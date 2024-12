Dyk Raja Ampat med Meridian Adventure Dive

Dive Raja Ampat and Save with Exclusive Meridian Adventure Dive Specials.

Discover Raja Ampat’s underwater wonders with our flexible diving packages tailored to fit your schedule. Whether you're looking for a short escape or a more extended adventure, you can enjoy diving without set arrival or departure dates. Drift through vibrant coral reefs and explore diverse marine life at your own pace.

Dykpaket:

6 nätter / 7 dagar + 10 dyk = $2098 per person som delar *Inkluderar 1 natt gratis

7 nätter / 8 dagar + 12 dyk = $2273 per person som delar *Inkluderar 1 natt & 2 gratis dyk

8 nätter / 9 dagar + 14 dyk = $2449 per person som delar *Inkluderar 1 natt & 4 gratis dyk

9 nätter / 10 dagar + 16 dyk = $2693 per person som delar *Inkluderar 2 nätter och 2 gratis dyk

10 nätter / 11 dagar + 18 dyk = $3112 per person som delar *Inkluderar 2 nätter och 4 gratis dyk

Vad ingår:

Priserna baseras endast på Bed and Breakfast (B&B).

Rumsbekvämligheter inkluderar en TV, värdeskåp, hårtork, schampo, balsam, kroppstvätt och handdukar och badrockar

24-hour Air-conditioning, hot water and daily housekeeping services

Dricksvatten i ditt rum och på olika platser runt resorten

Aqualung dykutrustning (Mask, Fenor, Snorkel, Våtdräkt, BCD, Regulator, Vikter, Tankar)

Transfer till och från alla dykplatser

Strandhanddukar, te, kaffe, färsk frukt och dricksvatten på alla dyk

undantag:

Överföringar (Sorong & Waisai): Ca. $ 55 per person

Raja Ampat Marine Park Permit: 1,000,000 XNUMX XNUMX IDR per person

Måltider (lunch och middag) – Halv-/helpension tillgängligt för grupper om 8 eller fler

Alkoholhaltiga och alkoholfria drycker

Dykdatorer och facklor

Flyg-, rese- och dykförsäkring

KONTAKTA OSS

Tel: + 62 951 317 6120

Vad är appen: +62 822 4854 0774

e-post: reservations@meridianadventuresdive.com

Webbplats:

Villkor & amp; Betingelser:

Vänligen referera MADSPECIAL2025 när du bokar för att ta del av dessa exklusiva erbjudanden.

Bokningsperiod: 01 December 2024 to 31 January 2025

Reseperiod: 01 December 2024 to 31 August 2025

Priserna är angivna i USD och inkluderar tillämpliga skatter.