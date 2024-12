Dykning Lifou, en fossil atoll

PIERRE CONSTANT gör alla möjliga oväntade kopplingar när han reser för att dyka i en föga känd del av Nya Kaledonien

Det var en tidig morgonavgång på Betico 2, på väg till Lifou Island. Incheckningen skedde kl. 6 vid färjeterminalen i Noumea, Nya Kaledoniens största hamn.

Maximalt bagageutrymme var 15 kg plus 6 kg för hand, så jag hade behövt komma en dag i förtid för att ta med mitt 42 kg överskottsbagage som last – det vill säga min dyk- och undervattensfotoutrustning. För en dykare fanns det inget annat alternativ!

Att flyga begränsar dig också till 15 kg. Beroende på havsförhållanden tar havsöverfarten till Lifou, på Loyalty Islands, sju timmar. Färjan seglar genom Mareöarna innan den lägger till vid Wé, på Lifous östkust, strax före klockan 2.

Detta var min andra gång i Nya Kaledonien. På min första resa, i mars 2022, hade jag inte hunnit ta in Lojalitetsöarna.

En lång, smal, långhårig fransman från Bretagne, Pascal från Wé Plongée, väntade på mig, och vi flyttade till hans lanthem i en gammal, grå Dacia Logan med bucklor. I detta Kanak-land verkar de flesta bilar ha skadats av något slag. Lifou skulle vara mitt hem i mer än två veckor.

Vi marina

Topografin

Lojalitetsöarna sträcker sig över 500 km från nordväst till sydost. De är separerade från fastlandet av Korallhavet, 100 km brett och 2 km djupt. Från sydost är öarna Walpoles, Mare, alla 1,115 XNUMX kvadratkilometer Lifou, Ouvea, Beautemps-Beaupré och det nedsänkta Astrolabe-revet.

Lojalitetsöarna är en gammal vulkanbåge som är ett resultat av subduktionen av den australiensiska plattan under Stillahavsplattan. Atollerna bildades mellan pliocen och pleistocen genom upprepade sättningar.

För 25 miljoner år sedan var Lifou en vulkanö med ett kantrev. För fem miljoner år sedan, trots nya utbrott, eroderade vulkanen, och för 300,000 120 år sedan var havsnivån XNUMX m högre än den är nu, och atollen hade en inre lagun. Sedan drog sig havet tillbaka.

Under Riss-Würms istid, för 15,000 100 år sedan, låg havsnivån 3 meter under vad den är nu och grottor och underjordiska floder bildades. De flesta grottorna är översvämmade idag. Barriärrevet är tillverkat av kompakt kalksten och ligger XNUMX km utanför kusten.

Pojke som hoppar in i hjärtat av Lifou, Peng beach

Mitten av ön är platt, den gamla lagunen fylld med kristalliserad kalksten, sand och konglomerat. I norr är platån 25m hög och revkronan stiger till 90m. I söder är platån 40m hög och kronan stiger till 110m.

De största och äldsta grottorna i Lifou – Hnanawei, Wanaham och Inegoj – bildades för 190-130,000 XNUMX år sedan. Det finns inga ytfloder; allt flyter under jorden. Kraftiga regn förekommer under säsongen februari/mars, med en del av vattnet lagrat under marken.

Under kokospalmen, Peng Beach

När det gäller mänsklighetens historia anlände austronesier från Sydostasien till Melanesien år 3000 f.Kr. Den första migrationen av människor från norra Melanesien (Admiralitetsöarna) till Nya Kaledonien går tillbaka till 1700 f.Kr. Lapita-keramik som hittats i Kone på Nya Kaledoniens västkust har daterats till 1400 f.Kr. Från 16-talet till början av 19-talet inträffade tonganska och samoanska migrationer till Lifou, möjligen också från Vanuatu.

Om kapten James Cook verkligen "upptäckte" Nya Kaledonien den 4 september 1774, var det först i slutet av 18-talet som två brittiska fartyg landade vid Lifou. Lojalitetsöarna fick sitt namn efter ett av dessa fartyg.

Valfångare hade redan varit på besök sedan 1810, men 1829 "återupptäckte" den franska navigatören och upptäcktsresanden Dumont d'Urville Lojalitetsöarna och upprättade ett definitivt sjökort.

