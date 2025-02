Mamma-kärlek utser Årets undervattensfotograf 2025

at

at 1: 00 am

Efter att ha arbetat sig igenom 6,750 2025 bilder inskrivna av undervattensfotografer från hela världen har de tre domarna kommit överens om sin dom, som är att vinnaren av XNUMX års Underwater Photographer of the Year (UPY) är Alvaro Herrero.

Panelen av erfarna undervattensfotografer som ansvarade för beslutet var Peter Rowlands, Tobias Friedrich och Alex Mustard, och vinnarna tillkännagavs i går kväll (19 februari) vid en prisceremoni i centrala London som arrangerades av Crown Estate, som sköter havsbotten runt England, Wales och Nordirland.

Den spanske fotografen Herrero hade toppat kategorin vidvinkel i den brittiska årliga tävlingen med sitt fotografi Strålande Bond, som skildrar det speciella förhållandet mellan en knölvalmamma och hennes nyfödda kalv i Franska Polynesien.

David Alpert utsågs till British Underwater Photographer of the Year 2025 för sin bild Den nyfikna sigillen, borttagen från Lundy Island.

Andra höjdpunkter som kan synas bland vinnarna och tvåan som visas nedan är Shunsuke Nakanos Face Off, som visar en minnesvärd konfrontation mot varandra mellan två asiatiska fårskallar, och Abdulaziz Al Salehs porträtt hydra~~POS=TRUNC, en vy av kameler som dricker i öknen från under vattenlinjen.

Bryant Turffs vann kategorin Compact med Träskets skönhet, en GoPro-bild av en förhistorisk garfish, medan den koreanska fotografen Ruruka utsågs till PADI Up & Coming Underwater Photographer of the Year 2025 för Undervattens Aurora, en dykare i en mexikans mångfärgade vatten cenote.

Robert Marc Lehmann från Tyskland blev den Save Our Seas Foundation Marin Conservation Photographer of the Year 2025 för sin 1 i 200,000,000, en oroande bild av indonesiska fiskare som drar en stor tigerhaj iland.

UPY-tävlingen kördes första gången 1965, när Phil Smith utsågs till Årets undervattensfotograf. Idag har den 13 kategorier, inklusive tre för fotografier tagna i brittiskt vatten. De två översta fotografierna i varje kategori visas nedan med domarnas kommentarer, och fullständig information om resultat och tävlingsregler finns på UPY:s webbplats.

Vidvinkelvinnare & Årets undervattensfotograf 2025

Radiant Bond © Alvaro Herrero aka Mekan (Spanien) / UPY 2025

"Varje år, under den södra vintern, reser jag till Franska Polynesien för att fotografera dessa majestätiska djur," sa Mekan om sin vinnande bild, tagen i Mo'orea och visad ovan. "Min favorittid på dagen är tidig morgon, eftersom ljuset är mjukt och vinklat, vilket gör att jag kan hitta den perfekta vinkeln för att tydligt definiera formen på dessa djur i blått.

"För mig är det här fotot ett som visar en mammas kärlek till sin kalv, kommunicerar både bräckligheten och skönheten i våra hav och avslöjar en av de fantastiska arterna som vi delar vår hemvärld med."

"Vilket skott!" kommenterade domaren Tobias Friedrich. ”Vi brukar se många knölvalsbilder under bedömningen av UPY-tävlingarna, men den här bilden fick oss att sluta omedelbart. Det visar verkligen hur bra fotografen ser ögonblicket och även känner igen rätt bild efteråt medan han bläddrar igenom dem på dator.

"Ljuset som kommer från det övre vänstra hörnet samt den perfekta rörelsen av knölvalen och kalven, förutom den utmärkta inramningen och kompositionen gör detta till en verkligt välförtjänt totalvinnare."

"En hjärtevärmande interaktion mellan mamma och bebis, i en perfekt tidsinställd pose av båda majestätiska djur som ser så bekväma ut i sitt undervattenshem", sa Alex Mustard. ”Fotot inbjuder oss att observera, samtidigt som det ger valarna sitt utrymme, både i ramen och från fotografen. Det spjutande ljuset är dramatiskt, medan skuggan som kalven kastar på sin mamma är subtil.

"Mekan vann titeln Årets Marine Conservation Photographer 2022 med de sorgligaste bilderna av puckelryggar; detta upplyftande familjeporträtt är en perfekt motpol.”

Peter Rowlands tillade: "Den övergripande vinnarbilden representerar oss som en tävling, och vårt samhälle som en hobby/sport/yrke, för världen i stort under ett helt år och ibland är det väldigt svårt att välja mellan dem, men i år, för mig, säger denna delikata men ändå kraftfulla studie av en mammas och kalvs band allt som är bra och bra med vår värld.

