Nikon Z6III undervattensrecension

Den här kameran är en mångsidig hybridkamera för undervattensfotografer och videografer – och en återgång till gamla goda vanor för Nikon, rapporterar NIRUMPAM NIGAM, chefredaktör för Undervattensfotografering Guide and president of Bluewater Photo, who took all the photos here

Nikons spegellösa fullformatskamera Z6III kombinerar avancerad teknik med lättillgängliga funktioner och erbjuder en kraftfull men ändå användarvänlig upplevelse. Den är särskilt lämpad för Nikon DSLR-användare som funderar på att byta till spegellös, eftersom den ger uppdateringar inom autofokus, bildstabilisering och videoinspelning – alla viktiga förbättringar som ärvts från Nikons Z9 och Z8 serien.

Z6III kan skryta med vad som utropas som "världens första delvis staplade CMOS-sensor", utformad för att förbättra bearbetningshastigheter och minimera rullande slutareffekter.

Nyligen genomförda sensortester indikerar dock en liten minskning av dynamiskt omfång vid lägre ISO-tal jämfört med Z6II, vilket kan oroa vissa fotografer. Undervattensfotografer, särskilt de som fotograferar vidvinkelmotiv med hög kontrast (som "solbollar"), kan märka detta i extrema fall.

Vi utförde grundliga tester av Z6III i ett Ikelite Z6III undervattenshus under dykningen. favorit lokala dykplatser i södra kalifornien, pushing the limits of dynamic range to demonstrate the camera’s performance in the area in which it has been most critiqued. Thank you to Dave at Diving Catalina for supporting this review – check out his new truck at the Avalon Dive Park!

En kelpskogsscen med högt dynamiskt omfång tagen med Nikon Z6III i ett Ikelite-hus med Canon 8-15 mm fisheye-objektiv (f/16, 1/160:e, ISO 100))

Nikon Z6 III viktiga specifikationer

24.5 MP fullformats delvis staplad CMOS-sensor

Femaxlig bildstabilisering i kamerahuset (upp till åtta steg)

EXPEED 7-processor för snabbare prestanda

Z-objektivfattning (kompatibel med F-fattningsobjektiv och FTZ-adapter)

14fps serietagning med mekanisk slutare och 20fps med elektronisk slutare

6K/30p, 5.4K/60p och 4K/60p översamplad videoinspelning

N-Log-, N-RAW- och ProResRAW-inspelning

HDMI 2.1-kontakt i full storlek

Synkroniseringshastighet på 1/200 sekund

Förbättrad autofokus med motivdetektering och spårning

AF-känslighet i svagt ljus ner till -10 EV

10.46 steg dynamiskt omfång vid ISO 100

Dubbla kortplatser: CFexpress typ B och UHS-II

Mått: 14 x 10 x 7.5cm

Vikt: 670g

En närmare titt på den nya sensorn

With a similar resolution to its predecessors, the Z6III features Nikon’s first “partially stacked” sensor with 3.5 times faster read-out speeds than the Z6II. Rolling shutter is nearly eliminated, an advantage for shooting fast-moving subjects in action, wildlife and undervattensfotografering.

Förvänta dig skarpare bilder av delfiner, hajar eller segelfiskar när deras hastighet vanligtvis utmanar kamerans prestanda.

Vårt test av dynamiskt omfång visar en liten minskning av dynamiskt omfång, men de flesta undervattensfotografer skulle inte märka det. Det här fotot borde ha haft en lägre exponering, men vi lyckades få fram en hyfsad detaljnivå (f/13, 1/30e, ISO 100)

En nackdel är Z6III:s reducerat dynamiskt omfång vid lägre ISO-tal. I de flesta ljussituationer är det osannolikt att fotografer märker detta. Men många undervattensmiljöer kräver så mycket dynamiskt omfång som möjligt.

Våra tester drog slutsatsen att det är svårt att se en förlust i dynamiskt omfång i ett korrekt exponerat foto; däremot i ett överexponerat foto (ovan), var återställningen något svårare än den skulle vara med Nikon Z6 eller Z6II. Enligt vår mening uppmuntrar detta till korrekta fotografiska tekniker snarare än att vara en nackdel med kameran.