Vi Plongée

Baserat på Wé marina, nära där Betico 2 hamnar, har Wé Plongée varit verksam sedan 2018. Pascal satte upp dykcentret i en container som också fungerar som ett privat bageri eftersom han lagar bröd varje dag!

Wé Plongée dykcenter ligger i en container

Pascal från Wé Plongée

Pascal är en fransk FFESSM- och en PADI- och SSI-instruktör, och genomför Discover Scuba Diving-upplevelser men också dykarträning på en mängd olika nivåer. Utflykter i Chateaubriand Bay görs med en gummibåt, och de flesta av dykplatserna är inte mer än fem minuter bort.

Dykare ombord

Tillstånd att dyka i ett specifikt område måste beviljas av stamtullmyndigheterna. Aktiviteter utanför bukten är reserverade för traditionella klaner. Kvalificerade dykare kan göra två dyk på morgonen, medan DSD och dykträning sker på eftermiddagen.

Province Good & Canyons

Den första dagen var dykplanen att besöka de ganska lika Province Good and Canyons. Revet är massivt, genomskuret med många kanjoner, genomsimmar och tunnlar, med vita sandiga fläckar runt det.

Det var mer en stämningsfull upplevelse eftersom fisklivet var oansenligt – inga stora exemplar, inga stimmar, bara den vanliga fjärilsfisken, papegojfisken, kirurgfisken, en och annan ängelfisk och den udda stim av guldfläckig randig braxen (Gnathodentex aureolineatus).

Lövkorallstapel på Province Good

Kolonier av apelsinfenad anemonfisk (Amphiprion chrysopterus) med vita svansar var vanliga, liksom Clarks anemonfisk (En clarkii). Blacktail hogfish (Bodianus loxonotus) var en vanlig syn. Ananas havsgurka (Thelenota ananas) sågs på sandbotten, och jättemusslor (Tridacna squamosa) också.

Rosa svampstjälkar, Provins Bra

Acropora bordskorall och andra korallarter, provins Bra

Bluespot fjärilsfisk (Chaetodon plebeius) och svart fjärilsfisk (C flavirostris)

Jättemussla (Tridacna squamosa) vid Canyons

Staghorn-korall och bordskorall vid Canyons

Tombant de la Marina

På dag två tog Pascal mig till en av hans favoritsajter, populär för träning. Tombant de la Marina är en liten drop-off med ett maximalt djup på 13m med vit sand och spridda korallbommies.

Fisklivet tenderade att vara mer iögonfallande, med gröna sköldpaddor, vitspetsrevhajar, napoleonläppfisk, blåfenad jack, korallhavare (Cephalopolis miniata) och påfågelhavsabborre (C argus), piggsvin och pärlhönspuffer.

Grön sköldpadda vid Tombant de la Marina

Jag stötte på flera röda och svarta anemonfiskar (Amphiprion melanopus), djävulen skorpionfisk (Scorpaenopsis diabolus) med sina gula och röda bröstfenor, ovalfläckig fjärilsfisk (Chaetodon spekulum), gulbar papegojfisk (Scarus schelgeli) och citronskal ängelfisk (Centropyge flavissimus) i gult med en blå ögonring.

"Häromdagen, under träningen, såg vi en mantor och till och med en hammarhaj en gång," hävdade Pascal entusiastiskt.

Patates de Hnassé

Teardrop fjärilsfisk (Chaetodon unimaculatus) vid Patates de Hnassé

Patates de Hnassé visade sig vara ganska trevlig – en samling stora korallbommies, utspridda över sandiga lägenheter, med en yttre sluttning öppen mot det blå.

Jag såg bland annat teardrop fjärilsfiskar (Chaetodon unimaculatus), papuansk skorpionfisk (Scorpaenpsis papuensis), chevron fjärilsfisk (C fascialis) och blåstreck fjärilsfisk (C plebeius). Twin-spot trädgårdsål (Heteroconger hassi) prydde på sina ställen sandbotten.

Papuansk skorpionfisk (Scorpaenopsis papuensis) vid Patates de Hnassé

I grouperfamiljen fanns det honeycomb (Epinephelus merra), svartspets (E marginalis) med röda med vita fläckar och månsvansen Variola louti.

