Vad vi gjorde i Raja Ampat under AWARE-veckan

Under AWARE Week 2024 engagerade Meridian Adventure Dive Resort-teamet aktivt olika bevarandeinsatser för att skydda den marina miljön i Raja Ampat. Måndagen den 16 september började veckan med ett Dive Against Debris-evenemang på den adopterade dykplatsen, Saonek Monde. Dykarna och resortens personal samlades för att ta bort marint skräp från vattnet. Den insamlade informationen registrerades noggrant i appen Dive Against Debris, vilket gav värdefulla insikter om påverkan av föroreningar under ytan.

Vad vi gjorde i Raja Ampat för AWARE vecka 3

Följande dag, den 17 september, flyttade teamet fokus till att ta bort sjöstjärnor från Thorns från korallreven. Känd för sin destruktiva matning av korallpolyper, höll Thorns-befolkningen på att bli ett hot mot de känsliga revekosystemen. Utrustade med specialverktyg arbetade teamet flitigt för att utvinna dessa rovfiskar från reven, för att säkerställa att korallen kunde frodas utan ytterligare skada. Se mer här – https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/videos/1460269657991130

Den 18 september samlades resortens personal och deras familjer för en mangroverensning. Gruppen förstod den viktiga roll mangrove spelar för att upprätthålla kustekosystem och arbetade i en timme för att rensa bort skräp från området. Mangroveskogarnas betydelse som "Livets träd" betonades, med Indonesien som värd för en betydande del av världens mangroveskogar, vilket gör denna ansträngning avgörande för den lokala miljöns hälsa. Se mer här – https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/posts/pfbid025xKhZTbtw9HYMPXFqXM5DfLvc4QjjPXtRr7GHDczGo8e7qfC7fSPv1RojvJeE5Rwl

Vad vi gjorde i Raja Ampat för AWARE vecka 4

Torsdagen den 19 september genomfördes en strandsaneringsinsats som involverade resortpersonal och gäster. Gruppen tog sig till stränderna för att samla skräp och skräp som fördes in av strömmarna i Dampiersundet. Denna aktivitet underströk vikten av att hålla Raja Ampats kustlinje orörd, med tanke på dess unika position som ett nav för marin biologisk mångfald. Se mer här – https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/posts/pfbid02Q6TRYcCMipnjJAm9ksCYwHJE7uiwDKbyiV9adacqxuu7adgLnZzbL3Xt8mFXMGSwl

AWARE-veckan avslutades med en presentation lördagen den 21 september, ledd av instruktörerna Cullen och Kayra. De utbildade deltagarna om vikten av att bekämpa havsföroreningar och erbjöd praktiska lösningar som uppmuntrade alla att delta i lokala saneringsinsatser och minska sin personliga plastanvändning. Presentationen gav deltagarna möjlighet att göra en påtaglig skillnad i att bevara skönheten och den biologiska mångfalden i Raja Ampat för framtida generationer.

Om Meridian Adventure Dive:

Beläget i det fantastiska Raja Ampat, Indonesien, Meridian Adventure Dive är en PADI 5-stjärnig Eco Resort och stolt vinnare av det prestigefyllda PADI Green Star-priset. Vår dykning tjänster, kända för sin professionalism och kvalitet, har blivit synonymt med PADI och Meridian äventyr namn, vilket säkerställer en säker och njutbar dykupplevelse för alla.