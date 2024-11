The Not So Macro Life of Dauin

Den lilla staden Dauin, på Negros Island i Visayas-regionen i Filippinerna har länge varit känd som ett mecka för att upptäcka djur och dykning, men det som förvånar många dykare som besöker Dauin är antalet mycket större varelser som gör denna makroparadis. deras hem.

Medan inbitna fotografer letar igenom reven och sandområdena efter små sällsynta arter, betar gröna sköldpaddor (Chelonia mydas) glatt det rikliga sjögräset bara en kort bit bort. Med vuxna som väger mellan 240 och 420 pund (110 – 190 kg) är de verkligen svåra att missa!

Att titta på sköldpaddor på närliggande Apo Island, en nationellt skyddad marin fristad, är en populär ekoturismaktivitet med både snorklare och dykare. Vissa sköldpaddor har blivit så vana vid simmare och dykare att de verkar helt obekymrade över sin närvaro. Undersökningar som genomfördes 2016 av institutet för stora marina ryggradsdjur i Filippinerna (LAMAVE) avslöjade en frisk population av gröna sköldpaddor och en betydande stam av de kritiskt hotade höknäbbsköldpaddorna (Eretmochelys imbricata).

Inspirerad av LAMAVEs arbete och med stöd av Negros Oriental Dive Association (NOrDA) medlemmar som AivyMaes Divers Resort, Silver Reef Dive Resort, Azure Dive Resorts och Sea Explorers Dauin, lanserades ett projekt i år för att kartlägga Dauins 13 km långa kustlinje för att ta reda på mer om den lokala populationen av sköldpaddor.

Projekt Pawikan (filippinska för "havssköldpadda"), finansierat av ett Community Grant från PADI Aware, och leds av PADI 5-stjärniga Resort Mike's Dauin Beach Resort, sammanställer en katalog över sköldpaddor, som en gymnasieårsbok, som gör identifiering möjliga individer. Med bilder inskickade av besökande dykare och lokala guider, samt många dedikerade undersökningar, börjar de orapporterade livet för Dauins sköldpaddor att komma fram.

Sköldpadds "ansikten" är täckta av fjäll, så kallade scutes, och mönstren de bildar är inte bara unika för varje sköldpadda, utan förblir desamma under många decennier, precis som våra egna fingeravtryck. Denna icke-invasiva identifieringsmetod har visat sig vara framgångsrik när det gäller att spåra många andra marina arter, såsom valhajar och mantor, utan behov av tag-och-släpp-märkningsprocedurer eller dyra satellitspårningstekniker. Användningen av mönstermatchande programvara hjälper också till med identifiering om sköldpaddan inte omedelbart är uppenbar från katalogbilderna. All data som samlas in kommer att matas in i den nationella sköldpaddskatalogen som kureras av LAMAVE, vilket gör att observationsdata kan slås samman med andra länder, vilket hjälper till att skapa bilder av migrationsmönster över stora avstånd.

Via projektets sida för sociala medier kan vem som helst skicka in bilder eller videor på sköldpaddor som påträffats i Dauin, och få ett snabbt svar från teamet om vem de just spenderat tid i havet med. Om sköldpaddan, som redan har hänt vid ett antal tillfällen, inte finns i arkiven, får den lyckliga dykaren ge sin nya upptäckt ett namn (välkommen Otis och Alice!)

Att veta vilken sköldpadda är vilket hjälper till att kartlägga deras befolkning, hålla ett öga på deras hälsa och observera deras beteenden. Det är kanske förvånande att till exempel lära sig att för ett djur som är associerat med att migrera många hundra, om inte tusentals kilometer till sina parnings- och häckande stränder, att gröna sköldpaddor gillar att vistas på en mycket definierad plats i månader, om inte år efteråt. slut, nästan aldrig att ses blanda sig med sina grannar bara några hundra meter bort.

Detta gör identifieringen något lättare eftersom antalet sköldpaddor som hittills har katalogiserats redan är långt upp i hundratals. Den visar också var det finns stabila koncentrationer av sköldpaddor, vilket hjälper till att informera lokal miljöplanering, samt att kunna dirigera snorklare, fridykare och dykare till de bästa platserna för att umgås med dessa milda jättar.

Deras personligheter blir också uppenbara ju mer du besöker dem. Några av de största vuxna människorna är ganska avslappnade, vilket tillåter närmande och i ett fall möjligheten att ta bort en liten fiskekrok som är inbäddad i sin flipper. Andra gör ett försök så fort de ser dig, och de är ganska snabba, även när du har en mini-DPV att försöka hänga med!

Projekt Pawikan väcker redan intresset för att upptäcka mer om sköldpaddspopulationer på andra håll i Filippinerna. Zamboangita, Dauins grannstad, har observerat häckning av sköldpaddor på den passande namnet Turtle Island, som är sällsynt på denna kuststräcka, och närliggande dykplats Moalboal påbörjar sitt eget Citizen Science-sköldpaddsprojekt. Ju mer vi får reda på var dessa klockvädersarter vilar, livnär sig och häckar, desto mer kommer vi att kunna skydda deras livsmiljöer och fortsätta att njuta av magiska möten med dessa älskade varelser.

De goda nyheterna för alla som dyker in Dauin är att sköldpaddorna är där 365 dagar om året och inte verkar vara säsongsbetonade. Så vid det sällsynta tillfället då du inte kan hitta det där speciella djuret du hoppades få se, kan du lita på att en eller flera av dessa lokalbefolkning ställer upp – även om du kanske inte kan passa in dem i ramen med din makroobjektiv!

