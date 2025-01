Mono går stort i fototävlingen Ocean Art

Vinnarna av den 13:e årliga Ocean Art Underwater Photography Competition har tillkännagetts, med 2024 års upplaga av tävlingen med bidrag från mer än 90 länder, vilket arrangören säger indikerar en bredare räckvidd än någonsin tidigare.

Priset Best in Show gick till Eduardo Labat för Dancing Whitetips, en svartvit bild tagen på den avlägsna Revillagigedo-skärgården utanför Mexiko.

Kategorin Black & White lyftes fram av evenemangsarrangören från USA Undervattensfotograferingsguide (PMU) som visat sig vara en mycket konkurrenskraftig sådan i år. Bevarandekategorin pekades också ut för att den uppmärksammade spökfiskets förödande inverkan.

"Årets Ocean Art-tävling var inget mindre än extraordinär", kommenterade tävlingsarrangören Nirupam Nigam, som är PMUs chefredaktör och VD för Bluewater Photo.

“De här bilderna gör mer än att vinna priser; de fängslar hjärtan och sinnen, når miljoner globalt och påminner oss om vårt gemensamma ansvar att skydda havets skönhet. Det är en ära att se tävlingen växa i omfattning och genomslag varje år.” Räckvidden för de vinnande bilderna baseras på att de visas upp av uppskattningsvis 250+ globala medier – som t.ex. Divernet.

I domarpanelen ingick som vanligt fotograferna Tony Wu, Marty Snyderman och Mark Strickland, men med en ny panelmedlem, Ipah Uid Lynn, som gick med för att bedöma kategorierna Underwater Digital Art och Underwater Fashion.

Ocean Art delade ut mer än 60,000 14 USD i priser för undervattenskamerautrustning och dykresor som donerats av dykresorter och liveaboard-operatörer. Nedan ser du de vinnande bilderna i var och en av de XNUMX kategorierna:

Vidvinkelvinnare:

Hwanhee Kim / Ljus

(Hwanhee Kim / Ocean Art)

"Veckan innan jag tog det här skottet föll kraftiga regn i Cancun [Mexiko]", säger Kim. "Sediment och näringsämnen från den närliggande Carwash sköljdes in i cenote, vilket skapar fantastiska färger på grund av skillnaden i koncentration. Regn är vanligtvis en utmaning för undervattensfotografering, men i det här fallet producerade det livfulla nyanser som sällan ses under vattnet.

"Solljus, med sin starka vitalitet, trängde igenom det rödaktiga vattnet och avslöjade ett magiskt ögonblick. Ljuset fungerade som en förbindelse mellan landet och undervattensvärlden, såväl som mellan naturen och människan. Jag kände mig privilegierad att bevittna denna skönhet och lyckligt lottad att ha kunnat dokumentera den.”

Pris: Fyra nätters dykresa för två på Atmosphere Resorts & Spa i Filippinerna.

Taget med en Nikon D850 + Nikon 8-15mm i Nauticam-hus, naturligt ljus. 1/125:e, f/7.1, ISO 1100

Makrovinnare:

Adam Martin / Juvenile Batfish

(Adam Martin / Ocean Art)

Denna unga fladdermusfisk hittades 26 m djup i Tulamben, Bali i Indonesien. En snoot användes för att försöka isolera blixten till motivet, utan att lysa upp för mycket av bakgrunden. Belysningen framhäver strukturen och strukturen på fiskens kropp och framhäver dess graciösa linjer och livfulla färger.

Pris: Nio nätters dykresa till Komodo eller Raja Ampat med Mermaid Liveaboards

Taget med en Sony A7RV + Canon 100mm Macro i Nauticam-hus, Inon stroboskop med snoot. 1/250:e, f/13, ISO 320

Vinnare av Marine Life Behavior:

Yoichi Sato / Born From Mouth

(Yoichi Sato / Ocean Art)

"En midsommarnatt, medan de flesta varelser sov snabbt, en hane Ostorhinchus properuptus, efter att ha avslutat en veckolång inkubationsperiod, kallade all sin energi och släppte med en darrande rörelse en svärm av larver från munnen, säger Sato, som fångade skottet i Minamisatsuma, Kagoshima, Japan. "För att minimera stressen på fisken observerade jag processen under ett svagt rött ljus.