"Vi står inför våra utmaningar, visserligen, men den ökande populationen av valar världen över visar vad som kan uppnås."

(Tat med en Nikon Z7 II + Nikkor Z 14-24mm 2.8 s, Isotta-hus, naturligt ljus. f/8, 1/640:e, ISO 1100)

Vidvinkel tvåa

Eteriskt månlandskap © Alvaro Herrero aka Mekan (Spanien) / UPY 2025

Detta visar en av fotografens favoritgrottor på Yucatánhalvön, i Tulum, Mexiko. "Att använda rebreathers i grottorna gör att vi kan spendera mycket mer tid på att utforska deras djup och förbättrar mina foton eftersom det ger oss möjlighet att exakt belysa scenen", säger Mekan.

"Genom att inte avge bubblor hjälper vi också till att skydda grottornas egenskaper och stör mycket färre partiklar, vilket är särskilt fördelaktigt när man fotograferar mindre frekventerade platser. Rebreathers ger också mycket effektivare dekompressionstider. För att belysa det här rummet använde vi 60,000 XNUMX lumen varmt ljus från två BigBlue videolampor.”

"cenotes skapa några av de mest spektakulära landskapen i undervattensvärlden men att få tillgång till det kräver omfattande utbildning, specialist dykutrustning och verkligt engagemang redan innan du tar ett foto”, kommenterade Mustard.

"Vi får mycket cenote bilder men detta skiljer sig verkligen för både kvaliteten på detta utsökta rum och den fotografiska kvaliteten på ljus och komposition.”

(Tat med en Nikon Z7 II + Nikkor Z 14-24mm 2.8s, Isotta-hus, BigBlue COB 30.000 PII. f/5.6, 1/30:e, ISO 2000)

Makrovinnare

Magiskt bakgrundsbelyst © Paolo Bondaschi (Italien) / UPY 2025

I slutet av ett dyk i Secret Bay i Anilao i Filippinerna såg Bondaschi två andra undervattensfotografer och signalerade till sin guide att kolla vad de fotograferade. ”Efter att ha insett att det var ett av mina favoritämnen, en hårig räka, väntade jag tålmodigt på min tur och använde tiden till att planera och förbereda skottet.

"Jag valde att fotografera den i profil, bakgrundsbelyst med snoot. Min guide och min kompis spelade en grundläggande roll i att på ett sakkunnigt sätt hantera ljuset från snoot. Efter några testbilder för att hitta rätt inställning fick jag äntligen bilden jag letade efter.”

“Perfekt utförande och bild!” sa Friedrich. "Jag älskar det minimalistiska förhållningssättet till ett ämne som är litet och inte lätt att få en skarp bild av.

"Den håriga räkans perfekta läge är nästan för bra för att vara sant, men dessa djur är väldigt skrämmande och vi drog slutsatsen att detta är naturlig perfektion, vilket också betonas maximalt av fotografens mycket selektiva ljussättning."

(Tat med ett Canon EOS R7 + EF-S60mm f/2.8 Macro USM + våtobjektiv AOI UCL-90 PRO, Marelux MX-R7 hölje, Backscatter MF-1 + Backscatter snoot OS-1. f/16, 1/200:e, ISO 100)

Makro tvåa

Bländande Donut Doto © Bryan H Blauvelt (USA) / UPY 2025

Blauvelt hade varit på Bali i Indonesien och ville lämna med en unik bild av Doto greenamyeri, "ett av de mest slående ämnena i Tulamben. Jag skapade en dramatisk glödande effekt på nakensnäckan med min stroboskop och snoot, och fullbordade ramen genom att belysa värdhydroiden med subtilt blått ljus för att balansera kompositionen.

"Tack till min otroliga guide Rudolfi Sikome på Alam Batu för att du höll en ficklampa på plats för bakgrundsbelysningseffekten på den här bilden, och för en produktiv och rolig vecka med fotografi! "

"De detaljerade mönstren för den här nakensnäckan matchas endast av den exakta kontrollen av ljus och komposition i den här bilden," sa Mustard. "Sjösnigeln sitter på en känslig hydroid som rör sig i strömmen. Det måste ha krävts ett enormt engagemang för att skapa en så perfekt ram.”

(Tat med ett Sony A1 + FE 90 mm f/2.8 Macro G OSS, Nauticam NA-A1-hus, Backscatter MF-2 med OS-1 Snoot, Torch med Blue Gel. f/22, 1/200:e, ISO 160)

Vrak vinnare

Deep Wreck © Alex Dawson (Sverige) / UPY 2025

Smakämnen Gulfflottan nr 31 vraket vid Shaabruhr Umm Qammar i Egypten ligger på revet på cirka 104 m djup. När fartyget sjönk fastnade det mellan revväggen och ett litet rev, så det finns en genomspolning under den. "Vi gjorde en 25-minuters bottentid och ungefär två och en halv timmes deco för att producera den här bilden," sa Dawson.