En bred fläck av Alveopora korall visade sig vara värd en titt med sina små tusensköna-liknande polyper och blå och svarta fläckiga sting rays (Neotrygon kuhlii), clownfisk och slingkäke läppefisk (Epibulus insidiator) sätta in framträdanden.

Clarks anemonfisk (Amphiprion clarkii), Patates de Hnassé

Blacktip grouper (Epinephelus fasciatus), Patates de Hnassé

Blå streck fjärilsfisk (Chaetodon plebeius), Patates de Hnassé

Bouée Verte, som ligger mellan röda och gröna bojar nära kanalens ingång, består av fyra inriktade bommies, med en djup lutning till vänster ner till 25m och mer.

Både grönsköldpaddor och höknäbbsköldpaddor kunde ses, tillsammans med vitmunnen (Gymnothorax meleagris), ljusbrun med vita prickar, halvcirkel angelfish (Pomacanthus semicirculatus) och stora ögon (Priacanthus hamrur) i crimson med ett blått öga. Den egyptiska sjöstjärnan (Gomophia egyptiaca) fångade också blickarna.

Whitemouth muräna, (Gymnothorax meleagris), Bouée Verte

Egyptisk sjöstjärna (Gomophia egyptiaca), Bouée Verte

Till grottorna

På en ledig dag från dykning rekommenderas en tur i norr eller till och med hela Lifou med en hyrbil. Tjärvägen ledde mig till Hnathalo, varifrån vägen till Tingeting visade sig vara en utmaning. Det beror på att ett ungdomligt tidsfördriv är att förstöra befintliga skyltar var de än finns, vilket kräver konstant fråga om vägen.

Träsnideri längs vägen

Jag hittade så småningom Djävulsgrottan, där de äldre markägarna begärde en inträdesavgift motsvarande cirka £14. En 10-minuters skogsstig ledde till basen av en klippa, den yttre kalkstenskronan på atollen.

Djävulens grotta, Tingeting

Inne i kannibalgrottan

När jag klättrade upp och ner hittade jag en kraftigt bruten grotta med öppet tak. Ett gäng människoben låg i ett hålrum till vänster, med ett par dödskallar som flinade stoiskt på en stenhylla ovanför. "Rester av kannibaltider och makabra ritualer," fick jag höra.

Kannibalskalle

Antalet grottor i Lifou är imponerande, några sträcker sig så långt som 8 km. Efter att ha läst om förekomsten av vatten i några av dessa valde jag att dyka Luengoni-grottan på den sydöstra kusten. Tillstånd måste ges av markägaren.

Atletiskt utseende Pascal Qazing, en självutnämnd förkämpe för Kanak självständighet, sprang turer till grottan och gick med på att ta mig med en morgon. Han tände små ljus inne i grottan och delvis runt den inre sjön, där besökarna njöt av ett svalt bad.

Ingång till Luengoni-grottan

I Luengoni-grottan

Tank på ryggen, jag sänkte mig i den klara poolen. Temperaturen var 21°C. Jag följde en smal tunnel med några stalaktiter och stalagmiter upp och ner, inget märkvärdigt, tills jag nådde haloklinen på 10 m djup.

Min kupollins blev plötsligt dimmig. Det var bara kondens från det varmare saltvattnet men jag vände mig, irriterad, rädd att jag hade svämmat över kameran.

Pascal lämnar en simtur vid Trone De Fer

Pascal passerar genom en ravin i revet vid Trone De Fer

Luengoni-grottan

På jakt efter Inegoj-grottan hittade jag den 78-årige markägaren sittande vid sitt bord och lyssnade på radio. Han hänvisade mig till en man i stan som skötte området, men mitt tillstånd att besöka om ett par dagar uteblev eftersom den enda möjliga guiden annars var engagerad i yamfälten. Jag var tvungen att avstå från den där 500 m långa tunneln som leder till en underjordisk sjö.

Gorgones Reef

Gorgonians vid Gorgones Reef

Gulögd filfisk (Canntherhies dumerilii) vid Gorgones Reef

Pascal rekommenderade mig att kontakta ett dykcenter i Easo, på Lifous nordvästra kust, som drivs av Bastien, en tuff men vänlig skallig karl. Lagoon Safaris hade varit i drift sedan 2013, med en 7.5 m glasfiberbåt med 175 hk utombordare som kunde frakta åtta dykare till cirka 25 dykplatser norr om Baie de Jinek.