”Under kläckningsögonblicket använde jag röd belysning med en speciell inställning som släckte det röda ljuset så fort blixtens förblixt upptäcktes. Denna inställning eliminerade effektivt rött ljusinterferens i fotografiet, vilket säkerställde att bilden fångade ögonblicket så naturligt som möjligt.”

Pris: Sju nätter med 12 dyk för två på Meridian Adventure Dive Resort, Raja Ampat, Indonesien.

Taget med en Canon EOS R5 + EF-S 60mm F2.8 Macro USM i Nauticam-hus, två INON Z330, en RG Blue S02RE-SNC. f/13, 1/125:e, ISO 400

Porträttvinnare:

Stefano Cerbai / Exceptionell frakt

(Stefano Cerbai / Ocean Art)

"Jag var på min smekmånad i Australien, och bland de många otroliga platserna vi besökte var södra Australien, där jag hade chansen att dyka och leta efter den svårfångade sjödragen – ett djur jag hade drömt om att se i flera år.

"Jag hade en otrolig tur att inte bara hitta och observera en utan också att fånga ett fotografi av den som bar sina ägg, som den skyddade på ryggen nära svansen."

Pris: Ikelite DS230 undervattensblixt med modelleringsljus.

Tagen med en Nikon D7200 + Tokina 10/17 i ett Isotta-hus, Ikelite strobe. f/16, 1/160, ISO 250

Vinnare av kallvatten:

James Emery / Nyfiken skarv

(James Emery / Ocean Art)

"Under ett dyk i Monterey [Kalifornien] fotograferade jag Metridium-fälten när jag såg en skarv som simmade ner mot oss. Till min förvåning började det hacka i min frus huvud, men hon var helt oberörd.

"Jag simmade snabbt över för att ta några bilder, och sedan skiftade skarvens uppmärksamhet till reflektionen i min kameras kupolport. Den stannade hos oss i cirka 20 minuter och simmade upp efter luft innan den återvände för att kolla in oss igen. Det var ett unikt och lekfullt ögonblick som gav mig en inblick i skarvens nyfikenhet”.

Pris: $300 Ultralätt presentkort

Taget med en Sony A7III + Canon 8-15mm med Metabones-adapter i ett Nauticam-hus, Kraken KS160 blixtljus. 1/80, f/13, ISO 500

Vinnare av nakensgren:

Borut Furlan / Hooded Nudibranchs

(Borut Furlan / Ocean Art)

"Detta var mitt första besök på Vancouver Island i oktober 2024 och mitt första besök i Kanada överhuvudtaget", säger Furlan. "Jag hade inte mycket kunskap om området så jag bestämde mig för att använda ett vidvinkelzoomobjektiv på de flesta av mina dyk på grund av dess mångfald.

”När jag kom fram till kelpskogen med huvklädda nakengrenar blev jag helt enkelt chockad. Jag har aldrig tidigare sett så många nakensnäckor på ett ställe. Det fanns många tusen av dem och de var överallt, på botten, på kelpen och till och med simmade. Jag tog hundratals olika bilder av dem och den här är en från den här serien.”

Pris: Upp till 10 nätter på Oceanien från Walindi Plantation Resort, PNG

Taget med en Nikon D850 + Nikkor 28-80 / 3.3-5.6 + Nauticam WACP (konverterad till Seacam), två Seacam 150D blixtar. 1/40, f/14, ISO 400

Blackwater vinnare:

Kyungshin Kim / Jakt

(Kyungshin Kim / Ocean Art)

"Jag fångade den här bilden under ett svartvattendyk i Anilao [Filippinerna] i november förra året", säger Kim, som först hade märkt att två bläckfiskar satt ihop och antog att de parade sig. "Vid närmare granskning insåg jag att de inte parade sig – den ena bläckfisken åt upp den andra, en mindre bläckfisk.

"Bläckfisk är kända för att engagera sig i kannibalism, men det är sällsynt att se små bläckfiskar äta upp varandra under ett svartvattensdyk. Jag följde och observerade dem noggrant och lyckades ta några bilder.

"Efter cirka 10 minuter började färgen på den mindre bläckfisken blekna. Till slut släppte den en spruta svart bläck. Kort därefter försvann bläckfisken som ätit färdigt långsamt i fjärran, medan bläckfisken som blev dess byte sjönk ner i havets mörka djup.”