"Utan tvekan en av mina favoritbilder i hela tävlingen," kommenterade Mustard, "och dessutom, som jag lär mig nu, en av våra djupaste. Den här bilden är packad med känslan av äventyr, i en fint utformad komposition som drar in dig med lager på lager av intresse, från koraller i förgrunden till molnen av fisk ovanför vraket.

"Förståelig kvalitet, när du väl vet att den togs av förra årets undervattensfotograf!"

(Tat med en NikonZ9 + 8-15 fisheye, Nauticam Z9 hölje, omgivande ljus. f/4.5, 1/80, ISO 800)

Vrak Tvåa

Deep Sea Birds © Wojciech Dopierala (Polen) / UPY 2025

"Aqaba är välkänt bland de flesta dykare och stod högt på min önskelista i flera år", sa Dopierala om denna bild av Lockheed L-1011-500 TriStar-vraket i Jordanien. ”Äntligen skapades en perfekt möjlighet av Carlos Diesel (den smidiga fridykaren som du kan se på det här fotot) i samarbete med Diverse Divers Diving Centre.

"Vi hade turen att fridyka runt omkring Aqaba-vraken under veckan. Det här fotot togs vid vårt andra besök på just denna dykplats.

"Idén kom plötsligt i slutet av vår tid. Vi gjorde bara ett försök med detta skott. Lyckligtvis gjorde Carlos ett fantastiskt jobb. När jag tittade på scenen, innan jag ens tryckte på avtryckaren, hade jag redan en känsla av att det förmodligen är den bästa bilden på resan.”

”Jag älskar de fräscha bilderna av fridykning fotografi tar med till undervattensfotografering som helhet”, sa Mustard. "Att skapa en sådan perfekt komposition och ögonblick kräver särskilt hög kompetens när både fotograf och modell är på andningsdyk."

(Tat med en Sony A1 + 12-24 f4, SeaFrogs A1-hus, omgivande ljus. f/6.3, 1/125:e, ISO 250)

Beteende vinnare

Face Off © Shunsuke Nakano (Japan) / UPY 2025

Dessa två manliga asiatiska fårskalsläppfiskar fotograferades i Sado, Niigata i Japan. "Den unika formen av denna art är karakteristisk för hanar, som bildar harem och gör anspråk på territorier under häckningssäsongen," sa Nakano.

”Den till vänster är haremskungen, som har försvarat sitt territorium i mer än 10 år och beräknas vara över 30 år gammal, medan den till höger är en ung utmanare.

"Även om jag noga hade planerat att fånga bilderna var säsongen 2024 svårare att förutsäga än vanligt, och trots att jag stannade där i en vecka under häckningssäsongen kunde jag bara observera denna scen en gång, i bara 10 sekunder.

"Och det här var det enda fotografiet jag kunde ta. Synen av dem slåss i sina flashiga vita outfits var så magnifik att jag fortfarande minns det tydligt.”

"Perfekt tid för att fånga ögonblicket då utmanaren utmanar kungen", sa Rowlands. "Kampen för hierarki är den starkaste formen av beteende. Väl upplyst utan distraherande bakgrund hoppade den här bilden ut omedelbart och fortsatte att vara den som slog utmanarna.”

(Tat med en Nikon D850 + AF Nikkor 28-70 mm f3.5-4.5d + Nauticam WACP-1, Nauticam-hus, Inon Z330. f/16, 1/250:e, ISO 200)

Beteende Tvåa

Ögonblicket © Eduardo Acevedo (Spanien) / UPY 2025

November-december vid Magdalena Bay i Baja kalifornien, Mexiko är de bästa månaderna att försöka få bra möten med blå marlin, enligt Acevedo. "Men att få starka bilder av dessa fiskar i vilda liv är mycket svårt eftersom de attackerar sardinerna och makrillen i mycket hög hastighet."

"Det här fotot handlar om ögonblicket, när den blå marlinen kastar sig och den skräckslagna skolan sprider sig", sa Mustard. "Vi älskade att fotografen var uppmärksam på att inkludera en så vacker reflektion i kompositionen, trots kortheten i fotograferingstillfället."

(Tat med en Canon 5D MK IV + 15mm, Seacam-hus. f/9, 1/500:e, ISO 400)

Porträttvinnare

Hydration © Abdulaziz Al Saleh (Kuwait) / UPY 2025

Den här vinnande bilden togs i Kuwaits Al Wafra-öken. "Jag hade haft tanken på att fotografera kamelerna som dricker vatten i ungefär ett och ett halvt år," sa Al Saleh, som aldrig hade sett en sådan bild göras tidigare.

