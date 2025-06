Sorgsnat öga lyser i FN:s WOD-fotokompis

Vinnarna av den 12:e årliga bild Tävlingen för FN:s världshavsdag tillkännages idag (8 juni) som en del av firandet av FN:s världshavsdag i Nice, där juryn väljer fyra förstapristagare bland tusentals bidrag från amatör- och professionella fotografer.

Årets tävling innehöll kategorier från tidigare år – Stora och små undervattensansikten, Undervattenshavslandskap och Havslandskap ovan vatten – och ett nytt tillägg, Förundran: Att upprätthålla det som upprätthåller oss, vilket också är temat för 2025 års FN-WOD.

Kategorivinnarna är Andrey Nosik (Ryssland), Dani Escayola (Spanien), Leander Nardin (Österrike) och Rachel Moore (USA). Moore's bild, som toppade kategorin Wonder och syns ovan, togs i Mo'orea, Franska Polynesien förra året och föreställer ögat på en knölval vid namn Sweet Girl.

”Fyra dagar efter att jag fångade detta intima ögonblick blev hon påkörd och dödad av ett snabbt rörligt fartyg”, säger Moore. ”Hennes död tjänar som en hjärtskärande påminnelse om de 20,000 XNUMX valar som försvinner varje år i fartygskrockar.”

”Vi använder hennes berättelse för att förespråka starkare skydd och petitionerade för strängare hastighetslagar runt Tahiti och Mo'orea under valsäsongen. Jag hoppas att Sweet Girls arv kommer att utlösa verklig förändring för att skydda dessa otroliga djur och förhindra ytterligare meningslös förlust.”

Tävlingens domare bestod av undervattensfotograferna Ipah Uid Lynn (Malaysia), William Tan (Singapore) och Marcello Di Francesco (Italien) samt den franska naturfotografen Vanessa Mignon. Sedan starten 2014 har tävlingen kurerats av den belgiska undervattens- och naturfotografen Ellen Cuylaerts.

Förundran: Att upprätthålla det som upprätthåller oss

(Luis Arpa Toribio / www.unworldoceansday.org)

Tvåa efter Moore i kategorin Wonder kom den spanske fotografen Luis Arpa Toribios bild av en ung parbladig fladdermus i Indonesiens Lembehsund. Den togs med en lång slutartid, ett snootat ljus och avsiktlig kamerapanorering för att skapa en känsla av rörelse och drama.

Unga parbladiga fladdermusfiskar har slående svarta kroppar med en klar orange kontur, även om de förlorar denna färg inom några månader när de mognar. ”Att fånga den här bilden krävde tålamod och uthållighet under två dyk, eftersom dessa aktiva unga fiskar ständigt söker skydd i sprickor, vilket gör bilden särskilt utmanande”, säger Toribio.

Tredje i kategorin kom ett fotografi taget i Kubas hajreservat Jardines de la Reina. Steven Lopez från USA avbildade en karibisk revhaj som vävde sig genom en grupp silkeshajar nära ytan.

Med hjälp av en långsam slutartid och blixtar när hajen vred sig skarpt, "suddades rörelsen ut till en vågliknande båge över dess huvud, upplyst av solnedgångens gyllene nyanser".

(Steven Lopez / www.unworldoceansday.org)

Stora och små ansikten

Vinnaren i kategorin Big And Small Faces, Andrey Nosik, upptäckte en japansk krigsfisk i Japanska havet, cirka 80 km från Vladivostok. ”Jag hittade den utsmyckade fisken på ett djup av cirka 30 meter under aktern på ett skeppsvrak”, säger han. ”Denna art verkar inte vara rädd för dykare – tvärtom, den verkar njuta av uppmärksamheten – och den försökte till och med sätta sig på kupolen på min kamera.”

(Andrey Nosik / www.unworldoceansday.org)

Giacomo Marchione från Italien kom tvåa i den här delen. ”På ett av mina många svartvattensdyk i Anilao på Filippinerna upptäckte jag och min guide något som rörde sig oregelbundet på ett djup av cirka 20 meter, ungefär 10 till 15 cm stort. Vi insåg snabbt att det var en sällsynt filt.” bläckfisk.

