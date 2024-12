Korall som leker på Stora barriärrevet

Koralllek: Alla händer på däck för stora barriärrevets babyboom

Turistoperatörer och lokal revindustri arbetade hela natten under den mest anmärkningsvärda lekhändelsen på planeten och lärde sig banbrytande korallrestaureringstekniker för att hjälpa till att öka antalet friska koraller.

Den årliga leken av koraller, utlöst av fullmånen i november, ser Stora barriärrevets magnifika koraller spränga liv i en "snöstorm" under vattnet genom att släppa ut biljoner ägg och spermier i vattnet i ett massförädlingsfenomen, som Sir David Attenborough beskriver som "ett av de största av alla naturskådespel".

Detta evenemang är också den viktigaste dagen på året för korallforskare när de utforskar innovativa metoder för att skala upp revrestaurering för att skydda denna naturliga ikon från de ökande effekterna av klimatförändringar.

För att öka antalet korallbebisar som producerats från årets lek, utbildar ett team från Australian Institute of Marine Science (AIMS) för första gången Cairns och Port Douglas marina industrier – inklusive turism – i hur man använder den innovativa koralllarvsådd teknik som kallas Coral IVF. Detta övernattningsuppdrag för att fånga miljontals korallägg och spermier i specialdesignade flytande larvpooler uppställda på två olika platser i regionen, syftar till att stödja revets naturliga regenereringsprocess.

De känsliga spawn-buntarna kommer att stanna i barnkammarens pooler i upp till en vecka när de utvecklas till korallbebisar. När de är klara kommer de att placeras på rev som inkluderar platser som har påverkats av de senaste blekningshändelserna, där de kan växa till friska unga koraller och hjälpa till att ge nytt liv till Stora barriärrevet.

Forskare uppskattar att Coral IVF ökar framgångsrik korallbefruktning med 100-faldigt - vilket ökar chanserna från en på en miljon i naturliga miljöer till en på 10,000 XNUMX genom denna innovativa teknik.

Great Barrier Reef Foundations verkställande direktör Anna Marsden sa: "Förra sommaren upplevde vårt Great Barrier Reef ännu en förödande blekningshändelse, vilket återigen belyser att korallreven är i frontlinjen av klimatförändringarna. Det är avgörande att utveckla en verktygslåda med lösningar som hjälper oss att återställa det som har gått förlorat och skydda det som finns kvar från klimatförändringarnas effekter.

Koralllek på Stora barriärrevet 8

"Det här samarbetet mellan forskare och turistoperatörer, känd som Boats4Corals, piloterades framgångsrikt i Whitsundays genom vårt Reef Islands Initiative och håller på att ta itu med en av de största flaskhalsarna inom revrestaurering - skala. Efter denna framgång, med stöd från Qantas, tar vi samma inställning till andra delar av revet. Genom att ge ivriga turistoperatörer och lokalbefolkningen möjlighet att lägga till den här tekniken i deras nuvarande verktygslåda för bevarande, hoppas vi kunna utöka en lokal revrestaureringsrörelse som är grundad i vetenskap och är skalbar.

"Genom att kombinera turism- och marinindustrins ledarskap, fartyg, lokala expertis och personalstyrka, siktar vi på att uppnå revrestaurering i mycket större skala än vad forskare ensamma skulle kunna åstadkomma. Det här är verkligen ett kraftfullt partnerskap.”

Nya data den här veckan från AIMS Great Barrier Reef-undersökningar i norr visar att masskorallblekningen 2024 har orsakat den enskilt största årliga minskningen av hårdkoralltäcket i Lizard Island-området sedan undersökningarna började för 39 år sedan. De första övervakningsresultaten från undersökningar i vattnet mellan Lizard Island och Cairns visar att mer än en tredjedel av hårdkorallerna förlorades på grund av blekning. Forskare fortsätter att undersöka områden över Stora barriärrevet och en fullständig bedömning kommer att publiceras 2025.

Koralllek på Stora barriärrevet 9

AIMS huvudsystemingenjör och programchef Dr. Mark Gibbs sa: "Det är fantastiskt att träna med nya lokala industrier på vattnet i går kväll och dela information om rev i Cairns- och Port Douglas-regionen.

”Vi har haft mycket framgångsrika lekaktiviteter och poolerna är nu fulla av utvecklande koralllarver. Trots de förluster som reven i denna region har lidit av från sommaren, är vi uppmuntrade av den leknivå vi har sett i detta område.

"De tillvägagångssätt vi använder har utvecklats genom det samverkande programmet för restaurering och anpassning av revet. Medan de fortsätter att förfinas, använder vårt team kraften hos lokalbefolkningen, fartyg och färdigheter, och sätter dem igenom deras steg för att säkerställa att de kan översättas från forskning till verklighet.

"Vi har arbetat med dessa lokala besättningar under de senaste veckorna, och var och en av de olika branscherna har sina egna unika styrkor och förmågor som vi utnyttjar tillsammans.

"Medan lekinsamlingen kan vara över, fortsätter vi att utbilda lokala operatörer för att övervaka de växande korallerna och distribuera dem till lokala rev när de är klara. Så det finns gott om träning och samarbete att komma under de kommande veckorna.”

Koralllek på Stora barriärrevet 10

Stora barriärrevet är Australiens största och mest värdefulla naturliga ikon med Deloittes forskningvisar att Stora barriärrevet bidrar med 6.4 miljarder dollar till den australiensiska ekonomin och upprätthåller över 64,000 XNUMX jobb, varav majoriteten kommer från turism.

Quicksilver Groups miljö- och efterlevnadschef Phil Coulthard sa: "Site stewardship-program för att ta hand om våra lokala revplatser har varit ett centralt fokus för Quicksilver Group historiskt sett, men för att öka motståndskraften mot framtida miljöpåfrestningar måste det finnas samarbetsåtgärder inom den marina turistnäringen och genom partnerskap med andra industrier, myndigheter, traditionella ägare och naturligtvis vår vetenskapsgemenskap.