"Vädret var kritiskt och det tog mig flera veckor att få bästa möjliga bilder. Första veckan var kamelerna lite tveksamma till att dricka vatten medan min kamera stod under vattnet och bara ett fåtal samlades för att dricka, vilket inte var vad jag ville. Men efter flera dagar hade kamelerna redan tagit emot mig och min utrustning.

"Efter min första vecka med kamelskjutning bytte jag till elektroniska synkroniseringssladdar för mina blixtljus istället för fiberoptiska kablar på grund av problem - och till slut kom skotten samman."

"En sådan glad bild och ett porträtt av kameler överraskade oss verkligen," sa Rowlands. "Bra ögonkontakt, väl vald vinkel och ytförvrängningar ger dig mycket att titta på och den nedre, barnsliga, fräcka munnen ger en hjärtvärmande final till ett kvalitetsfotografi, som är mycket mer än bara ett iögonfallande motiv."

(Tat med en Nikon Z8 + Nikkor 8-15 mm fisheye, Nauticam NA-Z8 hölje, två Inon Z330. f/18, 1/100, ISO 100)

Porträtt Tvåa

Amazon River Dolphin Silhouette © Hussain Aga Khan (Schweiz) / UPY 2025

”Jag tillbringade två veckor i Manaus i Brasilien, där ett tiotal operatörer matar floddelfinerna, som är ett drag för turister. Vi besökte en ponton med fyra invånare tumlare och en strand som drar cirka sju in dagligen.

"Botos ser väldigt ovanligt ut jämfört med andra delfiner, med otroligt lång rostra – med rudimentära hårstrån på dem – små ögon och tjocka kroppar. Tanken här var att försöka få en oväntad bild av ett överraskande djur som de flesta aldrig har hört talas om. Jag ville också göra det uppenbart att de bor under skogens tak i Coca-Cola-färgat vatten.

"Att se dessa delfiner varje dag i två veckor gjorde det allt lättare att fotografera dem eftersom vi blev bekanta med deras form, rörelser och beteende och till och med, i viss utsträckning, individuella karaktärer."

"Iögonfallande symmetri kombineras med minimalistiska grafiska element och en begränsad färgpalett för att skapa en kraftfull komposition som tydligt kommunicerar floddelfinens ovanliga anatomi och livsmiljö", konstaterade Mustard. "Allt detta och i vackert ljus också."

(Tat med ett Canon EOS R5 + EF8-15mm f/4L Fisheye USM, Nauticam NA-R5 hölje, naturligt ljus. f/9, 1/125:e, ISO 1250)

Vinnare av korallreven

Kalejdoskop av färg © Catherine Holmes (Storbritannien) / UPY 2025

Holmes plats var Gorgonian Passage på Wayil Batan Island, Misool i Raja Ampat, Indonesien. "Jag hade turen att hitta perfekta förhållanden med klart vatten och skolande betesfisk som virvlade bland kanjonerna i en stor korallbommie, prydd med grönskande mjuka koraller. Jag hade som mål att fånga revet som kryllar av liv och färg för att inspirera oss alla att skydda denna värdefulla livsmiljö.”

"Den här bilden skriker bara 'korall'!" sa Friedrich. ”Det är också ovanligt att se en vertikal bild som fungerar bra av ett korallrev. Ljusfördelningen på bilden är absolut vacker och revet fullt av färg.”

(Tat med en Nikon D500 + Fisheye 8-15 (3.5-4.5) @12mm, Nauticam-hus, Retra Pro-blixtljus med diffusorer. f/11, 1/160, ISO 320)

Tvåa på korallreven

Gardens Of The Caribbean Reef Shark © Jenny Stock (Storbritannien) / UPY 2025

"Jag fyllde min ram med lila havsfans och porösa havsspö, slog mig ner lågt på havsbotten, gömde mig själv och min kamera så mycket som möjligt i hopp om en nära passning från den cirkulerande karibiska revhajen," sa Stock. "Hunkered down, jag väntade på det perfekta ögonblicket.

"Äntligen simmade den här varelsen elegant in i min ram, dess rysning synligt i bakgrunden, vilket tillförde ett dramatiskt djup till min bild.

”Jardines de la Reina på Kuba har varit en framgångsrikt skyddad nationalpark sedan 1996. Idag är fiske- och besöksantalet begränsat och dess 90 mil långa skärgård av rev är känd för orörda koraller och blomstrande marint liv. Karibiska revhajar kan bli upp till 3 meter långa och är ett av de största apexpredatorerna i revets ekosystem."

"Ett bra exempel på hur apex-rovdjuren blomstrar i en skyddad marin park", sa Rowlands. "Den dramatiska låga vinkeln framhäver kraften i huvudmotivet och det extra ljuset fryser handlingen och framhäver de friska färgerna."