(Giacomo Marchione / www.unworldoceansday.org)

”När vi närmade oss öppnade den sin vackra filt och avslöjade dess mångfärgade mantel. Jag hann ta några bilder innan den gav sig av.” Arten sägs uppvisa några av de mest extrema sexuella storleksdimorfismerna i naturen, med honor som väger upp till 40,000 XNUMX gånger mer än hanar!

Lars von Ritter Zahony från Tyskland kom trea: ”Resor till Antarktiska halvön ger alltid fantastiska möten med leopardsälar”, säger han. ”Den här individen närmade sig mig djärvt och visade tänderna, och ville gärna påpeka att den här delen av Antarktis var hans territorium. Den här bilden togs i skymningen, vilket resulterade i den ganska stämningsfulla atmosfären.”

(Lars von Ritter Zahony / www.unworldoceansday.org)

Undervattens havslandskap

I kategorin Undervattenslandskap dokumenterade vinnaren Dani Escayola ett besök i en manetsjö under en liveaboard-tur i södra Raja Ampat, Indonesien: ”Att vara omgiven av miljontals maneter, som har utvecklats till att förlora sin svidande förmåga på grund av avsaknaden av rovdjur, var en av de mest hisnande upplevelser jag någonsin haft.”

(Dani Escayola / www.unworldoceansday.org)

På andra plats kom Gerald Rambert från Mauritius, som fångade ett stim av rockor som vilade vid en rengöringsstation, lockade av de starka strömmarna där. ”Vissa rockor vande sig vid dykare, vilket möjliggjorde nära möten som denna”, säger han.

(Gerald Rambert / www.unworldoceansday.org)

"Tyvärr, efter den kraftiga blekningen som reven här drabbades av förra året, har sådana sammankomster blivit sällsynta, och jag är rädd att jag kanske inte får bevittna detta igen på samma plats."

Tredjeplacerade Pedro Carillo från Spanien säger att La Rapadura på Teneriffas norra kust på Kanarieöarna upptäcktes först 1996 men är "ett av de mest häpnadsväckande undervattenslandskapen i världen, och rankas ständigt bland planetens bästa dykplatser".

”Dessa höga basaltpelare är resultatet av vulkaniska processer som inträffade för mellan 500,000 XNUMX och en miljon år sedan”, säger Carillo, som placerade modellen Yolanda Garcia i miljön.

(Pedro Carillo / www.unworldoceansday.org)

”Beläget i en region där det marina livet har påverkats av en gång så vanliga illegala fiskemetoder, har detta fantastiska naturmonument både geologiskt och ekologiskt värde, och forskare och undervattensfotografer förespråkar dess skydd.”

Vinnaren i kategorin Havslandskap ovan vatten, Leander Nardin, fotograferade från ett flygplan en lugn sjö omgiven av torra sanddyner och matad av en lugn bäck på en avlägsen kuststräcka nära Shark Bay i västra Australien.

”Den här bilden avslöjar de kraftfulla kontrasterna och den dolda skönheten där land och hav möts, och påminner oss om att havet är källan till allt liv och att allt i naturen är djupt sammankopplat”, säger Nardin.

(Leander Nardin / www.unworldoceansday.org)

Flytten till Nice

Tidigare har UN WOD hållits vid FN:s högkvarter i New York, men årets evenemang flyttades till Frankrike för att äga rum strax före FN: s Ocean Conference, som äger rum i Nice den 9-13 juni.

De vinnande fotografierna kommer att presenteras live på konferensen under ett panelevenemang den 11 juni på Agora i La Baleine. De kommer också att visas i galleriutställningar på NEO VogelArtLab i Nice och på Explorer's Club (New York) under hela veckan.

Tävlingen koordinerades av FN:s avdelning för havsfrågor och havsrätt, DivePhotoGuide (DPG), Oceanic Global och UNESCOs mellanstatliga oceanografiska kommission.

Tävlingen är gratis och öppen för allmänheten och uppmanar varje år fotografer från hela världen att kommunicera havets skönhet och vikten av respektive tema för FN:s världshavsdag. Alla deltagare måste underteckna en stadga med 14 etiska åtaganden. fotografi.

De högst placerade bidragen i varje kategori finns tillsammans med vinnare från tidigare år i tävlingens virtuella galleri.

