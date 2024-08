Topp 5 dykplatser i Raja Ampat: Insikter från Jo, Meridian Adventure Dive Manager

Raja Ampat, en ögrupp i Indonesiens västra Papua-provins, är känd för sina hisnande undervattenslandskap och oöverträffad biologisk mångfald. Jo, den erfarna dykchefen på Meridian Adventure Dive, delar med sig av sina fem bästa dykplatser som man måste besöka i detta undervattensparadis.

Jo älskar den lokala kulturen och den fantastiska personalen på MAD. Hon har drivit dyklogistik och skött resortadministrationen i sju år. Tillsammans med sitt varma välkomnande för gästerna, handlar hon också om att visa dem de bästa undervattensplatserna i Raja Ampat medan de dyker.

1. Sawandarek Jetty: Turtle City

Sawandarek Jetty, kärleksfullt känd som "Turtle City", är en dykardröm som går i uppfyllelse. Den här webbplatsen har ett mångsidigt marint liv, vilket gör den till ett måste för alla undervattensentusiaster. När du går ner i det klara vattnet kommer du att mötas av många vänliga sköldpaddor, som ofta finns graciöst simmande eller vilande på de livliga korallerna. Överflödet av sköldpaddor är ett bevis på platsens hälsosamma ekosystem. Vid sidan av dessa majestätiska varelser kan dykare möta revhajar, jättemusslor och många färgglada fiskar, som alla trivs i denna undervattensparadis.

2. Cape Kri: World Record Fish Count

Cape Kri är inte bara känd inom Raja Ampat utan har ett världsrekord för det högsta antalet fiskarter räknat på ett enda dyk – häpnadsväckande 367 arter! Denna dykplats är ett levande bevis på Raja Ampats otroliga biologiska mångfald. Undervattenslandskapet är en levande gobeläng av färger och liv, med allt från små revfiskar till stora pelagiska fiskar. Dykare här kan förvänta sig spännande möten med svarta revhajar, grå revhajar och en häpnadsväckande mängd fiskstim som skapar ett dynamiskt undervattensskådespel.

3. Mioskon: Schooling Snappers' Paradise

Mioskon is renowned for its large, social schools of snappers that create mesmerising underwater displays. As you navigate through this vibrant reef, you'll find yourself surrounded by blue-striped snappers, which move in unison, creating a living, swirling dance of colour. The site's healthy coral formations provide a perfect backdrop for fotografi, and you might also spot playful banded sea snakes weaving through the corals. Mioskon's rich biodiversity and dynamic marine life make it a favourite among divers seeking adventure and tranquillity.

4. Blue Magic: Manta Ray Spectacle

Blue Magic är en fantastisk dykplats som lever upp till sitt namn, särskilt under mantasäsongen. Platsens starka strömmar lockar till sig majestätiska mantor, som glider utan ansträngning genom vattnet, vilket ger dykare imponerande närträffar. Bortom mantor, har Blue Magic livliga rev som kryllar av liv, inklusive stim av barracuda, knektar och olika revfiskar. Platsens dramatiska topografi och rika marina liv gör det till ett spännande dyk som erbjuder oförglömliga undervattensupplevelser.

5. Melissas trädgård: Fotografens dröm

Melissa's Garden är ett riktigt undervattensland och ett paradis för undervattensfotografer. Denna dykplats är känd för sina omfattande och orörda staghorn-korallträdgårdar, hem för miljontals färgglada Anthiinae-fiskar. Att se dessa livfulla fiskar dansa bland korallerna är en visuell fest, som skapar en utomjordisk scen som fängslar dykare. Den rika biologiska mångfalden och fantastiska korallformationer gör Melissa's Garden till ett måste-besök för alla som vill fånga essensen av Raja Ampats undervattensskönhet.

Raja Ampats dykplatser erbjuder extraordinärt marint liv, pulserande korallrev och oförglömliga undervattensupplevelser. Enligt Jo, Meridian Adventure Dive Manager, ger dessa fem bästa dykplatserna – Sawandarek Jetty, Cape Kri, Mioskon, Blue Magic och Melissa's Garden – var och en en unik och imponerande inblick i undervattensunderverken i detta indonesiska paradis. Oavsett om du är en ivrig dykare eller nybörjare så lovar dessa webbplatser äventyr som kommer att göra dig trollbunden och längtan efter mer.