(Tat med en Canon 5D IV + 16-35mm, Nauticam-hus, Retra-ljus. f/14, 1/125:e, ISO 800)

Svartvit vinnare

Jagar delfiner © Enric Gener (Spanien) / UPY 2025

"Den här bilden togs i norra Röda havet under en fridykningsexpedition på jakt efter flasknosdelfiner," sade Gener. ”Ögonblicket skildrar en intim parningsritual, där flera män – fyra synliga på bilden, även om andra var i närheten – lekfullt jagade en hona.

"Det var en dynamisk och ritualistisk uppvisning, där hanarna engagerade sig i vänliga skärmytslingar och ibland parade sig med honan, deras kroppar sammanfogade kort under bara några sekunder. Noterbart var att honan inte försökte fly; hon deltog aktivt, lekte med och väntade på dem.

"Hela gruppen simmade graciöst och i en långsam, medveten takt och skapade en fascinerande undervattensscen."

"Den här bilden visar definitionen av svart och vitt fotografi; kompositionen blir levande med den genomtänkta konverteringen till monokrom”, var Friedrichs dom. "Fantastisk bild."

(Tat med en Canon 5D Mark IV + EF 16-35mm 1:2.8 L III USM, Seacam-hus, naturligt ljus. f/4, 1/500:e, ISO 160)

Svartvitt tvåa

Vatten Zen © James Rokop (USA) / UPY 2025

Den här bilden togs vid OS-utsändningsevenemanget i Los Angeles för USA:s olympiska simlag på LA Expo Centre. "Som evenemangsfotograf kunde jag fotografera laget både under vatten och från land", sa Rokop.

"I det här skottet värmer simmaren upp inför lagets demonstration av sina rutiner i Paris 2024 i Paris genom att stå på botten av poolen och delta i en andningsövning.

"Konstnärliga simmare har en otrolig lungkapacitet och de kan utföra dessa ovanliga bedrifter som att stå på botten av poolen utan ansträngning. Detta var den enda simmaren som använde botten av poolen så här för sin uppvärmning och den ovanliga synen fångade omedelbart min uppmärksamhet. Bilden framkallade en känsla av frid och lugn.”

"En exakt komposition som fungerar så briljant i svart och vitt och skapar en vacker bild fylld av stillheten i undervattensvärlden", sa Mustard. "Vi visste inte om det under bedömningen, men vi älskar särskilt att den här bilden observerades och inte poserades."

(Tat med ett Canon R3 + 35 mm, Ikelite-hus, naturligt ljus. f/3.2, 1/1000:e, ISO 125)

Up & Coming Winner & Up & Coming Underwater Photographer of the Year 2025

Aurora Underwater © ruruka (Korea) / UPY 2025

"Jag reste först till Cancun, Mexiko för en fotografering för två år sedan och sedan dess har jag blivit fängslad av dess charm," sa Ruruka. "Nu för tiden besöker jag Cancun ofta. Från där jag bor är det en mycket lång resa – cirka 24 timmar med flyg – men den här platsen ligger perfekt i linje med min riktning. fotografi och erbjuder en mängd olika skjutmöjligheter.

"För att fånga just det här fotot besökte jag under den regniga sommarsäsongen och arbetade med en lokal koreansk guide som min modell."

"Extraordinär bild med hög teknisk standard och perfekt efterproduktion av den!" sa Friedrich. "Dykaren är välpositionerad i det gyllene snittet samtidigt som den inte står inför någonting. Balansen av ljuset utifrån som faller in i grottan är bara en utmärkt upprepning och visar vad bilden handlar om.”

(Tat med en Nikon Z8 + Z 24-50mm F4 + Nauticam WACP-1, Nauticam-hus, naturligt ljus. f/9, 1/60, ISO ISO 800)

Up & Coming Runner-up

Nära möten av jätteslaget © Christian Hut (Singapore) / UPY 2025

"Att fotografera Tongas knölvalar hade stått på min önskelista länge, och det gjorde definitivt ingen besviken", sa Hut. "Varje gång du kommer i vattnet är det annorlunda, med varje val har en unik personlighet och att deras inställning till simmare ofta förändras under dagen.

”Det mest spännande är förstås mötena där valarnas nyfikenhet matchar din egen, och det var helt klart fallet med detta mamma-och-kalv-par. Vi kunde tillbringa flera timmar med dem när de navigerade runt Vava'u-öarna och växlade mellan resor, vila och lek.

"Den här bilden, tagen när paret korsade ett grunt rev, är fortfarande en av mina favoritbilder från den fantastiska dagen."

"Vilket drömmöte av en mor och en kalv!" sa Senap. "Revet ger en fantastisk känsla av skala till valarna, visar verkligen deras storlek, samtidigt som det tillför intresse och visuellt djup till kompositionen. Snacka om att allt hör ihop..."