Nikon Z6 III fångade både ljusstrålarna i den här scenen och detaljer i skuggorna under ett tjockt kelptak. Fotograferad med ett Ikelite Z6III-hus (f / 13, 1/30-dels, ISO 100)

Förbättrad autofokus

En av Z6III:s viktigaste förbättringar är autofokusen. Medan Z6 och Z6II hade stabila autofokussystem, låg de ofta efter konkurrenter som Sony och Canon. Eftersom Z6III använder samma autofokussystem som Nikons flaggskeppskameror Z8 och Z9, är spårning och motivdetektering mycket snabbare och mer exakt.

During underwater testing, focusing on small or fast-moving subjects such as a pyrosome floating in the öppet vatten (nedan) was quick and reliable, making it a game-changer for underwater macro and action fotografi.

Jag kan inte nog betona hur mycket förbättring autofokussystemet är jämfört med Nikon Z6 II. Till och med autofokusboxen är mindre och mer exakt än på Z6 II.

Nikons Z6III producerar bilder av högre kvalitet vid fotografering under svåra förhållanden, som till exempel blackwater dykningDenna precisionsnivå sätter Nikon återigen i konkurrensen med Sonys a7 IV och Canons R6 Mark II i prisklassen 2,500 1,911 dollar (XNUMX XNUMX pund).

Autofokusen på Nikon Z6 III är snabb och skarp – en enorm förbättring jämfört med originalet Nikon Z6 och Nikon Z 6II. Nikon 105mm Z-makroobjektivet som används i det här fotot är långsammare än F-fattningsversionen, men autofokusen var mer än acceptabel med Z6III (f / 16, 1/160:e, ISO 100)

Bildstabilisering i kroppen (IBIS)

Den femaxliga IBIS-funktionen på Z6III, som erbjuder upp till åtta stegs korrigering, är en annan viktig höjdpunkt. Den gör det möjligt för fotografer att fotografera med längre slutartider utan att orsaka rörelseoskärpa från kameraskakningar.

Detta är särskilt användbart för undervattensfotografer som fotograferar i svagt ljus, där högre ISO-tal behövs, eller under förhållanden där längre slutartider kan hjälpa till att fånga mer omgivande ljus för dramatiska vidvinkelbilder.

Under våra tester i kelpskogarna i Catalina Islandkunde vi ta skarpa, suddiga bilder på 1/30 sekund – ett bevis på Z6III:s IBIS-kapacitet. För undervattensvideografer gör denna stabilisering handhållen fotografering mycket jämnare, vilket ger högkvalitativa filmsekvenser.

Det finns inte mycket omgivande ljus under ett tak av kelpskog. Z6III:s förbättrade bildstabilisering i kamerahuset gjorde att jag kunde minska slutartiden till 1/30 sekund utan rörelseoskärpa från kameraskakningar (f/13, 1/30, ISO 100).)

Bakifrån av kameran

Kategoriledande videofunktioner

Nikons Z6III glänser också på videosidan. Den stöder 6K/30p och 4K/60p översamplad videoinspelning med alternativ för N-Log, N_RAW och ProRes RAW-format. Denna flexibilitet är idealisk för avancerad videoproduktion, och möjligheten att filma i 4K/60p utan beskärning gör den till ett konkurrenskraftigt val för fullformatskameror i mellanklassen.

Även om Nikon historiskt sett har haft problem med att ställa in vitbalans manuellt i djupare vattenförhållanden, lyckades vi uppnå bra resultat upp till 18 m under våra dyk. Även om färgerna fortfarande inte riktigt matchar de på Sony- eller Canon-kameror, har Nikon förbättrat sig avsevärt på detta område.

Efter förvärvet av RED avser Nikon utan tvekan att fokusera på videoinnovation inom en snar framtid.

Undervattenshus

Tack vare populariteten för Nikons kameror i Z-serien har flera toppmärken redan släppt kamerahus för Z6III, inklusive det anodiserade aluminiumhuset. Nauticam Nikon Z6III undervattenshus och polykarbonat Ikelite Nikon Z6III undervattenshus.