Pris: Sju nätters dykpaket på Dive Resort i Puerto Galera dykresort i Filippinerna från El Galleon / Asia Divers

Taget med en Nikon Z8 + 60mm makro i ett Nauticam-hus, två Kraken S160 och en Weefine 5000 lampa. 1/200:e, f/20, ISO 200

Vinnare av Underwater Conservation:

Kimber Greenwood / Drowning in Plastic

(Kimber Greenwood / Ocean Art)

Denna bild tagen vid High Springs skapades som en del av ett medvetenhetsprojekt för Florida Springs Council om effekterna av vattentappning på de lokala Florida Springs. Mer än 300 flaskor vatten produceras varje minut vid vattentappningsanläggningar som de som ligger några minuter från våren där bilden togs.

"De här flaskorna hamnar inte bara på soptippar och introducerar mikroplast i vår miljö, utan buteljering av "källvatten" orsakar en förlust av vatten från Floridian Aquifer, vilket minskar vattennivåer och vattenflöde, vilket orsakar försämring av källorna och floderna”, säger Greenwood.

"Flaskorna som användes för den här bilden donerades från en lokal naturvårdsaktivist som drog dem från produktionsbandet på en lokal buteljeringsanläggning." Bilderna används i sociala medier och tryckta reklamkampanjer för att uppmuntra individer att byta till återanvändbara vattenflaskor.

Pris: Två Marelux Apollo S Strobes plus Lumilink

Tagen med en Sony A7IV + 24-70mm F2.8 GM. 1/500:e f/3.5, ISO 400

Vinnare av Underwater Digital Art:

Unkoo Kim / Desire

(Unkoo Kim / Ocean Art)

Havet vid Seogwipo på Jeju Island, Sydkorea ligger Kim varmt om hjärtat men långt ifrån en idealisk miljö för undervattensfotografering, ofta grumlig och med starka strömmar. "Seogwipos vatten har påverkats ytterligare av stigande havstemperaturer, brist på motiv och andra faktorer", säger Kim, som hade varit osäker på hur man skulle fånga skönheten hos havsdjuren där innan han bestämde sig för att använda ljus som bakgrund för att framhäva dem.

"Jag tog den här bilden under årets bästa säsong. För att fånga en bild framifrån av den blå hana-gobyn, tillbringade jag otaliga timmar med att observera och komma nära dem. När jag föreställde mig det dynamiska samspelet mellan den blå hana-gobyn och bokeh-ljus, använde jag verktyg som jag hade förberett i förväg och en modifierad vintage-lins för att kombinera flera exponeringar med fyrverkeribokeh-bilder.

"Även om det inte är särskilt svårt att fånga fyrverkeribilder, kräver det noggranna förberedelser, ansträngning, övning och, viktigast av allt, tid för att skapa en koppling till ämnena."

Pris: Marelux SOFt Lite Snoot plus docka.

Taget med ett Nikon D850 + 60 mm makroobjektiv / Bell & Howell Filmovara-ändring i ett Nauticam-hus, två Ikelite DS230-blixtljus, Sofirn undervattenslykta. 1/160, f/11, ISO 100

Svartvit vinnare + Best In Show:

Eduardo Labat / Dancing Whitetips

(Eduardo Labat / Ocean Art)

"Det var vårt sista dyk för dagen, på eftermiddagen med solljus som bleknade", säger Labat. Vid Roca Partida [Revillagigedos, Mexiko] samlas de flesta vitspetshajar i små grupper på olika avsatser genom hela klippformationen."

En stor ansamling av vita spetsar började bildas en bit från berget, med dussintals som bildade en tät grupp på cirka 8 m djup men inte jagade eller uppvisade aggressivt beteende.

"Efter att ha sett denna sällsynta händelse från formationens periferi steg jag sakta upp för att sväva precis ovanför den. Det var där jag tog den här bilden. Ovanifrån verkade hajarna simma synkront i en cirkulär rörelse. Det var vackert att bevittna.

"Jag bestämde mig för att använda svart och vitt för den här bilden både på grund av hur geometrin i formationen såg ut i denna stil och också på grund av den naturliga kontrasten man kan uppskatta i svart och vitt när det gäller hajspetsarna i förhållande till resten av deras kroppar .