(Tat med en Sony A1 + 16-36 f2.8 @ 16mm, Nauticam-hus, naturligt ljus. f/11, 1/250:e ISO 800)

Kompakt vinnare

Träskets skönhet © Bryant Turffs (USA) / UPY 2025

Turffs fångade den här bilden på en av hans favoritplatser i Everglades National Park, som lockades av dess olyckliga miljö, "klara vatten, ljus som filtrerar genom cypresser och fiskarter, både inhemska och introducerade".

"Jag har återbesökt den här platsen många gånger och försökt fånga olika motiv och ljuset helt rätt," sa han. ”Vattennivåerna varierar kraftigt, ibland helt uttorkande, under olika tider på året.

– Fiskarterna är i konstant flöde och den här platsen domineras ofta av exotiska. Ironiskt nog, vid det här tillfället, hade jag inte investerat för mycket eftertanke och jag njöt av landskapet när denna Florida-garn placerade sig perfekt inom ramen för min GoPro.”

"En häpnadsväckande tredimensionell komposition som placerar denna sällan skådade Florida-garn i sitt träskmiljö," noterade Mustard. "Det är uppriktigt sagt fantastiskt att den här bilden är tagen med en enkel GoPro-kamera, som visar hur många människor som redan har all den utrustning de behöver för att ta vackra undervattensfoton."

(Tat med en GoPro Hero 7 Black + AOI 0.73x Ultra Wide Lens, GoPro Supersuit-hölje, naturligt ljus. f/2.8, 1/180:e, ISO 791)

Kompakt tvåa

Jättegrodfisk © Enrico Somogyi (Tyskland) / UPY 2025

"När vi dykte i Anilao i Filippinerna hittade vi den här vackra gigantiska grodfisken på ett djup av cirka 15 meter," sa Somogyi. "Jag försökte få en bild med en färgad bakgrundsbelysning och en bakgrund av små fiskar och solen. Efter ett par ramar fick jag den här bilden och blev väldigt nöjd.”

"En stor bild från en liten kompakt, perfekt upplyst med precis tillräckligt med gratis höjdpunkter, inte för prålig," sammanfattade Rowlands. "Ett stänk av solsken och ett skrammel av småfisk ger en imponerande kombination för att fullborda paketet från vår regerande Compact-mästare."

(Tat med en Sony RX100vii + Nauticam Emwl 160-Wetlens, Fantasea-hus, två Backscatter MF2-blixtljus. f/7.1, 1/1000:e, ISO 125)

British Waters vidvinkelvinnare och årets brittiska undervattensfotograf 2025

The Curious Seal © David Alpert (Storbritannien) / UPY 2025

Alpert anser att North Devon är "lätt en av de vackraste kustlinjerna i Storbritannien. Höga taggiga klippor som bultas av ett oförlåtande hav. Med den näst högsta tidvattenförändringen i världen piskar den utgående strömmen upp mot vågor och vind som rullar in från Nordatlanten. Stå tillbaka och förundras.

"Dykfönstren är begränsade så jag höll mig i området i två månader förra året och utforskade olika platser. Den här bilden visar en gråsäl utanför Lundy Island, ett marint skyddsområde sedan 1973.

"Sälar är härligt nyfikna varelser, mer interaktiva än någon annan art jag har dykt med runt om i världen. Kortfattat, jag blir en av de få privilegierade som korsar bron till ett kännande vilddjurs värld."

"I UPY-tävlingen ser vi vanligtvis många sälbilder, särskilt i de brittiska kategorierna", sa Friedrich. "Jag brukade vara en soft touch för de här bilderna men efter att ha sett så många nu är mina standarder mycket höga.

"Den här bilden är verkligen en fantastisk! Så väl inramad i tången och med ljuset som kommer bakifrån i det grunda vattnet. Kompositionen fullbordas av det nyfikna utseendet av sälen till fotografen. Ett utmärkt porträtt."

(Tat med en Canon 5D MKiii + EF 16-35mm f/2.8L iii USM, Nauticam-hus, två Inon Z330-blixtljus. f/8, 1/200:e, ISO 200)

British Waters vidvinkel tvåa

Bläckfisk (Eledone cirrhosa) med mjuk korall © Simon Temple (Storbritannien) / UPY 2025

"Mina möten med bläckfiskar i Storbritannien är vanligtvis oplanerade," sa Temple, och det här i Skottlands Lochcarron var inget undantag. ”Det var början av maj och sikten var dålig. Jag valde min bredaste lins och planerade att driva längs revet med flodvatten och fånga vad jag kunde bland de mjuka korallerna.