Ikelite-höljet, som vi använde för våra tester, är särskilt anmärkningsvärt för sina användarvänliga kontroller, uppdaterade rattdesign för enklare användning med handskar och inbyggda laddnings- och dataöverföringsskydd. Vi förväntar oss kommande lanseringar från andra stora tillverkare, som till exempel Marelux, Isotta och Aquatica.

Ikelite Nikon Z6III undervattenshus i fält på Catalina Island

Rekommenderade undervattensobjektiv

Z6III:s mångsidighet sträcker sig till objektivkompatibilitet, med både Z-fattnings- och F-fattningsobjektiv (via Nikon FTZ-adapter) presterar exceptionellt bra under vatten. Här är några av de bästa alternativen:

Makroobjektiv:

Nikon Z 105mm f/2.8 makroobjektiv: One of the sharpest macro lenses available, although slightly slower than the F-mount version. Its enhanced autofocus makes it my top pick for macro fotografi.

Nikon F 105mm f/2.8 makro (med FTZ-adapter): Snabbare än, men inte lika skarp som, Z-fattningen. F 105mm är perfekt för att smyga in på blygsamma makromotiv på grund av det ökade arbetsavståndet.

Nikon F 60mm f/2.8 macro (with FTZ adapter): Closer focus makes it my favourite choice for blackwater fotografi. You can also get a 154° field of view when paired with the Kraken KRL-09s vidvinkelkonverteringsobjektiv.

Texturer av en anemons mynning tagen med Nikon Z 105mm makroobjektivet och Nikon Z6III (f/16, 1/160:e, ISO 100))

Vidvinkelobjektiv:

Nikon F 8-15mm fisheye-objektiv (med FTZ-adapter): Mitt favoritobjektiv med fisheye-teknik, det erbjuder en mängd olika vyer för närbilder på rev och vidvinkelmotiv. Perfekt för att fånga färgglada detaljer i revmotiv.

Nikon Z 14-30mm rätlinjigt vidvinkelobjektivIdealisk för motiv på längre avstånd, såsom delfiner och hajar, vilket ger skarpa hörn. Den förvandlas till ett fisheye-objektiv när den används med Nauticam FCP-1.

En vidvinkelbild tagen med Nikon 8-15 mm fisheye-objektiv och FTZ-adapter med Nikon Z6III (f/14, 1/100:e, ISO 100))

Slutsats: Nikons återgång till formen

Nikon Z6III markerar ett betydande steg framåt i Nikons spegellösa resa och erbjuder en utmärkt balans mellan stillbilds- och videofunktioner. Dess förbättrade autofokus, inbyggda bildstabilisering och videofunktioner gör den till en stark konkurrent mot Sony- och Canon-modeller i samma prisklass.

För undervattensfotografer och videografer ger den de verktyg som krävs för att fånga högkvalitativa, professionella bilder och filmmaterial, även under utmanande förhållanden.

While the reduction in dynamic range has raised some concerns nätet, our tests show that it’s not a deal-breaker for most underwater scenarios. As long as you expose your images properly, the Z6 delivers impressive results, making it one of the best mid-range full-frame cameras on the market today.

Gett organiskt mjukkorallrev taget med Nikon Z6III (f/14, 1/100, ISO 100))

Recensenten Nikon Z6III undervattensrecension 12 Underwater photographer and fisheries scientist Nirupam Nigam grew up in Los Angeles and pursued undervattensfotografering in the local Channel Islands. He received degrees in aquatic & fisheries science and general biology and a minor in Arctic Studies at the University of Washington. After working as a fisheries observer on Bering Sea and North Pacific boats, he became editor-in-chief of the Undervattensfotograferingsguide och vd för återförsäljare av undervattensfoto och -video Bluewater Foto. See his fotografi at www.photosfromthesea.com

Även på Divernet: CANON EOS R5 MK II KAMERATESTICKNING, MONO GÅR STORT I OCEAN ART FOTOTÄVLING, THE SKOOK: DYKAR VÄRLDENS SNABBASTE TIDVÄNDSRAPIDS, LIONFISKINVASION HOTER MEDELHAVET