– Sådana här projekt är det perfekta exemplet. De senaste veckorna har varit en otrolig möjlighet för vårt team att arbeta tillsammans med andra industrioperatörer och Australian Institute of Marine Science för att lära sig mer om korallinterventionstekniker som vi hoppas inte bara kommer att gynna reven lokalt, utan också bli en plattform för expansionsprojekt både här på GBR och för rev över hela världen."

"Men höjdpunkten var förstås chansen att återigen bevittna världens största synkroniserade lekhändelse ute på Agincourt Reef utanför Port Douglas. Evenemangets omfattning var imponerande och är ett bevis på motståndskraften och skönheten hos vårt Stora barriärrev. Att bevittna miljarder enskilda djur som lyckas släppa illaluktande ägg och spermier samtidigt är inte bara ett mirakel i naturen, utan förstärker också den känsliga balansen i våra marina ekosystem och deras beroende av miljöförutsägbarhet.”

Koralllek på Stora barriärrevet 11

GBR Biology Manager Dr Eric Fisher sa: "Att bygga partnerskap mellan privat industri, forskare och traditionella ägare är avgörande för att hjälpa naturliga korallrevs motståndskraft och framtidssäkra Great Barriärrevet. GBR Biology har åtagit sig att stödja Coral IVF-programmet. Den passar sömlöst tillsammans med våra befintliga platsstödda revåterställningsprogram som kontroll av korallrovdjur, vattenblandning och stabilisering av korallrester.”

Detta försök finansieras av den australiensiska regeringens Reef Trust och Australian Institute of Marine Science, med stöd från Qantas genom dess 10-åriga partnerskap på 10 miljoner dollar med Great Barrier Reef Foundation.

Qantas tillförordnade hållbarhetschef Fiona Messent sa: "Att koppla kunder, från när och fjärran, till våra otroliga naturlandskap är kärnan i vad vi gör. Vi är stolta över att stödja expansionen av Boats4Coral-samarbetet genom vårt partnerskap med Great Barrier Reef Foundation så att turistoperatörer och forskare kan arbeta tillsammans med målet att skala revrestaurering och hjälpa till att skydda Australiens naturliga ikon.”

Projektet använder innovationer som utvecklats genom Reef Restoration and Adaptation Program som finansieras av partnerskapet mellan den australiensiska regeringens Reef Trust och Great Barrier Reef Foundation och även stöds av Qantas.

Koralllek på Stora barriärrevet 12

Rev restaurering och anpassningsprogram Verkställande direktör Dr. Cedric Robillot sa: "Hastigheten med vilken klimatförändringarnas effekter utvecklas på korallrev runt om i världen är alarmerande. Detta kunskapsutbyte och samarbete i Cairns och Port Douglas-regionen representerar ett avgörande steg för att översätta de vetenskapliga innovationer som banat väg för Reef Restoration and Adaptation Program till en verktygslåda med lösningar på marken.

"Detta kommer att uppnås genom en flerårig och större pilotinstallation för att etablera en framtida revrestaurerings- och anpassningsindustri som kan se revsamhällen, industrier, traditionella ägare och chefer distribuera miljontals koraller med högre värmetolerans på revet varje gång. år."

Om Great Barrier Reef Foundation

The Great Barrier Reef Foundation skapar en framtid för världens korallrev genom att återställa rev och kustmiljöer och hjälpa dem att anpassa sig till klimatförändringarnas effekter. Vi har byggt en samarbetsorganisation för att samla in pengar, investera i innovativa idéer och designa verkliga, skalbara bevarandeprogram som ger genombrott inom marin och terrestrisk restaurering. Stiftelsen går i takt med First Nations-folk och frontlinjesamhällen och snabbar upp och distribuerar lösningar runt om i världen.

Varför spelar koralllek betydelse?

Ingen förklarar det bättre än Sir David Attenborough:

Ingen av Reefs invånare skulle vara här utan en verkligt extraordinär händelse. Det inträffar bara en gång om året och är ett av de största naturskådespelen. Det var inte förrän på 1980-talet som forskare upptäckte det, här på Great Barrier Reef. Några kvällar på året när förhållandena är lagom, längs hela revet, bryter plötsligt koraller av många olika arter ut. Det är den stora lekhändelsen och det är ett av naturens underverk. Det är den ena gången på året då korallerna själva inte bara växer genom att förgrena sig, utan förökar sig sexuellt och det är avgörande för Revets överlevnad.

Reef Magic Pontoon

Vad är koralllek?

Koralllek är när nytt liv börjar på revet. Det inträffar en gång om året i ett fascinerande naturfenomen som har beskrivits som en undervattenssnöstorm. På senvåren släpper koraller på Stora barriärrevet ägg och spermier som kommer ut som små bollar som flyter till havsytan i slow motion. Leken sker endast på natten när de planktonätande revfiskarna sover vilket minskar risken för att äggen äts upp.

Det skapar en rosa-brun slick på ytan där leken möter ett kompatibelt ägg och producerar en larver som tar cirka tio dagar att mogna till en korallpolyp. Många av dessa små buntar kommer att bli unga koraller, vilket ger hopp för framtiden för vårt Stora Barriärrev.

Koralllek upptäcktes inte förrän 1982 på Magnetic Island. Inshore rev tenderar att leka en månad före det yttre revet där leken är mer spektakulär. Det förekommer vanligtvis på de yttre reven utanför Cairns och Port Douglas två till sex nätter efter fullmånen i november när vattentemperaturen är 27-28C.

Fotokredit: Great Barrier Reef Foundation