"Midvägs genom dyket växte strömmen oväntat och förvandlade vår mjuka drift till en snabb åktur. Sedan såg jag det: en bläckfisk som satt högt på revväggen. Jag sparkade hårt mot strömmen och höjde min kamera medan den iakttog mig lugnt.

– Tidvattnet var obevekligt och jag hann bara med fyra skott innan det drog mig undan. När jag svävade, tittade jag bakåt för en sista blick. Bläckfisken var kvar, till synes oberörd av vårt möte men utanför räckhåll.”

"En utmärkt bild av ett ikoniskt brittiskt motiv som ses mer och mer runt våra stränder", kommenterade Rowlands. "Den mjuka belysningen framhäver pastellfärgerna och landskapet drar sig ut ur ramen för att skapa djup perfektion av bra ögonkontakt och en klassisk pose."

(Tat med en Nikon D500 + 10.5 mm, Aquatica-hölje, Inon Z-240 Type 4 strobe. f/8, 1/125:e, ISO 400)

Vinnare av British Waters Makro

Liftaren © Dan Bolt (Storbritannien) / UPY 2025

”Ibland har jag stött på den här medusan Neoturris pileata in öppet vatten men hade inte tagit ett anständigt foto av en”, sa Bolt om detta möte i Skottland. "Men vid det här tillfället riktade min kompis och jag mig specifikt mot dem och andra liknande varelser för att försöka utforska idén om brittiska "blackwater" fotografiska möjligheter.

"Av de många, många bilderna jag tog den dagen avslöjade den här ett larvkräftdjur i medusans klocka. Ramarna på vardera sidan av denna fångst visar att larvkrabban (eller hummern) faktiskt finns på utsidan av klockan, men i det här ögonblicket var den perfekt på motsatt sida från mig – därav effekten av att vara innesluten i den genomskinliga kroppen.”

"Det här är en vacker och sällan skådad manet, men wow-ögonblicket kommer verkligen när du ser den liftande räkan genom den genomskinliga klockan," sa Mustard. "Fantastisk, överraskande och ny."

(Tat med en OM Systems OM-1 + Panasonic 45 mm makro, AOI-hus, två Sea&Sea YS-D3 Duo blixtljus. f/13, 1/250:e, ISO 250)

British Waters Macro Tvåa

Fluo Spiny Squat Lobster © James Lynott (Storbritannien) / UPY 2025

Den här bilden är tagen i Inveraray, Loch Fyne i Skottland. "Den här platsen är känd för att vara hem för många vackra fyrverkerianemoner på grunt djup, men den har också ett gammalt rör täckt av betongblock som är hem för massor av liv, inklusive den taggiga hummern.

"Dessa squat humrar hittas vanligtvis klamra sig upp och ner på stenblock/överhäng och försvinner i samma ögonblick som kameraavtryckaren trycks in. Men på detta nattdyk vandrade de omkring i det fria och verkade inte ha något emot att ta några bilder.

"Dessa hummer visar den ljusaste fluorescens jag har sett hos kräftdjur och jag var verkligen nöjd med detta dyk att kunna fånga hela djuret i ram. Jag använde excitationsfilter på mina strober, tillsammans med ett gult barriärfilter framför linsen för att fånga fluorescensen."

"James fluorescerande utforskning av brittiska vatten har avslöjat ett annat fantastiskt motiv när det fotograferades med denna teknik," sa Mustard. "Lite mer kontrast i bearbetningen, en liten skörd och en rotation till vertikal och denna verkligt minnesvärda bild kunde ha gått hela vägen..."

(Tat med ett OM-system OM-D E-M1 MkIII + M Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ, AOI-hus, två Sea&Sea YS01-Solis + Nightsea-filter. f/6.3, 1/50:e, ISO 500)

Vinnare av British Waters Living Together

Rusty Haven © Dan Bolt (Storbritannien) / UPY 2025

Den här bilden tagen i Skottlands Lochcarron "visar naturens förmåga att göra det bästa av en dålig situation", sa Bolt. "Järnblocket och den tunga kedjan håller faktiskt en liten pråm på plats på ytan, där lokala pilgrimsmussladykare förvarar sin utrustning.

"Pråmen i sig är ett helt eget flytande revsystem, och ankarblocken har också lockat många arter.

"Jag tränade faktiskt för ett annat undervattensfotografering tävling när jag tog den här bilden. Under ett par dagar innan en "stänk i"-tävling på dagen var denna krabba konsekvent i denna position, eller mycket nära. Tyvärr fanns den ingenstans att se den dagen. Lyckligtvis för mig innebar det dock att jag kunde använda mina träningsbilder för UPY!”

"En väl vald vinkel för att inkludera precis tillräckligt med bakgrund för att kombinera visuellt djup med plats," sa Rowlands. "Kedjelänkarna börjar kraftfulla i förgrunden och drar sig sedan försiktigt ut ur scenen toppade av den lilla nyfikna fisken som kommer in i toppen av ramen. En värdig vinnare.”