Bastien, dykchef för Lagoon Safaris, Easo

Dykningen stod i kontrast till den i det begränsade vattnet i Baie de Chateaubriand, med koboltvatten, ginklar synlighet och massor av fisk som välkomnade mig vid Gorgones Reef. Platsen var öppen mot havet och badade i en vanlig nordflytande ström och bjöd på en bonanza av gorgonianer och mjuka koraller och visade sig vara ett hälsosamt, levande rev.

Två toppar steg från 30m+ på vit sand, och vattentemperaturen var 27°C. Bluefen jack parat med barcheek jack (Carangoïdes plagiotaenia), märkbar för chevrons på silversidor och ett svart streck på gälkåpan. Röd snapper (Lutjanus bohar) blandat med en stor skola svart snapper (Macolor niger) nära ytan mellan tinnar.

Vitspetshaj

Lite stor hundtands tonfisk (Gymnosarda unicolor) kryssade förbi i djupet, och vittippshajar sågs då och då vila på den sandiga havsbotten. På toppen av toppen, en slingkäke läppefisk (Epibulus insidiator) med sina gula och bruna faser väckte min uppmärksamhet..

Blåfenad domkraft, Gorgones rev

Juvenil slingkäke leppefisk (Epibulus insidiator), Gorgones Reef

Moln av svart snapper (Macolor niger)

Ett stenkast bort låg Arch, en gigantisk valvgång dekorerad med förtrollande röda och gyllene gorgonier. På toppen av högen, tre snubnose pompanos (Trachinotus blochii), silver med gula fenor, tillsammans med en skola av ganska blyga bigeye jack.

Camouflage grouper (Epinephelus polyphekadion) vid bågen

Gorgonians i valvet

Snubnos enhörningsfisk (Naso vlamingii) vid bågen

En gulögd filfisk (Cantherhines dumerilii) dök upp frågvis. Påfågel och korallhavsabborre strövade överallt och en kamouflagehavsabborre (Epinephelus polyphekadion) gömde sig under ett överhäng och stirrade lugnt på mig.

En 2 meter lång grå revhaj simmade lugnt på djupet. Snubnos enhörningar (Naso vlamingii) var en visuell fröjd, blå filament som strömmade vid bakänden.

Cap Martin

Cap Martin, längre norrut, erbjöd synen av en stor korallbommie bort från väggen. Platsen var full av gorgonianer och mjuka koraller. När jag utforskade en mindre bommie skyddad från den starka strömmen, pekade Bastien frenetiskt på något bakom mig.

Jag vände mig lagom för att vördnadsfullt titta på en beige hammarhaj som ritade en graciös kurva över min rygg. Det var en sådan överraskning att jag inte ens hann med ett foto!

Gorgonians och dykare på Cap Martin

Mjuka koraller (Dendronephthya sp) vid Cap Martin

Tomoko

Lagoon Safaris båt vid Easo-piren

Vid Tomoko är kustlinjen uthuggen med havsgrottor, en av dem hålan för tunnhornshummer (Panilurus penicillatus). Bastien övertygade mig att gå med honom på ett nattdyk. "En bra chans att träffa nautilusen," strålade han. Erbjudandet var för frestande för att tacka nej.

Pronghorns hummer (Panulirus penicillatus) vid Tomoko

Tunnel med gorgonianer och dykare vid Tomoko

Med utgångspunkt från stranden i Easo efter mörkrets inbrott simmade vi på snorkel i cirka 10 minuter innan vi dränkte oss. Snart bevittnade jag en festival med korgstjärnor (Astroboa nuda), helt utplacerad i en matningsposition. Bastien hittade en svart Hancocks plattmask (Pseudobiceros hancockanus), med orange och vit gördel.

Hancocks plattmask (Pseudobiceros hancockanus) på Easo nattdyk

Jag förundrades över en rosa velutinid Coriocella sp med svarta linjer, något jag aldrig sett förut och, misstänker jag, en ny art. En orange fläckig boxkrabba (Calappa lophos) poserade på en sten och en muräna med gul marginal (Gymnothorax flavimarginatus) visade sig under en staghorn-korall.