Pris: Fyra nätter för två med 7 dyk på All 4 Diving / Akaya Bali

Taget med en Sony A6600 + Tokina 10-17mm F/3.5-4.5 Fish-eye i ett Nauticam-hus, Sea & Sea YS-D3 DUO-blixtljus. 1/160:e, f4.0, ISO 640

Vinnare av Underwater Fashion:

Lucie Drlikova / Länge leve drottningen!

(Lucie Drlikova / Ocean Art)

The Evil Queen från Snövit sagan lyfts av sina demoner på det här fotot, en del av Drlikovas personliga projekt "Once Upon a Dream in Waterland", som hon har arbetat med i sju år.

"Det här projektet representerar en återgång till mina barndomsdrömmar - alla kostymer, scener och rekvisita är handgjorda av mig själv", säger hon. Bilden togs i en 8 meter djup pool vid Aquapalace Praha i Tjeckien.

Pris: $400 Bluewater Photo presentkort

Taget med en Nikon D810 + Nikor 17/35 f2/8 i ett Nauticam-hus, Subtronic-blixtljus. 1/160, f/8, ISO 500

Vinnare av kompakt vidvinkel:

Marco Lausdei / Jakt i natten

(Marco Lausdei / Ocean Art)

När Lasdei dykte på den berömda Maya Thila-platsen på Maldiverna, märkte Lasdei en vitspetsrevhaj som rörde sig i cykliska mönster, synligt attraherad av ett moln av silverfiskar placerat längs thila-avgången.

"Med hjälp av ett närliggande stenblock som täckning gömde och minimerade jag mina bubblor försiktigt och försökte komma så nära som möjligt utan att störa rovdjurets beteende", säger han. "När hajen vant sig vid min närvaro, väntade jag på att en av dess cykliska rörelser skulle få den inom blixträckvidd.

"Jag tidsinställde skottet för att fånga inte bara hajen utan också den undvikande rörelsen hos molnet av potentiella bytesdjur. Bilden togs från en vinkel från botten till topp, med avsikt att inkludera havets yta för att lägga till djup och dimension till bilden. Att förstå motivets vanor och beteende var avgörande för att den här bilden skulle lyckas.”

Pris: Sju nätters liveaboard-resa vidare Bilikiki på Salomonöarna

Tagen med en Sony RX100m5 + Seafrog-dome i ett Seafrog-hus. 1/160, f/10, ISO 200

Vinnare av kompaktmakro:

Naomi Springett / Longnose Hawkfish

(Naomi Springett / Ocean Art)

"På vår smekmånad följde vi med på en dykresa liveaboard till Stora barriärrevet. Det här fotot togs under ett av resans trevligaste dyk: en blomstrande korallbommie med rikligt makroliv. Stolt uppflugen på den svarta solkorallen var den här långnosade hökfisken inte så bekymrad över min närvaro och, till min glädje, satt han stilla tillräckligt länge för att jag skulle ta några bilder innan den simmade iväg.

"Med så många tropiska fiskar som var kameraskygga, var detta en sällsynt behandling. Svart solkorall är bland mina favoritkoraller; de rika gröna färgerna gav en kontrasterande bakgrund för denna slående fisk.”

Pris: Åtta dagar lång dykresa till Galapagos vidare Aqua liveaboard från Andean Travel Company.

Taget med en Olympus TG-4 i ett PT-056-hus, två Sea- och Sea-blixtljus. 1/40, f/8, ISO 200

Vinnare av kompakt beteende:

Naomi Springett / Mutualism

(Naomi Springett / Ocean Art)

Denna renare leppefisk och brokiga ödlfiskar sågs på Australiens stora barriärrev, ett exempel på ömsesidig symbios. "Vanligtvis är ödlfiskar ganska skitiga, de tolererar inte fotografer att komma för nära, men den här individen var ganska nöjd med att posera för foton när den städas", säger Springett om sitt andra vinnande skott.

"Jag blev förvånad över att se den mindre fisken slingra sig över ödlfisken, till och med in i dess mun, och visade ett otroligt förtroende från den mindre fiskens sida, och så småningom slog sig ner ovanpå ödlfiskens huvud!"

Pris: enligt ovan

Taget med en Olympus TG-7 i ett PT-059-hus, två Sea- och Sea-blixtljus. 1/80, f/13, ISO 200

Dessa bilder tillsammans med alla andra och hedervärt omnämnda bilder kan ses med bakgrundsberättelser på arrangörens plats Undervattensfotograferingsguide.

