Dauin & Zamboangita, Negros Oriental, Filippinernas Antennarius Frogfish-huvudstad!

Antennarius artsignaler!

Lockelsen av dess lockelse. Detta fängslande djur, en favorit bland dykare genom tiderna, går utöver sitt pokeransikte och signaturgäspning.

Well known to underwater photography enthusiasts and seasoned divers, this is a fish that seems fictional to most and a fantasy find for the rest.

The Frogfish goes about the reef using jet-like propulsion via openings nestled beneath its pectoral fins. If not putt-putting around like an awkward balloon, it can also go for a walk using its pectoral and pelvic fins.

Antennarius Frogfish Filippinernas huvudstad 2

Photo Credit: Analynne Sison ( Spotter Trainer & CEO Silver Reef Dive Resort).

Dauin & Zamboangita, i Negros Oriental, har ett brett utbud av grodfiskarter som bebor deras kustlinje och den intilliggande ön Apo. Det har funnits 12 arter av grodfisk, mycket eftertraktade av dykare, dokumenterade här i våra vatten med minst 13 arter fördelade i Visayas, det centrala området av Filippinerna.

Nyligen, Silver Reef Dive Resort VD och Spotter Trainer, med Daniel Geary, en marinbiolog känd som "Dr. Frogfish” som har studerat Frogfishes i 10 år, dokumenterade en Hispid/Shaggy Frogfish i Zamboanguita, grannstaden Dauin känd som dykhuvudstaden på Negros Island, Filippinerna. Efter mycket forskning tror man att det finns en god chans att detta är den första dokumenterade observationen av denna art i provinsen Negros Oriental.

Multiple dive guides confirm a potential sighting in 2010, but there are no photos to back it up. Almost all of the photos online, with locations included, are from Indonesia with none (correctly identified) found from the Philippines, so this could potentially be the first, if not one of the first, documented sightings of this species in the country. This indeed was an epic find by Randall Gunn, a tech diver who moved to Dauin, whose housereef is home to the pair of these bright yellow, mango-like frogfish. One of our local artists, Alma Zosan, will have to amend her Frogfishes of the Visayas poster to include this 13th species.

Säsongen för Frogfishes i Dauin och Zamboanguita Negros Oriental börjar vanligtvis runt februari och varar till omkring augusti, men naturen planerar sin egen kurs så detta är bara ett genomsnitt. Vissa dyker upp lite tidigare medan andra dyker upp sent och stannar längre, vilket betyder att det finns några som stannar kvar för att hittas av dem som vet var de gömmer sig eller som går på Dr Frogfishs schemalagda specialkurser.

Vi fick nyligen besök av Daniel Geary, "Dr. Frogfish”, som dök med oss ​​för att fotografera dessa Hispid/Shaggy Frogfish och kunde chatta om Frogfish, specifikt om vad hans favoritfynd är och vilka beteenden som är mest minnesvärda för honom.

”Jag har några mycket minnesvärda fynd när det kommer till Frogfish. Mitt bästa fynd genom tiderna som förmodligen inte kommer att toppas var 2016. Jag reste till Ambon, Indonesien på ett tips om att det fanns verifierade iakttagelser av psykedeliska grodfiskar. Jag hade turen att se två av dem på mitt andra dyk.

Ett annat otroligt fynd var i Malapascua, Filippinerna 2022. Min favorit lokala guide där tog mig till ett av hans hemliga områden med två extra guider och vi hittade en marmormunig grodfisk...med ägg! Äggen som fortfarande utvecklades var nästan helt formade, perfekta kopior av deras vuxna versioner.

Ett av mina favoritfynd genom tiderna, i ärlighetens namn, var detta par Hispid/Shaggy Frogfish. Jag bodde i Dauin i nästan 10 år och såg aldrig någon. Dessa två grodfiskar råkade bara hittas när jag var på besök i två veckor, perfekt tajming.

Jag har sett massor av Frogfish beteende, men några sticker ut. Jag har aldrig sett grodfisk kannibalism, även om jag har sett det försökt. Mitt favoritbeteende som jag har sett var två clown/våtfiskar som parades. Jag kunde se dem flirta, simma upp, para sig och såg äggflotten flyta iväg. En andra grodfiskhane kom springande över klipporna några sekunder senare, tyvärr för sent till festen.

I always love seeing male Frogfish trying to flirt with a female. Males love to pop up all their fins and shake their body all over the place, an awkward kind of frogfish dance. I'm not sure why they do it, but its pretty funny to watch.

Grodfiskpredation är en sällsynt syn, men också en njutning. Jag har sett grodfiskar äta en mängd olika byten, från getingfisk till drakar till kardinalfisk. Min favoritpredation som jag har sett var under en filminspelning för BBC:s Planet Earth, inspelad i Dauin, där vi bevittnade en clown/våtfisk som slurrade upp en liten lejonfisk, ryggar och allt.”