Rosa velutinid (Coriocella sp) på Easo

Orange fläckig boxkrabba (Calappa lophos) vid Easo

För att tillsätta lite krydda, en stor bandad havskrait (Laticauda saintgironsi) sökte föda i det fria av sandiga lägenheter, omedveten om min närvaro.

Bandad havskrait (Laticauda saintgironsi) på Easo nattdyk

Gul kantmuräna (Gymnothorax flavimarginatus) vid Easo

Tiger cowrie (Cypraea tigris), Easo

Labyrint

Stillahavsdubbelsadelfjärilsfisk (Chaetodon ulietensis), labyrint

Svart fjärilsfisk (Chaetodon flavirostris), Labyrinthe

Innan min avresa insisterade Pascal på att ta mig till labyrinten, en av hans utvalda platser. Det var en sann labyrint av kanjoner, genomsimmar och tunnlar, genom vilka man klämmer sig som en råtta. Det var min chans att träffa den svårfångade färgglada harlekintötfisken (Choerodon fasciatus), röd med vita och grå band, gömmer sig i mörkret.

En slingväg leder runt norra delen av ön till Hnathalo, Wanaham flygplats, Jokin och Xepenehe. En annan går runt västra (Drehu), söder (Mu) och östkusten (Traput).

Stranden och Nya Kaledoniens tallar vid Mu

Lifou erbjuder massor av möjliga utflykter och guidade vandringar till grottor eller natursköna utsiktspunkter, som Jokin-klipporna eller Marmites du Cap des Pins, där enorma tidvattenpooler finns på förhöjda revterrasser. Det är en inbjudan att ta ett bad med utsikt.

Skulle du vilja ha idylliska stränder står valet mellan Chateaubriand, Luengoni och Peng. Och bortom en grön fläck av inhemsk skog är den avskilda Kiki Beach en juvel för naturälskare, vid foten av en klippa söder om Xepenehe. Norr om Easo erbjuder Baie de Jinek en spännande undervattensled för snorklare, som kan simma självständigt där, små bojar med flaggor som markerar vägen.

För en optimal dykupplevelse rekommenderar jag en vecka på Lifou, delad mellan Wé Plongée på östkusten följt av Lagoon Safaris på nordvästra kusten. Om tiden tillåter kan du också utforska andra lojalitetsöar som Mare eller Ouvea.

Nautilus-skal som hade spolats upp på stranden vid Mu

Den sista dagen, ett möte med Haman kl. 6 förde mig till en gömd plats bakom Wanaham Airport. Jag tänkte besöka den dåligt kända Fetra He-grottan. "Jag arbetar inte på yamfälten på söndag, det är Herrens dag", anförtrodde Haman.

Som vanan krävde satt vi och småpratade en stund i hans trädgård för att han skulle förstå mitt syfte. Gömd i skogen bakom hans hus dök den lilla verandan till en grotta upp. Vi var tvungna att sätta oss på huk för att komma in, grottsnurror flög omkring och stötte slumpmässigt i mitt ansikte. "Här är grottans väktare," viskade han och pekade åt höger.

Mina ögon föll på en skalle i en nisch. Krapande på alla fyra med min pannlampa trängde vi in ​​i mörka, trånga passager nedsmutsade med fladdermusguano. Några krossade människoben låg runt. Efter 100 m av smutsig progression var mina händer och knän sotsvarta.

En rymlig kammare öppnade sig, med mörka stalagmiter och stalaktiter. Till min förvirring var väggarna täckta med handstenciler i svart, ibland rött. "Arkeologer kom hit för över 30 år sedan och daterade dessa. De är 3,000 XNUMX år gamla och tillhör Lapitafolket”, fick jag höra.

In i den mörka korridoren i Fetra He-grottan

Haman vänd mot väggen av stencilhänder på Fetra He

Handavtryck från tusentals år sedan

Dessa tidiga navigatörer från Sydostasien lämnade spår av sin migration med kända keramikverk över hela Stilla havet. Lifous förfäder hade kommit från norra Melanesien, från Amiralitetsöarna i Papua Nya Guinea, där jag en gång bodde.

Allt föll på plats. Min intuition var att jag hade varit på Lapita-folkets spår i flera år. Som om jag i ett tidigare liv hade varit en av dem.

Bortom skärmen av visshet, arbetar sinnet på mystiska sätt...