(Tat med en OM Systems OM-1 + Olympus 14-42mm + Nauticam WWL-1, AOI-hus, två Sea&Sea YS-D3 Duo blixtljus. f/7.1, 1/50:e, ISO 640)

British Waters Living Together Tvåa

Ta ett djupt andetag © Kille träd (Storbritannien) / UPY 2025

"När tången fotosyntes runt omkring oss, söker vi tillflykt från det snabba dagliga livet under vågorna, där det är tyst", sa Trees om det här fotografiet taget i Balaclava Bay, Portland. "Vi slappnar av, vår puls saktar ner; för många människor är havet en plats för att finna lugn.

"Utan föregående inställningar och endast omgivande ljus, fångar detta foto en fridykare i ett ögonblick av lugn när hon väver sig igenom kelpen. Allt för tidigt kommer vi upp för luft."

"Vackert landskap som avslutas med en mycket fin modellposition," sammanfattade Friedrich. "Atmosfären i bilden och den fina inramningen är verkligen välgjorda, med modellen som ler och klädd så fint. Bara fenorna kunde också ha varit i ramen, inget annat att kritisera!”

(Tat med en Nikon D850 + 14-24mm f2.8, Nauticam-hus, naturligt ljus. f/2.8, 1/640:e, ISO 200)

Save Our Seas Marine Conservation Photographer of the Year

1 / 200,000,000 XNUMX XNUMX © Robert Marc Lehmann (Tyskland) / UPY 2025

"Den här tigerhajen är bara en av cirka 200 miljoner hajar som mister livet varje år i händerna på människor", sa Lehmann om detta fotografi som tagits i Indonesien. ”Sedan jag var sex år (35 år+) har jag intensivt studerat hajar. Under alla dessa år har knappt någonting förändrats och det är frustrerande.

”Hajar skyddar sin livsmiljö, havet, genom sin ekologiska funktion som "hälsopolis". Över en miljard människor är beroende av havet varje dag och vi andas alla syret som till stor del produceras i havet. Om vi ​​fortsätter att utrota de djur som vaktar vår största och viktigaste livsmiljö tar vi ifrån oss vårt eget försörjning.

"Och det är därför jag har kämpat för att folk ska se och förstå hajar genom mina ögon. Varje gång jag tar ett sådant här foto gör det ont, men genom bildspråk kan jag inspirera miljontals människor att förstå hajar och deras situation och göra skillnad.”

Alex Mustard beskrev bilden som "en häpnadsväckande, berättande bild, med fyra män som drar detta enorma havsrovdjur till land. Ljuset är vackert, kompositionen uppslukande och timingen, som fångar fiskarens gest, är perfekt.

"Även om det är en vardaglig händelse och laglig på de flesta ställen, avslöjar mannen som sträcker sig ut för att stoppa bilden vad hans samvete tror på vad de gör. Kraftfull fotografi. "

(Tat med ett Canon CANON R5 + EF 24mm f/1.4L II USM + EF till RF-fäste. f/5.6, 1/6400:e, ISO 1000)

Save Our Seas Marine Conservation Photographer of the Year Runner-up

Båtstrejkoffer © Henley Spires (Storbritannien) / UPY 2025

Den här bilden är tagen i Mexikos Baja kalifornien Sur, där liket av en havssköldpadda erbjuder ett fönster till liv och död i det öppna havet. "Skåren över sköldpaddans ryggsköld gav tydliga bevis på att den dog på grund av en båtstrejk - en onaturlig död och en gripande påminnelse om att dessa djur måste dela havet med en ständigt växande mänsklig närvaro," sa Spires.

"Även i döden blev sköldpaddan ett kärl för livet. Långt ute till havs blir varje bit av flottgods, vare sig det är naturligt eller konstgjort, en form av omvänd livflotta. Små fiskar använder vilken struktur de kan hitta för att gömma sig från rovdjur. Här har sköldpaddans sönderfallande kropp snabbt antagits som en tillflyktsort för unga fiskar.”

"Det här är ett skarpt, på-budskapsämne i sig, men den uppåtgående vinkeln skapar visuellt imponerande reflektioner som toppas av den ömtåliga ytavslöjandet," sa Rowlands. "En bild med så mycket visuella detaljer men bara ett budskap. Perfekt och hemskt i lika mått.”

(Tat med en Nikon D850 + Nikonos 13mm, Nauticam-hus, naturligt ljus. f/22, 1/500:e, ISO 800)

Även på Divernet: Skelettskott av underisval ger UPY triumf, UPY firar 10 år av fototävling, Rosa delfinleende för Årets undervattensfotograf, Valhajens triumf vid UPY 2022, Sharks' Skylight ger UPY seger