go to dive and spin around you and then picking it back up again before another pup can steal it. This early April morning, instead of seaweed, the pups were playing with some rope and other plastic debris that had been washed in by the swell and winds of the previous week. I snapped a few photos to capture their fun and gently tugged on the end of the rope, hoping to distract them with a game so that I could eventually collect it. As the seals played, I gradually rolled it up in my hand and hid it in my våtdräkt to be disposed of properly when we returned to shore.” (1/120:e, f/1.5, ISO 50, Apple iPhone 13 Pro, Aquatech-hölje, AxisGO Bluetooth slutarhandtag)

SILVER: Stående Frogfish (Selanie Waddilove, Australien). "Under en sommarsnorkel i Wagonga Inlet, Narooma, sågs denna svartstrimmiga marulk röra sig långsamt bland sjögräset. Eftermiddagssolen gav perfekt belysning för att framhäva de fantastiska texturerna och detaljerna hos denna märkliga lilla varelse. Från den stora, nedåtvända munnen till de fascinerande "betena" och bröstfenorna som används för att "vandra" på havsbotten, dessa fiskar är så intressanta att se och fotografera." (1/100:e, f/1.8, ISO 32, Apple iPhone 13 Pro, Aquatech-hölje, AxisGO Bluetooth slutarhandtag)

Miljö

GULD: Liftare (Emma Turner, Australia). Anilao, Philippines. “Blackwater diving is my happy place. This female argonaut, actually an bläckfisk with an eggcase ‘shell’, emerged out of the blackness and zoomed past me. This was my opportunity. Was it riding a jellyfish like I’d hoped? As my eyes and camera focus, I wondered what it was actually riding. Metallic? Plastic? Both? A condom wrapper? Oh my gosh, a yoghurt lid! How sad for us both. Was this argonaut surfing humans’ litter right back out of its open ocean home or was it becoming so ‘normal’ to see pollution that it mistook as organic?” (1/250:e, f/22, ISO 320, Nikon D850, Seacam-hus, Seacam 160D blixtljus)

SILVER: En hundleksak eller en plastfälla (Andrii Slonchak, Australien). Queensland. "Under ett dyk på North Stradbroke Island märkte jag plötsligt en wobbegong som laddade mot mig i full fart ur molnet av upplyft sediment. Som jag upptäckte senare, hade vår guide sett hajen instängd i en hundfrisbee av plast och försökt ta bort leksaken, men den förskräckta wobbegongen flög iväg. Jag hade mindre än en sekund på mig att ta detta skott innan hajen försvann. Jag har aldrig sett den här wobbegongen igen och undrade hela tiden om den lyckades ta bort leksaken eller led ett dystert öde. Wobbegongs förlitar sig på att smälta in i sin miljö när de jagar, och den ljusa frisbeen skulle äventyra denna förmåga." (1/125:e, f/8, ISO 200, Canon EOS M50 Mark II, Ikelite-hus, Ikelite DS160 II med kupoldiffusorer)

australier

GULD: Avlånga (Lewis Burnett, Australien). Darling Range Escarpment, västra Australien. "Att fotografera den bisarra och underbara ormhalsade sköldpaddan under vatten hade alltid funnits på min önskelista för dykning i sydväst. Dessa fascinerande reptiler finns i sötvattenkropparna som sprider regionen och ses oftast på land under häckningssäsongen medan de letar efter en partner. Jag hittade den här personen på mitt första sötvattensdyk någonsin i regionen och kunde inte ha varit lyckligare över att ha ett så förpliktande motiv att fotografera.” (1/320, f/13, ISO 500, Sony A1, Ikelite-hölje, 2x Inon Z-330 blixtljus)

Internationella vatten

GULD: Salamander (Luc Rooman, Belgien). ”Varje år dyker jag ner i en av mina älskade sötvattensjöar, nämligen De Melle nära Antwerpen, för att fotografera alpina vattensalamander bland näckrosorna. I juli i år gick jag och letade igen. Efter att ha försökt fotografera flera exemplar upptäckte jag ett som satt på en näckros, varvid salamanderkroppen gav en intressant siluett genom bladet. Efter att ha tagit en serie bilder lämnade jag varelsen ifred och gick försiktigt vidare." (1/125:e, f/22, ISO 100, Nikon Z7II, Isotta-hus, Backscatter Mini Flash MF-2, Backscatter Optical Snoot OS-1)

SILVER: Amfibieträd (Massimo Zannini, Italien). Bologna. "På våren i bergen i norra Italien parar sig paddor i små vattenpölar, som många andra groddjur. Jag tog några bilder av detta parningsbeteende när en groda under några sekunder hoppar på deras ryggar, och antagligen misstar dem för en sten. Förvånad och road hade jag precis tillräckligt med tid att ta tre skott innan grodan kastades ut av paddan ovanpå honan.” (1/50, f/14, ISO 320, Nikon D850, Nauticam-hus, Backscatter Mini Flash MF-1, Backscatter Optical Snoot OS-1)

Reels Showcase

Smakämnen video- section was won by Australian Ste Everington with Strålar På Ex-HMAS Brisbane på Sunshine Coast, med fläckörn, shovelnos och marmorrockor. ”Jag älskar absolut det här skeppsvraket som en dykplats – det är min lyckliga plats.

"För detta video-, I wanted to spotlight a single specific dive – one where the rays spent an above average amount of time with us at the stern of the ship. But I also couldn’t resist including some stunning ray encounters from other dives at this location as well.”

Metalltryck av vinnarna och tvåorna ställdes ut och fanns att köpa på Go Diving-mässan, där hälften av intäkterna skulle gå till tävlingens miljöpartner Ta 3 för havet.

För fullständig information om tävlingen och alla vinnare, inklusive brons och mycket beröm, besök Underwater Awards Australasia (UWAA) 2024 plats.

Även på Divernet: Manatee-magi i Wildlife Photographer-teaser, Awaken New Depths: UN WOD-fotovinnare, Skelettskott av underisval ger UPY triumf, Inget apa med AI: Ocean Art belönar "ren fotografering"