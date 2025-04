Shark Trust lanserar gratis fototävling

Plymouth-baserad välgörenhetsorganisation Shark Trust har lanserat en fotografi tävling och ber dykare och andra att skicka in sina favoritbilder på vilket tema som helst som omfattar inte bara hajar utan rockor, skridskor, chimärer eller till och med ägglåda.

Att inte förväxlas med Great Shark Snapshot, som drivs av trusten varje sommar för att få nya bilder till sin databas, Shark Trust Fotografi Tävlingen är för bilder som kunde ha tagits när som helst.

Sting strålar

För att hitta sin direkta haj-bild mästare, trusten bjuder in undervattensfotografer att lägga in upp till fyra bilder under de kommande sex veckorna.

Det är en tävling i en kategori när det gäller bidrag, även om det kommer att delas ut utmärkelser inte bara för den totala vinnaren utan under rubrikerna British Isles & Overseas, Best Eggcase, Young Shark Photographer (under 18s) och bidrag relaterade till Shark Trust's Mediterranean, Living With Sharks och Oceanics-program.

Domarna Charles Hood, Nick Robertson-Brown och Simon Rogerson kommer att välja finalisterna, vars verk kommer att tryckas för visning i Ocean Studios i Plymouth's Royal William Yard under juli, som benämns "hajmånad". Besökande medlemmar av allmänheten får då möjlighet att rösta på sina favoritbilder.

Stort hammarhuvudmöte

Huvudpriset är ett “Shark Dive & Stay”-paket för två i Nassau med boende på Breezes och dykning med Stuart Coves Dive Bahamas. Detta tillhandahålls av Bahamas ministerium för turism och diverse Resa (flyg exkluderat).

Andra priser inkluderar två Mares Quad 2 datorer, en Scapa Joe beach-trash hajskulptur, Shark Trust Teemill-varor, ett guidat ray- och catshark ultraviolett nattdyk för två i Pembrokeshire med Haven Diving Services och en In Deep-kvällsdyktur för två i Plymouth.

Fotografer har fram till den 15 maj i år på sig att delta i tävlingen på Shark Trust webbplats och inträdet är gratis, men donationer är välkomna. Vinnarna avslöjas i slutet av juli.

